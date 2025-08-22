Chia tay Tây Nguyên đại ngàn, đoàn xe Skoda xuôi về miền biển: Hơn 300km với nhiều cung bậc và phần thưởng chỉ dành cho người xứng đáng

Hành trình xuyên Việt “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” bước vào ngày thứ 3 với điểm khởi hành từ đại lý Skoda Buôn Mê Thuột. Tại đây, đoàn đón thêm 4 thành viên mới là những mẫu xe ấn tượng của thương hiệu Séc, bao gồm 2 chiếc Kushaq, 1 chiếc Karoq và đặc biệt là sự xuất hiện của chiếc Octavia duy nhất Việt Nam.

Đoàn khởi hành từ đại lý Skoda Buôn Mê Thuột.

Sau những giây phút làm quen giữa những người bạn mới, cả đoàn có màn khởi động nhẹ nhàng bằng vòng diễu hành trên các con phố sôi động. Sự xuất hiện của đoàn 15 chiếc Skoda với điểm nhấn là bộ decal “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” thu hút sự quan tâm của nhiều ánh nhìn từ người dân 2 bên đường.

Điểm đến đầu tiên là Tượng đài chiến thắng Mậu Thân tại Buôn Mê Thuột. Công trình này được xây dựng nhằm kỷ niệm chiến thắng đã mở màn cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước của quân và dân ta. Đây cũng là di tích lịch sử thứ 2 mà đoàn xuyên Việt ghé thăm trong hành trình lần này, để tạo nên bức tranh lắp ráp ở điểm cuối Hà Nội.

Chia tay Tây Nguyên đại ngàn, đoàn Skoda xuyên Việt bắt đầu “xuống núi”. Những chiếc xe từ Kushaq, Karoq, Kodiaq… có dịp được thể hiện phẩm chất của mình. Trong đó, chiếm số lượng đông đảo nhất trong hành trình lần này là Kushaq với 7/15 chiếc. Chặng ngày thứ 3 này là dịp để các tay lái thử sức và kiểm chứng chất lượng của những chiếc Kushaq sản xuất tại Việt Nam khi phải đi qua nhiều tuyến đường đèo núi quanh co như quốc lộ 26, đường tránh Buôn Hồ, quốc lộ 19, đổ đèo An Khê.

Sự khó khăn đã đến từ những km đầu tiên. Ngay sau khi ra khỏi nội đô Buôn Mê Thuột, tuyến đường tránh Buôn Hồ đang gặp sự cố phải sửa chữa, cả đoàn buộc phải thay đổi kế hoạch và chuyển sang một con đường gập ghềnh hơn, lầy lội hơn khi có nhiều ổ gà dưới thời tiết mưa lớn.

Tuy nhiên, điều này không làm nản lòng những tay lái trong đoàn. Hầu hết những chiếc Skoda đều là CUV gầm cao, thiết kế góc tới, góc thoát tốt giúp xe dễ dàng vượt qua. Đặc biệt hơn, cầm lái chiếc Octavia là một tay lái nhiều kinh nghiệm, dù có kiểu dáng sedan nhưng nhờ kỹ năng đặt bánh tốt, xe đã vượt qua mà không gặp nhiều trở ngại.

Khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó khi cả đoàn liên tục gặp thời tiết mưa lớn kéo dài từ sáng đến tận 16h chiều. Kèm với đó là điều kiện địa hình đồi núi quanh co lên xuống liên tục cũng là thử thách không nhỏ.

Đây là dịp để những chiếc Skoda phô diễn những phẩm chất của mình như khung gầm cứng vững, hệ thống treo đầm chắc. Thực tế trải nghiệm cho thấy, xe cho cảm giác lái tốt, dù liên tục vào cua tốc độ cao trên 60km/h hay phải đổ đèo 8-10%. Hệ thống treo tối ưu giúp người ngồi bên trong không cảm thấy bị lắc ngang quá nhiều. Các hệ thống hỗ trợ lái như chống trượt, khóa vi sai, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đã giúp cho mỗi người trở nên tự tin hơn.

Ngày thứ 3 của hành trình lần này cũng là dịp để các thành viên được thưởng thức cảnh đẹp đất nước mà không khỏi trầm trồ. Từ những rừng cao su bạt ngàn được trồng thẳng tắp 2 bên đường cho hiệu ứng thị giác ấn tượng. Là những cánh đồng lúa chín vàng đang vào mùa thu hoạch báo hiệu một cuộc sống ấm no. Và đặc biệt là cánh đồng điện gió khổng lồ cứ lớn dần, ngày càng hiện rõ trước mắt mỗi khi đoàn đi qua.

“Sau cơn mưa trời lại sáng”, vượt qua mọi khó khăn, phần thưởng cho cả đoàn là một buổi chiều tà với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu thủy điện Văn Phong.

Hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn là cách Skoda nhấn mạnh chiến lược lâu dài tại Việt Nam. Với việc nhà máy Skoda tại Việt Hưng (Quảng Ninh) đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2025 và mẫu Kushaq được giới thiệu ra thị trường vào tháng 6, thương hiệu Séc đang chứng minh họ không chỉ nhập khẩu sản phẩm, mà còn đầu tư nền tảng sản xuất bền vững. Điều này phù hợp với mục tiêu biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất và phân phối của Skoda tại Đông Nam Á trong thời gian tới.

Ngoài ra, chuyến đi còn mang ý nghĩa ngoại giao khi diễn ra đúng dịp Việt Nam và Cộng hòa Séc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ. Đây là dịp để Skoda - một trong những thương hiệu lâu đời nhất châu Âu, hiện thuộc tập đoàn Volkswagen Group - gắn kết câu chuyện thương hiệu với mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Một số hình ảnh đoàn xe Skoda xuyên Việt từ Buôn Mê Thuột tới Quy Nhơn: