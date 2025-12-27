Chia sẻ của gia đình sau hơn 1 năm An Tây bị bắt giam

Sau khi An Tây bị bắt vì liên quan tới ma túy, gia đình của cô cũng bị soi mói và nhận về không ít những lời bàn tán. Mới đây, Rufino Aybar - em trai của An Tây đã chia sẻ khoảnh khắc cũ bên chị gái trên mạng xã hội. Anh cho biết Giáng sinh năm nay gia đình chưa thể tụ họp đông đủ vì chị gái đang bị bắt giam.

Sau sóng gió, Rufino Aybar chia sẻ càng biết ơn và trân quý gia đình nhiều hơn. Anh viết: "Với người Tây Ban Nha, Giáng sinh luôn là một trong những dịp quan trọng và ý nghĩa nhất trong năm. Ý nghĩa của Giáng sinh không nằm ở hình thức hay quà cáp, mà nằm ở tình cảm, ở gia đình, ở những khoảnh khắc được ngồi lại bên nhau sau một năm dài. Mình hay so sánh Giáng sinh giống như Tết với người Việt – một dịp để trở về, để trân trọng những người thân yêu.

Tuy năm nay vẫn chưa thể đoàn tụ trọn vẹn, nhưng những ngày này lại khiến mình nhớ gia đình nhiều hơn, và trân quý hơn những người luôn ở trong tim mình. Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh thật ấm áp và an lành bên gia đình. Yêu mọi người rất nhiều ạ".

Em trai Rufino Aybar chia sẻ hình ảnh cũ bên An Tây trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Giữa tháng 12 vừa qua, Rufino Aybar đã chia sẻ thông tin liên quan đến tình trạng của chị gái. Theo Rufino Aybar, An Tây bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi được bố truyền đạt lại những lời động viên, an ủi từ mọi người.

Anh chia sẻ: "Hai bố con mình vừa được gặp chị An rồi ạ, chị vẫn xinh đẹp như vậy. Thấy hai bố con mặc áo Giáng sinh là chị vui lắm nhưng thấy đống thịt nguội iberico chị chuẩn bị nhận ngon quá còn vui hơn nữa.

Chị xúc động và biết ơn vô cùng khi nghe bố truyền tải hết những lời động viên của mọi người tới chị ạ. Chị cũng nhờ hai bố con gửi tới mọi người lời chúc Giáng sinh an lành ạ. Merry Christmas cả nhà".

Rufino Aybar và bố cùng đi thăm An Tây trong trại giam. Ảnh: FBNV

Vụ việc liên quan đến An Tây không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đối với những người thân xung quanh. Em trai ruột cùng gia đình của nữ người mẫu cũng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều và áp lực dư luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Cuối tháng 11/2024, Rufino Aybar từng thay mặt chị gái xin lỗi khán giả và cho biết gia đình đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. "Như mọi người đều biết, gia đình tôi đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Tôi muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An và gia đình tôi. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, tôi mong mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, cũng như đối với bố và tôi", Rufino Aybar viết.

Rufino Aybar từng thay mặt chị gái xin lỗi khán giả. Ảnh: FBNV

háng 11/2024, dư luận không khỏi bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Chi Dân về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu An Tây cũng bị khởi tố với cùng tội danh, đồng thời bị điều tra thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

An Tây tên thật là Andrea Aybar, sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ khi mới 7 tuổi, nhờ đó có khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014, Andrea hoạt động sôi nổi trong vai trò người mẫu và nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng gợi cảm.

Bên cạnh lĩnh vực người mẫu, Andrea Aybar còn tham gia diễn xuất trong một số dự án điện ảnh và truyền hình như Để Mai tính 2, Đại gia chân đất, HIT: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha… từng để lại dấu ấn nhất định với khán giả.

Tháng 11/2024, Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam An Tây về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Tổng hợp



