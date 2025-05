Chiếc áo khoác gió không chỉ để mặc: Ông Tập định hình thời trang chính trị Trung Quốc như thế nào?

Từ các chuyến thị sát vùng sâu vùng xa đến các sự kiện ở Bắc Kinh, chiếc áo này không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng chính trị.

Sự xuất hiện của chiếc áo khoác gió

Theo The New York Times, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên mặc áo khoác gió màu xanh hải quân trong các chuyến công tác, đặc biệt khi thị sát các vùng nông thôn hoặc công trường xây dựng. Thiết kế áo đơn giản, không cần là ủi, chống bám bụi, và tiện dụng đã trở thành lựa chọn yêu thích của ông.

China Daily ghi nhận rằng ông Tập từng mặc chiếc áo này trong một sự kiện ở Bắc Kinh vào năm 2015, khi phát biểu về vai trò của triết học và khoa học xã hội, tạo ấn tượng về một lãnh đạo thực tế, tập trung vào công việc.

Trang 81.cn - một kênh truyền thông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - vào năm 2014 từng đưa tin về chuyến thăm của ông Tập tới đảo Hải Nam, nơi ông mặc áo khoác gió khi thị sát các dự án phát triển. Bài viết mô tả chiếc áo như một phần của phong cách “giản dị nhưng đầy năng lượng,” phù hợp với hình ảnh một nhà lãnh đạo luôn di chuyển và làm việc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặc áo khoác gió trong chuyến thăm triển lãm có tên "Con đường đổi mới" tại Bắc Kinh vào năm 2012. Ảnh: Xinhua

Ý nghĩa chính trị và văn hóa

Chiếc áo khoác gió không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là công cụ truyền tải thông điệp chính trị. The New Yorker phân tích rằng áo khoác gió của ông Tập phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng và lãng phí mà ông khởi xướng từ năm 2012. Khác với các bộ Âu phục đắt tiền hay áo đại cán kiểu Mao Trạch Đông của các lãnh đạo Trung Quốc tiền nhiệm, chiếc áo khoác gió mang lại hình ảnh gần gũi, thực dụng của ông Tập trong mắt người dân Trung Quốc.

The New York Times nhấn mạnh rằng phong cách áo khoác gió đã trở thành biểu tượng của “thời trang cán bộ” trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều quan chức cấp cao bắt chước ông Tập, mặc áo khoác tương tự trong các chuyến thị sát, tạo nên một xu hướng thời trang chính trị đặc trưng. Bài viết trích dẫn: “Chiếc áo khoác gió của ông Tập không chỉ là trang phục mà còn là cách để ông kết nối với người dân, thể hiện sự khác biệt so với hình ảnh quan chức xa cách.”

Một bài viết trên trang Post Alley nhận định rằng áo khoác gió giúp ông Tập xây dựng hình ảnh “người của công việc,” đối lập với những lãnh đạo phô trương xa xỉ. Wendy Liu - tác giả bài viết - lưu ý: “Trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây có thể chọn vest may đo thủ công, ông Tập chọn áo khoác gió để nhấn mạnh sự giản dị và tập trung vào nhiệm vụ.”

So sánh với các lãnh đạo tiền nhiệm

Chiếc áo khoác gió của ông Tập được so sánh với trang phục của các lãnh đạo Trung Quốc tiền nhiệm. The New York Times lưu ý rằng cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông nổi tiếng với áo đại cán, trong khi các ông Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào cũng sử dụng các phong cách đơn giản nhưng không tạo được dấu ấn mạnh mẽ như ông Tập. The New Yorker nhấn mạnh rằng chiếc áo khoác gió của ông Tập “đủ khác biệt để tạo dấu ấn riêng, nhưng vẫn kế thừa tinh thần giản dị của các thế hệ lãnh đạo trước.”

Trang 81.cn mô tả rằng phong cách của ông Tập, với áo khoác gió, phản ánh sự năng động và hiện đại hơn so với trang phục truyền thống của các lãnh đạo trước đây, phù hợp với một Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mặc áo khoác gió màu xanh đặc trưng của mình trong một chuyến thăm Urumqi vào năm 2022. Ảnh: Xinhua

Tác động đến xã hội và truyền thông

Chiếc áo khoác gió đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội Trung Quốc. China Daily đưa tin rằng phong cách của ông Tập đã truyền cảm hứng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi áo khoác gió trở thành xu hướng thời trang. Các bài viết trên Weibo, được The New York Times đề cập, cho thấy người dùng ca ngợi chiếc áo vì sự đơn giản và tính biểu tượng, với một số người gọi nó là “phong cách ông Tập”.

The New Yorker ghi nhận rằng chiếc áo khoác không chỉ ảnh hưởng đến thời trang mà còn đến cách truyền thông Trung Quốc xây dựng hình ảnh lãnh đạo. Các bức ảnh ông Tập mặc áo khoác gió trong các chuyến thị sát, như tại vùng nông thôn nghèo khó, thường được sử dụng để nhấn mạnh cam kết của ông với sự phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Một số bài đăng trên X, được The New York Times trích dẫn, cho rằng áo khoác gió của ông Tập đã trở thành biểu tượng văn hóa, với các phiên bản giá rẻ được bán rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Taobao, đáp ứng nhu cầu của người dân nước này muốn bắt chước phong cách lãnh đạo.

