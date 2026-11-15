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Chỉ vì ném đá trêu ghẹo người đi đường, 4 đối tượng vướng lao lý về tội giết người

Nguyễn Thắng
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Rủ rê nhau trêu ghẹo người đi đường, 4 thanh thiếu niên đã truy đuổi, ném đá khiến nạn nhân đang điều khiển xe máy trên đường phải né chạy dẫn đến tai nạn tử vong, một người liên quan bị tổn hại 82% sức khỏe.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Đăng Đạt, Phạm Trường Giang và Dương Minh Quân để điều tra về tội " Giết người ", với các tình tiết định khung "giết 2 người trở lên" và "có tính chất côn đồ".

Theo tài liệu điều tra, trước đó, tại khu vực ngã ba Lý Viên (thuộc địa phận xã Xuân Cẩm, thành phố Bắc Ninh) nhóm bốn thanh thiếu niên đi trên hai xe mô tô đã rủ nhau quay lại trêu ghẹo, truy đuổi anh Phạm Quốc C dù trước đó không có mâu thuẫn.

Trong quá trình truy đuổi, một người trong nhóm dùng đá ném về phía anh C. Anh C cúi đầu né tránh khiến xe mô tô mất kiểm soát, va chạm với xe của anh K đang đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến anh K tử vong , anh C bị tổn hại 82% sức khỏe.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Theo Cơ quan Công an, vụ án không chỉ để lại nỗi đau mất mát cho gia đình nạn nhân, mà còn khiến bốn thanh thiếu niên phải đối diện với trách nhiệm hình sự khi tuổi đời còn rất trẻ. Tất cả bắt nguồn từ một lời rủ rê thiếu suy nghĩ và tâm lý hùa theo đám đông.

Cơ quan Công an cảnh báo,việc tham gia truy đuổi, cổ vũ, hỗ trợ hoặc cùng thực hiện hành vi bạo lực đều có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý, tùy thuộc tính chất, mức độ và vai trò của từng người.

Đặc biệt, hành vi truy đuổi, ném gạch đá vào người đang điều khiển phương tiện giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng, sức khỏe của người bị truy đuổi và những người tham gia giao thông khác.

Tags

Nguyễn Chí Thanh

hoàng đăng

phạm trường giang

Minh Quân

thành phố bắc ninh

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