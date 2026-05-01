HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chia sẻ cuối cùng về “hạnh phúc” của tay đua trước ngày tử nạn khiến nhiều người xót xa

Phạm Trang |

Dòng trạng thái giản dị được đăng trước ngày thi đấu của tay đua trẻ bất ngờ trở thành lời chia sẻ cuối cùng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Giải đua mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026, khiến một tay đua trẻ tử vong, để lại nỗi xót thương lớn trong cộng đồng đam mê tốc độ.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/4 tại Sân vận động Cần Thơ. Thời điểm này, các vận động viên đang bước vào vòng chạy thứ 10, cũng là vòng cuối của chặng chung kết.

Tay đua Đ.H.Q.H (sinh năm 1997, ngụ TP.HCM) khi điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter 150cc tiến vào khúc cua số 3 đã bất ngờ gặp sự cố mất lái. Chiếc xe lật nhào, khiến anh văng khỏi phương tiện và va đập mạnh xuống mặt đường.

Hiện trường xảy ra sự việc

Dù khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và bao trấu theo đúng quy chuẩn an toàn, đồng thời tay đua cũng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng do tốc độ cao cùng lực va đập lớn, nạn nhân đã bị chấn thương rất nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu và đưa tay đua đi cấp cứu. Tuy nhiên, thông tin sau đó từ bạn bè và cộng đồng mạng cho biết anh đã không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của tay đua trẻ khiến nhiều đồng đội, người thân, bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng. Trên mạng xã hội, không ít lời chia buồn, tiếc thương đã được gửi tới anh và gia đình.

Đáng chú ý, trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân trước ngày thi đấu, H. từng viết ngắn gọn: “Hạnh phúc là cái gì. Là mai có giải chứ là cái gì”.

Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của H.

Những bình luận đầy xót xa

Một người đồng đội của H. đã đăng tải bài viết

Chính dòng trạng thái tưởng chừng đơn giản ấy giờ đây lại khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Dưới bài viết, bạn bè và người quen liên tục để lại những lời tiễn biệt đầy xót xa: “Đến hiện tại vẫn không tin được đó là sự thật Hiếu ơi. Em còn quá trẻ và nhiều dự định còn dang dở. Người em hiền lành và luôn nở nụ cười trên môi. Cầu mong em yên nghỉ. Nếu có kiếp sau mong em rực rỡ hơn. Chào em!”.

“Yên nghỉ nha H… nghe tin mà xót xa quá. Mong H ở bên kia phù hộ cho vợ con. H mãi là người bạn tốt”.

Một người đồng đội nghẹn ngào chia sẻ: “Em vẫn còn sống mãi trong lòng anh và cả team. CLB Bồ Câu Áo Trắng 262 team cũng chính thức từ bỏ sân tròn vì không còn em, anh cũng không muốn tiếp tục. Tạm biệt em, H.Q.H. Ai thương H. nhớ ghé thắp cho em nén hương”.

Tags

tay đua tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
01:18
01:01
01:16
00:39
00:34
01:02
00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại