Chỉ vì ăn ức gà bằng bát giấy, nàng hot girl nhận "khủng hoảng" MXH, bật khóc vì ấm ức

Tuấn Hưng |

Rất nhiều fan hâm mộ cũng đã chia sẻ khó khăn với cô nàng hot girl này.

Một tình huống đời thường tưởng như chẳng có gì đáng nói lại bất ngờ đẩy nữ hot girl kiêm cheerleader Wanwan vào tâm bão chỉ trích.

Đoạn video ăn ức gà trong cửa hàng tiện lợi của cô không chỉ gây tranh cãi, mà còn biến thành một “khủng hoảng mạng xã hội” đúng nghĩa, khiến người trong cuộc không khỏi ấm ức đến bật khóc.

Sở hữu lượng người theo dõi ổn định trên nền tảng Threads, Wanwan vốn quen thuộc với hình ảnh một cô nàng hot girl năng động, thường xuyên chia sẻ các video ăn uống sau giờ cổ vũ.

Những clip mukbang giản dị này giúp cô ghi điểm bởi sự gần gũi và chân thật. Thế nhưng, trong video mới nhất, khi phải chờ taxi quá lâu, Wanwan ghé vào cửa hàng tiện lợi để ăn tạm ức gà. Vì lo ngại nước súp nóng có thể tràn ra gây bỏng do bao bì bị mở rộng, cô đã dùng bát giấy để đựng - một hành động xuất phát hoàn toàn từ yếu tố an toàn. Không ngờ, chi tiết nhỏ này lại trở thành cái cớ để cư dân mạng soi mói.

Ngay sau khi video được đăng tải, hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện, xoay quanh việc cô bị cho là làm màu, lãng phí, thậm chí bị gắn mác “cỗ máy tạo rác”. Một số ý kiến gay gắt còn đi xa hơn khi công kích cá nhân, biến câu chuyện đơn giản thành một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói, tốc độ lan truyền của video khiến làn sóng chỉ trích nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy Wanwan vào tình thế bị dồn ép từ nhiều phía. một clip đời thường, sự việc leo thang thành một khủng hoảng truyền thông mini, điều mà ngay cả chính chủ cũng không lường trước.

Trước áp lực từ dư luận, Wanwan đã lên tiếng giải thích rõ ràng. Cô khẳng định việc dùng bát giấy là do nhân viên cửa hàng xử lý nhằm tránh bị bỏng, hoàn toàn không phải hành động làm màu như nhiều người suy diễn.

Ngoài ra, việc cô liên tục nhìn xung quanh trong video cũng chỉ là để kiểm tra xem taxi đã đến chưa - một chi tiết bị hiểu sai theo hướng tiêu cực. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, Wanwan thừa nhận bản thân cảm thấy tổn thương khi đọc những bình luận công kích. Cô cho biết mình không làm gì sai, nhưng vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề, đến mức không kìm được cảm xúc và bật khóc vì ấm ức.

Giữa tâm bão, không ít người đã lên tiếng bảo vệ Wanwan, cho rằng cô chỉ đang xử lý tình huống theo cách hợp lý. Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng mạng xã hội ngày càng khắt khe, sẵn sàng bắt lỗi cả những hành động nhỏ nhặt nhất.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng vẫn giữ quan điểm chỉ trích, khiến tranh cãi kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

