Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan đến vụ làm giả 1.058 phiếu quan trắc môi trường.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Bá Nhựt - Giám đốc Trung tâm môi trường PNE (địa chỉ phường Thành Nhất, Đắk Lắk) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Doãn Bá Nhựt - Giám đốc Trung tâm môi trường PNE. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Trần Lê Lam Phương, nhân viên Trung tâm môi trường PNE.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2019 đến năm 2024, Trung tâm môi trường PNE đã hết hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cũng như không đảm bảo năng lực về nhân sự và phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, ông Nhựt vẫn ký hợp đồng dịch vụ môi trường với gần 100 tổ chức, cá nhân trên nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nhựt còn chỉ đạo Trần Lê Lam Phương cùng một số nhân viên khác của Trung tâm môi trường PNE làm giả 1.058 phiếu kết quả phân tích, thử nghiệm quan trắc môi trường, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Bị can Trần Lê Lam Phương. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Các báo cáo đánh giá tác động môi trường giả mạo không phản ánh đúng thực trạng môi trường, làm suy yếu hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường, gây ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái.

Hành vi phạm tội của các bị can xâm phạm đến công tác quản lý Nhà nước về môi trường, không chỉ làm tổn hại đến môi trường mà còn làm giảm niềm tin của người dân vào các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ”, đồng thời ra Quyết định khởi tố 3 bị can đối với: Lê Trọng Huy Trường (SN 1978, trú phường Buôn Ma Thuột) - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ VINACOMIN; Mai Thanh Tùng (SN 1993, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) - Phó Trưởng phòng An toàn môi trường thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông Nhân Cơ VINACOMIN và Lê Mạnh Hùng (SN 1980, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk) - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lắk.

Các bị can trên đã có thoả thuận với bị can Doãn Bá Nhựt để tạo điều kiện cho Trung tâm môi trường PNE ký kết hợp đồng với đơn vị của mình, với mỗi hợp đồng được ký kết, thực hiện và thanh toán xong bị can Nhựt phải trích lại từ 30-35% giá trị các hợp đồng cho các bị can Trường, Tùng và Hùng.