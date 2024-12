Chia sẻ ngắn gọn của bố An Tây sau 1 tháng "mất tích" gây chú ý

Vừa qua, thông tin An Tây (Andrea Aybar, SN 1995) bị bắt để điều tra về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tại cơ quan công an, bước đầu, cô thừa nhận hành vi và sai lầm của mình. An Tây cũng nhận thức rõ rằng điều này sẽ khiến cô đánh mất hoàn toàn sự nghiệp của mình.

Sau khi An Tây bị bắt, netizen đổ dồn sự chú ý đến gia đình của cô là bố và em trai. Bởi trước đó, cả gia đình An Tây đều là những nhà sáng tạo nội dung trên MXH và đạt được lượng người theo dõi nhất định. Đặc biệt, bố và em trai của An Tây còn nhận được nhiều sự quan tâm vì cách làm video hài hước xoay quanh cuộc sống gia đình.

Song, từ khi thông tin liên quan đến An Tây bị bắt nổ ra, cuộc sống của gia đình gần như bị đảo lộn. Dù giữ im lặng trên MXH nhưng tất cả đều bị một số netizen quá khích vào “tấn công”, chỉ trích nặng nề. Cho đến mới đây, sau gần 1 tháng, bố của An Tây mới có động thái lên tiếng chính thức trên trang cá nhân của mình.

Theo đó, ông đăng ảnh cùng con gái và bày tỏ: “Hy vọng sớm được gặp lại con. Yêu con nhiều”. Bên cạnh đó, bố của An Tây cũng “thả tim” vào những bình luận động viên của cộng đồng mạng dưới những đoạn clip TikTok của mình.

An Tây và bố.

Nhiều người cho rằng, An Tây phải nhận hình phạt về những sai lầm của mình là điều không có gì để bàn cãi. Song, đa số ý kiến đồng tình với quan điểm không nên làm phiền đến gia đình hay những người không liên quan.

Ngoài ra, 3 chữ “yêu con nhiều” của bố An Tây cũng khiến netizen xót xa vì đặt vào vị trí của những người làm cha mẹ, việc con cái “sai một ly đi một dặm” cũng là điều đau lòng.

Trước đó, Rufino Aybar (SN 1998) - em trai của An Tây cũng đã có tâm thư gửi lời xin lỗi và chia sẻ về tình hình hiện tại của gia đình. Anh chàng cho biết gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng cũng may mắn được mọi người quan tâm và ủng hộ. Cũng trong bài đăng này, Rufino thay mặt chị gái gửi lời xin lỗi đến mọi người, mong mọi người có nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc.

Em trai An Tây cũng từng lên tiếng gửi lời xin lỗi và nói về tình hình hiện tại của gia đình

Bố và em trai của An Tây đều làm nhà sáng tạo nội dung trên MXH.

Được biết, bố của An Tây là một trong những doanh nhân trong lĩnh vực giày dép tại châu Âu, đã từng sản xuất giày dép tại Việt Nam và bán ra thế giới. Trong một lần sang Việt Nam chơi để thăm thú, đi du lịch, thấy quá yêu thích đất nước nên cả gia đình đã quyết định huỷ vé máy bay về Tây Ban Nha và ở lại đây. Tính đến hiện tại, ông và các con cũng đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 20 năm.

Năm 2021, bố của An Tây chính thức làm nội dung trên TikTok, ông được nhiều người biết đến với kênh Aybar Hanoi hay còn gọi là Bố Của Tây Ba Lô. Kênh TikTok hiện tại đang sở hữu 840k lượt theo dõi. Các nội dung trên kênh chủ yếu xoay quanh gia đình, cách ông nói tiếng Việt và tận hưởng cuộc sống tại Việt Nam. Bên cạnh đó, những đoạn clip quay chung với các con cũng luôn nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng.