Chia tay bạn gái vì em chê tiền mừng tuổi ít: Nhà tôi giàu nhưng chỉ lì xì vài chục nghìn

Mùng 1 Tết vừa rồi tôi đến nhà bạn gái ra mắt. Hai đứa mới tìm hiểu được một thời gian, cũng tính chuyện trăm năm nên mới nhân tiện Tết này về thăm nhà hai bên. Chẳng hiểu vì sao sau hôm tôi đến nhà bạn gái thì cô ấy lạnh nhạt, hỏi gì trả lời nấy, lúc nào nhắn tin cũng kêu đang bận, đang đi chỗ nọ chỗ kia.



Tôi thì vô tư, cứ tưởng em bận thật. Thế mà 2 hôm sau, tôi lại vô tình thấy em lên mạng kể xấu mình. Hóa ra, em giận tôi vì tôi đến nhà em chơi nhưng mừng tuổi các cháu 20 nghìn đồng, bố mẹ mỗi người 50 nghìn đồng. Đã thế em còn nói cái gì mà nhà em chê tôi giàu nhưng keo kiệt, nên suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai.

Từ nhỏ tôi đã được gia đình giáo dục rằng tiền lì xì chỉ mang tính tượng trưng, đem lại may mắn trong ngày Xuân mới. (Ảnh minh họa)

Đọc những dòng em viết mà tôi choáng. Không ngờ em và gia đình lại có suy nghĩ thực dụng như vậy. Với gia đình tôi, từ nhỏ bố mẹ đã dạy tiền mừng tuổi chỉ là tượng trưng, lấy may, dù giá trị bao nhiêu thì cũng đều thấy vui vẻ, niềm nở khi nhận, như vậy mới đem lại may mắn. Thực sự mà nói gia đình tôi rất khá giả nhưng bố mẹ năm nào cũng chỉ lì xì các con mấy chục nghìn lấy may mà thôi.

Mẹ em lại còn chê tôi keo kiệt. Đáng lẽ, em quen tôi bằng ấy thời gian thì phải hiểu rõ tôi có phải người như thế nào chứ. Ngày nọ ngày kia tôi chẳng bao giờ thiếu quà cho em, mà toàn là những món xịn sò, đắt tiền, em rất thích đấy thôi. Rồi chưa kể đi ăn, đi chơi, tôi luôn luôn chủ động trong trong vấn đề tài chính, có bao giờ phải để em chi trả khoản nào đâu. Hôm đến nhà em ra mắt, tôi cũng chuẩn bị quà Tết rất chu đáo. Thế mà em lại nghĩ tôi keo kiệt thì cũng chịu thật.

Tôi quyết định chia tay bạn gái ngay lập tức khi thấy em "bóc phốt" mình vì chuyện tiền lì xì. (Ảnh minh họa)

Đã thế, nếu em hay gia đình có gì không hài lòng về tôi thì em có thể nói với tôi để tôi điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa nhà em. Chứ không phải em lên mạng "bóc phốt" rồi để bao nhiêu người hùa vào nói tôi chẳng ra gì. Tôi thực sự rất bực mình, thất vọng với cách ứng xử của em, thất vọng vì đã dành tình yêu cho em, đã từng nghĩ em là một cô gái thật dễ thương và muốn cưới em làm vợ.

Không để em phải phân vân, hỏi ý kiến dân mạng nữa. Tôi gọi luôn cho em, chủ động nói lời chia tay, cũng nói rõ nguyên nhân do đâu để em đỡ phải đoán già đoán non.

Ban đầu em đồng ý chia tay, sau đó đến tối lại chủ động gọi cho tôi, hẹn gặp mặt nói chuyện. Em còn xin lỗi và như muốn quay lại, nhưng tôi không còn gì để nói thêm với em nữa.

https://soha.vn/chia-tay-ban-gai-vi-em-che-tien-mung-tuoi-it-nha-toi-giau-nhung-chi-li-xi-vai-chuc-nghin-20220205220014504.htm