Chia sẻ của mẹ Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026: Con cứ mạnh dạnh bước vào biển lớn

Mẹ của Đoàn Lê Anh Đức không chỉ đồng hành cùng con trong hành trình chinh phục Olympia mà còn từng có những lo lắng, trăn trở trước lựa chọn của cậu bạn.

Đoàn Lê Anh Đức (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã giành chức vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra vào ngày 1/11/2026 với số điểm chung cuộc 240.

Nhà vô địch Đoàn Lê Đức Anh. Ảnh chụp màn hình.

Xuyên suốt cuộc thi, nam sinh sinh năm 2009 có phần thể hiện ấn tượng, liên tục giữ vững phong độ và chính thức mang về vòng nguyệt quế danh giá. Sau Chung kết, một đoạn clip phỏng vấn Anh Đức trên VTV cũng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là câu trả lời dí dỏm nhưng chân thật khi được hỏi về bí quyết học giỏi: “Em ăn cơm mẹ nấu”.

Mẹ của nhà vô địch sau đó cũng để lại bình luận dưới clip, tiết lộ: “Cơm mẹ nấu mang trong cặp lồng cả sáng và trưa. Sáng bạn ăn chay. Đáng yêu”.

Từ câu chuyện nhỏ này, những chia sẻ về gia đình và hành trình trưởng thành của Anh Đức cũng được nhiều người quan tâm.

Trong bài phỏng vấn trước Chung kết với chúng tôi, mẹ Anh Đức - cô Hồng từng kể về quá trình đồng hành cùng con, trong đó có cả những lần lo lắng khi thấy con dành nhiều thời gian cho Lịch sử và Olympia có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, đồng thời khiến con bỏ lỡ cơ hội xét tuyển thẳng đại học thông qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Vì vậy, cô đã nhiều lần khuyên con cân nhắc lại việc dành quá nhiều thời gian cho Olympia, song Anh Đức vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình.

Mẹ luôn là chỗ dựa, nguồn động viên lớn của Đức Anh trên hành trình học tập.

Dù có những lúc không khỏi lo lắng, cô vẫn luôn theo sát và đưa ra lời khuyên để con có thể cân nhắc những lựa chọn phù hợp. Đặc biệt, trước khi quyết định theo học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Anh Đức từng phân vân về việc có nên vào trường hay không để dành thêm thời gian chuẩn bị cho Olympia. Lúc này, chính cô là người động viên con mạnh dạn thử sức trong môi trường học tập có tính cạnh tranh cao hơn: “Ở trường còn không thắng được thì cũng không nên đi thi. Con cứ mạnh dạn học Ams, bước vào biển lớn”, mẹ Anh Đức kể.

Bên cạnh những câu chuyện liên quan đến học tập và cuộc thi, cô Hồng cũng tiết lộ nhiều điều thú vị về tính cách, sở thích của con trai.

Anh Đức được nhận xét là người hài hước, thật thà, đôi khi có phần “đầu óc trên cành cây” vì quá đắm chìm trong thế giới riêng.

Ngoài Lịch sử và Olympia, nam sinh còn thích đọc sách, đọc thơ, đặc biệt là thơ Xuân Quỳnh và những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đức cũng thích viết truyện, từng tự làm một tờ báo và đặt tên bằng tiếng Pháp. Cậu bạn còn tự học tiếng Pháp, sưu tầm những món đồ liên quan đến Doraemon.

Đức Anh và bà ngoại vào dịp Tết năm 2025. Ảnh: FBNV.

Một người có ảnh hưởng lớn đến quan niệm học tập của Anh Đức là bà. Theo chia sẻ của mẹ Anh Đức, bà luôn đặt nhiều kỳ vọng vào việc học và tin rằng giáo dục là con đường quan trọng để mỗi người vươn lên trong cuộc sống. Điều này càng có ý nghĩa với một người hiền lành, thật thà như Đức.

Đoàn Lê Anh Đức - sinh năm 2009, đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - đã giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm.

Trở thành Quán quân Olympia 2026, Anh Đức khép lại hành trình chinh phục sân chơi kiến thức mà nam sinh đã ấp ủ từ khi còn học lớp 6. Sau Chung kết, nam sinh trường Ams cũng có những chia sẻ nhanh đầy thú vị về hành trình của mình tại trận đấu quan trọng nhất này.

Ít ai biết rằng, trước khi giành vòng nguyệt quế Olympia, Anh Đức đã có một bảng thành tích học tập đáng chú ý. Nam sinh từng đỗ 4 trường THPT chuyên gồm Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong đó, Đức trúng tuyển vào các lớp chuyên Lịch sử và chuyên tiếng Nga, đồng thời cũng đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chu Văn An.

Ở môn Lịch sử, Anh Đức từng giành giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9 khi mới học lớp 8. Đến lớp 9, nam sinh tiếp tục đạt giải Nhất cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố. Lên lớp 11, Đức giành giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử, cùng một số giải thưởng tại các cuộc thi kiến thức do các trường đại học tổ chức.

Đức Anh có thành tích học tập và thi đấu ấn tượng. Ảnh: MXH.

Bên cạnh thành tích học tập, Anh Đức còn gây chú ý với khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Sở thích đặc biệt này bắt đầu từ năm 2021, khi Đức học lớp 7. Trong khoảng một năm, nam sinh đã tìm hiểu, học lời và giai điệu của hàng trăm bài quốc ca, đồng thời tra cứu ý nghĩa để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của từng đất nước.

Ngoài ra, Anh Đức còn có niềm yêu thích với thơ ca, đặc biệt là thơ Xuân Quỳnh, các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và văn hóa Pháp. Một nam sinh vừa có thành tích học tập nổi bật, vừa sở hữu những sở thích khá riêng như vậy cũng là điều khiến câu chuyện về nhà vô địch Olympia năm nay nhận được nhiều sự quan tâm.