Chia tay tuyển Việt Nam, trợ lý cũ của HLV Kim Sang-sik sang cầm quân tại Thái Lan

Theo đó, cựu trợ lý tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam - ông Lee Jung-soo sẽ trở thành HLV trưởng của CLB Kanchanaburi. Trước đó vào hôm 7/4, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 1 đã thông báo chia tay HLV Wasapol Kaewpaluk.

Việc thay thế HLV trưởng được Kanchanaburi thực hiện khi họ đang đối diện nguy cơ phải xuống hạng và chỉ còn 3 trận đấu tại Thai League 2025/26 để cứu vãn tình hình.

Dù từng thành công khi làm trợ lý cho HLV Mano Polking, giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2021 và 2022, tuy nhiên ông Wasapol Kaewphaluk đã không có được kết quả tốt khi về cầm quân ở Thai League. Sau 27 trận, Kanchanaburi mới chỉ có được 22 điểm, xếp hạng 14/16 đội và nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. Nếu không thể cải thiện tình hình, đội bóng này sẽ trở thành 1 trong 3 đội phải xuống hạng.

HLV Wasapol mất việc sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng.

Kanchanaburi xếp hạng 14 nhưng đã đá nhiều trận hơn (27 trận) so với các đối thủ đứng trên và dưới mình.

Trước đó, trợ lý Lee Jung-soo hết hợp đồng với VFF vào ngày 31/3/2026 và quyết định không gia hạn. Vị HLV người Hàn Quốc gia nhập ban huấn luyện ĐTQG và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025, tham dự SEA Games 33, Giải vô địch U23 châu Á 2026 và Vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Trong thời gian làm việc, trợ lý Lee Jung-soo luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn của đội tuyển.

Trước khi sang Việt Nam, Lee Jung-soo từng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc, chơi 54 trận, ghi 5 bàn cho ĐTQG, trong đó có bàn thắng ở trận thắng Hy Lạp 2-0, hòa Nigeria 2-2 tại vòng bảng World Cup 2010.

Lee Jung-soo (số 14) từng đối đầu với Messi tại World Cup 2010. Trận này Hàn Quốc thua Argentina 1-4.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Lee Jung-soo chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại CLB TP.HCM, Suwon FC và Đại học Dongguk.

Việc nhận lời tới Kanchanaburi FC làm việc cũng giúp ông Lee Jung-soo có lần đầu tiên giữ ghế HLV trưởng tại một đội bóng chuyên nghiệp.