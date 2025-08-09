Chỉ với 1 bức ảnh mà Subeo – con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khiến chị em phải thốt lên: Chuẩn xé truyện bước ra

Một khoảnh khắc đời thường tưởng như đơn giản của Subeo – quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La – lại đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng. Chỉ với bức ảnh đang rót rượu vang tại một nhà hàng cao cấp, cậu bé năm nào giờ đây đã khiến hội chị em "lụi tim" vì khí chất đĩnh đạc, điềm tĩnh và phong thái đúng chuẩn "tổng tài bước ra từ truyện tranh".

Trong ảnh, Subeo diện trang phục tối màu, mái tóc gọn gàng và ánh mắt tập trung khi đang phục vụ rượu vang cho thực khách – một hình ảnh rất khác so với sự ngây thơ, tinh nghịch mà công chúng từng quen thuộc ở cậu bé. Dù chỉ là một bức hình được chụp trong lúc thực tập tại nhà hàng thuộc tập đoàn của gia đình, nhưng thần thái và ngoại hình của Subeo nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý không chỉ là vẻ ngoài cao ráo, điển trai của Subeo mà còn là sự trưởng thành vượt bậc về khí chất. "Đúng là gen trội của Hà Hồ – Cường Đô La", một bình luận nhận về hàng nghìn lượt thích. Nhiều người thậm chí không giấu được sự ngưỡng mộ trước cách mà gia đình Cường Đô La nuôi dạy con: Để con tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp từ sớm, nhưng vẫn giữ được sự nền nã, điềm đạm.

Ngoài những bình luận xuýt xoa về ngoại hình của Subeo ở tuổi 15 cũng có người nhắc nhở rằng cậu bé đang cầm ly rượu chưa đúng quy chuẩn. Nhiều người lên tiếng bênh vực là Subeo chỉ đang học nghề mà thôi.

Subeo sinh năm 2010, là con trai duy nhất của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Dù cha mẹ đã ly hôn từ lâu, nhưng cậu bé luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cả hai bên gia đình. Những năm gần đây, Subeo sống cùng Hồ Ngọc Hà – Kim Lý và thường xuyên được đưa đi du lịch, học tập tại những ngôi trường quốc tế hàng đầu. Thỉnh thoảng, cậu cũng dành thời gian về thăm bố ruột và các em cùng cha khác mẹ.

Được biết, bức ảnh gây "bão mạng" lần này được chụp tại một nhà hàng cao cấp, nơi Subeo đến thực tập trong kỳ nghỉ hè. Đây là mô hình giáo dục thực tế mà nhiều gia đình giàu có áp dụng để con cái hiểu được giá trị lao động và rèn luyện kỹ năng xã hội. Thay vì bao bọc trong nhung lụa, Subeo đang dần được định hướng để tự lập, trưởng thành và có trách nhiệm.

Không phô trương, không ồn ào, nhưng chính sự điềm đạm và bản lĩnh được rèn từ sớm đã giúp Subeo ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Từ hình ảnh cậu bé rót rượu với ánh mắt tập trung và đôi tay chắc chắn, người ta không còn thấy một "Subeo con của người nổi tiếng" nữa, mà là một chàng trai trẻ đang từng bước khẳng định giá trị của bản thân một cách thầm lặng nhưng đầy sức nặng.