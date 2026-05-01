Chia sẻ cuối cùng về “hạnh phúc” của tay đua trước ngày tử nạn khiến nhiều người xót xa

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Giải đua mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026, khiến một tay đua trẻ tử vong, để lại nỗi xót thương lớn trong cộng đồng đam mê tốc độ.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/4 tại Sân vận động Cần Thơ. Thời điểm này, các vận động viên đang bước vào vòng chạy thứ 10, cũng là vòng cuối của chặng chung kết.

Tay đua Đ.H.Q.H (sinh năm 1997, ngụ TP.HCM) khi điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter 150cc tiến vào khúc cua số 3 đã bất ngờ gặp sự cố mất lái. Chiếc xe lật nhào, khiến anh văng khỏi phương tiện và va đập mạnh xuống mặt đường.

Dù khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và bao trấu theo đúng quy chuẩn an toàn, đồng thời tay đua cũng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng do tốc độ cao cùng lực va đập lớn, nạn nhân đã bị chấn thương rất nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu và đưa tay đua đi cấp cứu. Tuy nhiên, thông tin sau đó từ bạn bè và cộng đồng mạng cho biết anh đã không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của tay đua trẻ khiến nhiều đồng đội, người thân, bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng. Trên mạng xã hội, không ít lời chia buồn, tiếc thương đã được gửi tới anh và gia đình.

Đáng chú ý, trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân trước ngày thi đấu, H. từng viết ngắn gọn: “Hạnh phúc là cái gì. Là mai có giải chứ là cái gì”.

Chính dòng trạng thái tưởng chừng đơn giản ấy giờ đây lại khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Dưới bài viết, bạn bè và người quen liên tục để lại những lời tiễn biệt đầy xót xa: “Đến hiện tại vẫn không tin được đó là sự thật Hiếu ơi. Em còn quá trẻ và nhiều dự định còn dang dở. Người em hiền lành và luôn nở nụ cười trên môi. Cầu mong em yên nghỉ. Nếu có kiếp sau mong em rực rỡ hơn. Chào em!”.

“Yên nghỉ nha H… nghe tin mà xót xa quá. Mong H ở bên kia phù hộ cho vợ con. H mãi là người bạn tốt”.

Một người đồng đội nghẹn ngào chia sẻ: “Em vẫn còn sống mãi trong lòng anh và cả team. CLB Bồ Câu Áo Trắng 262 team cũng chính thức từ bỏ sân tròn vì không còn em, anh cũng không muốn tiếp tục. Tạm biệt em, H.Q.H. Ai thương H. nhớ ghé thắp cho em nén hương”.