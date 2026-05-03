'Chìa khóa vàng' để thủ đô bứt phá

“Trái tim có khỏe thì cơ thể mới khỏe”

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và toàn diện cho Hà Nội. Điều này nhằm thể chế hóa sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thủ đô, cho phép phân quyền “trọn gói” trong hầu hết các lĩnh vực. Đây là một bước đột phá lớn về mặt thể chế, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội phát triển xứng tầm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) cho rằng, việc trao quyền cho Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc thực thi các văn bản cấp trên mà còn mở rộng sang vai trò thiết kế chính sách. Theo ông, quy định HĐND và UBND thành phố Hà Nội được chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định những biện pháp đặc thù, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Điều này giúp hình thành một “không gian thể chế” đủ rộng để chính quyền thành phố tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm, từ đó giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn tồn tại bấy lâu nay.

Trao quyền mạnh mẽ để Hà Nội bứt phá.

Đáng chú ý, cơ chế phân cấp này còn lan tỏa xuống tận cấp xã, phường để đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý dân cư và tổ chức đời sống cộng đồng. Đại biểu Quốc hội đã ví von rằng, Hà Nội là trái tim của cả nước và “trái tim có khỏe thì cơ thể mới khỏe”. “Tôi hy vọng rằng, Luật Thủ đô được thông qua sẽ là một “liều thuốc bổ” cho trái tim đủ khỏe để Thủ đô có đủ thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết các công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, đại biểu Nguyễn Minh Tâm bày tỏ.

Còn theo đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM), trên thế giới, Thủ đô không đơn thuần là trung tâm chính trị, hành chính mà còn có các Thủ đô là trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực… Viện dẫn hàng loạt Thủ đô lớn trên thế giới với nhiều dấu ấn đậm nét như Paris (Pháp), Roma (Ý), Bắc Kinh (Trung Quốc)… ông Ngân nhấn mạnh rằng, thể chế cần tạo điều kiện tối đa để Thủ đô Hà Nội bảo tồn, phát huy giá trị 1.000 năm văn hiến, nhân văn và giàu ký ức. “Tôi mong rằng, Hà Nội mến yêu của ta, Thủ đô mến yêu của ta sẽ là ngôi sao mai rạng rỡ trong một thời gian sớm nhất”, ông Trần Hoàng Ngân bày tỏ.

Kiến tạo không gian đô thị văn minh, hiện đại

Theo đại biểu dân cử, việc trao cơ chế đặc thù không phải sự ưu ái mà là sự nhìn nhận đúng đắn về vị trí “đầu tàu” của Thủ đô trong việc dẫn dắt liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng cho cả nước. Để Hà Nội thực sự trở thành một thành phố vì hòa bình, xanh, sạch, đẹp và thông minh, công tác quy hoạch phải đi trước một bước với tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn đó, dự thảo Luật Thủ đô được thiết kế theo hướng mạnh dạn trao thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể và các điều chỉnh quy hoạch cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đại biểu Trần Việt Anh (đoàn Hà Nội) nhìn nhận, chủ trương phân quyền triệt để này là một điểm mới mang tính đột phá, giúp rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, tăng tính chủ động và gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu địa phương.

“Thành phố giờ đây đã đủ năng lực pháp lý để tự chủ toàn diện trong chu trình hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt đến rà soát, điều chỉnh và tổ chức quản lý thực tiễn”. đại biểu Quốc hội Trần Việt Anh

Tuy nhiên, đại biểu Trần Việt Anh cũng nhấn mạnh, phân quyền mạnh mẽ luôn đi đôi với kiểm soát chặt chẽ. Dự thảo đã thiết kế một cơ chế kiểm soát rất chặt chẽ, khoa học. Việc điều chỉnh quy hoạch không được thực hiện tùy tiện mà phải đáp ứng các lợi ích tối cao của quốc gia, phục vụ lợi ích công cộng hoặc yêu cầu cấp bách về an ninh quốc phòng. Cơ chế này đòi hỏi sự tham vấn ý kiến chuyên môn từ các bộ ngành trọng yếu như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho trung tâm đầu não chính trị quốc gia. Sự chặt chẽ này đảm bảo tính ổn định và tầm nhìn chiến lược 100 năm cho sự phát triển của Thủ đô.

“Thỏi nam châm” thu hút nhân tài

Điểm quan trọng khác được các đại biểu dân cử quan tâm, trong kỷ nguyên số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực trung tâm để Hà Nội bứt phá về năng suất và chất lượng tăng trưởng. Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thiết lập một hành lang pháp lý đặc thù cho việc phát triển kinh tế tri thức thông qua các quy định về thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Theo đại biểu, đây chính là “đòn bẩy” để Hà Nội cạnh tranh với các trung tâm lớn như Bangkok hay Singapore trong việc thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

Bên cạnh việc mở rộng cho các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức khoa học công nghệ công lập trên địa bàn, đại biểu Quốc hội Trần Văn Đăng (đoàn Bắc Ninh) còn mong muốn cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được mở rộng ra cả vùng Thủ đô. “Như vậy, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Thủ đô mới thăng hoa, cất cánh, đạt mục tiêu sớm, có nhiều kỳ lân công nghệ được định giá tỷ đô vào năm 2030”, ông Đăng nói.

“Tôi mong rằng, Hà Nội mến yêu của ta, Thủ đô mến yêu của ta sẽ là ngôi sao mai rạng rỡ trong một thời gian sớm nhất”. đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân

Ngoài ra, để đạt được mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội cần trở thành một “thỏi nam châm” thu hút nhân tài toàn cầu. Các chính sách ưu đãi, trọng dụng người tài bằng những cơ chế vượt trội là cần thiết, nhưng phải đi kèm với việc phát triển các nhóm nghiên cứu đạt trình độ quốc tế tại các trường đại học và viện nghiên cứu trên địa bàn. Đặc biệt, dự thảo luật cũng mở ra khả năng cho phép Hà Nội dùng ngân sách địa phương để đầu tư vào các cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm trọng điểm nằm trên địa bàn nhưng không thuộc sự quản lý của thành phố.

Việc lan tỏa các chính sách đặc thù về khoa học công nghệ cho các địa phương lân cận sẽ hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, trong đó Hà Nội giữ vai trò hạt nhân chủ trì và dẫn dắt. Với những đột phá về thể chế này, Thủ đô Hà Nội không chỉ là biểu tượng của lịch sử và ký ức mà còn là trung tâm của tương lai, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân.