Chị Vàng Thị Thông trong Gia đình Haha nghẹn ngào chia sẻ sau khi người thân qua đời

Sau khi tham gia Gia đình Haha, gia đình chị Vàng Thị Thông nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tối 16/12 vừa qua, chị Vàng Thị Thông thông báo tin buồn bố chồng đã qua đời. Nhiều sao Việt là Jun Phạm, Duy Khánh, Rhymastic... đã gửi lời chia buồn tới gia đình chị Vàng Thị Thông.

Trên trang cá nhân, chị Vàng Thị Thông mới đây đăng tải những hình ảnh trong tang lễ cùng lời nhắn khiến nhiều người xúc động. Trong bài đăng, chị cho biết bố chồng ra đi đột ngột, khiến các thành viên hụt hẫng và đau lòng. Suốt 15 năm làm dâu, chị chưa từng bị bố chồng trách móc 1 câu nào.

Chị chia sẻ: "Không còn bố nữa. Nhà vẫn đó mà trống trải vô cùng. Từ nay, các con biết sẻ chia với ai mỗi khi mệt mỏi, biết tựa vào đâu mỗi lúc yếu lòng. Không còn bố gọi về, không còn bóng lưng quen thuộc chờ trước hiên nhà. Bố đi rồi, để lại khoảng lặng rất dài trong tim các con. Nhớ bố, từ giờ các con, cháu của bố phải học cách mạnh mẽ thay phần bố đã từng che chở cho các con, các cháu rồi bố ơi. Nhớ mãi người bố của con, suốt 15 năm đến giờ bố đón con đến làm con dâu chưa bị trách 1 câu".

Chị Vàng Thị Thông nghẹn ngào chia sẻ về nỗi mất mát của gia đình sau khi bố chồng đột ngột qua đời. Ảnh: FBNV

Trước đó, khi chị Vàng Thị Thông thông báo tang sự, các thành viên trong Gia đình Haha như Jun Phạm, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic đã chia buồn. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, chị Vàng Thị Thông cũng lên tiếng gửi lời cảm ơn và xin lỗi sau khi lo xong tang lễ cho bố chồng. "Gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể họ hàng nội ngoại, bà con làng xóm, bạn bè gần xa trong những ngày qua đã không quản ngại thời gian, công sức, đường xa, cùng chung tay giúp đỡ gia đình lo chu toàn công việc tang lễ, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự hiện diện, chia sẻ, động viên và giúp đỡ của mọi người là niềm an ủi rất lớn đối với gia đình chúng tôi trong lúc đau buồn và mất mát này. Trong quá trình tổ chức tang lễ, nếu có điều gì sơ suất, chưa được chu đáo, gia đình chúng tôi xin được cúi đầu gửi lời xin lỗi trân trọng nhất, mong bà con, họ hàng và bạn bè rộng lòng thông cảm. Một lần nữa, gia đình xin cảm tạ và kính chúc mọi người sức khỏe, bình an. Gia đình xin chân thành cảm ơn", chị cho hay.

Sau khi lo hậu sự cho bố chồng, chị Vàng Thị Thông đã lên tiếng gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới mọi người. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, Jun Phạm tiếc nuối trước sự ra đi của bố chồng chị Vàng Thị Thông. Trong group chat có hơn 65.000 thành viên, anh còn chia sẻ lại câu chuyện đầy tiếc nuối của anh Hà - chồng của chị Thông với bố. Anh Hà từng bộc bạch với Jun Phạm khi bản thân giỏi hơn một chút thì ông lại không còn có sức khỏe để hưởng niềm vui bên cạnh con cháu.

Jun Phạm chia sẻ: "Hôm nay bố anh Hà mất làm Jun suy nghĩ nhiều hơn một chút. Anh từng nói với Jun, năm nay anh giỏi hơn 1 chút thì bố lại không khỏe để hưởng. Gia đình anh rất buồn nhưng đã giấu cảm xúc rất nhiều để đón gia đình Haha trở về thăm bản. Đời là vô thường, quay đi một khắc là người ta đã hóa tro tàn. Hãy luôn trân trọng những người yêu thương cả nhà nhé".

Trong chương trình, chị Vàng Thị Thông đảm nhận vai trò là người đồng hành cùng các nghệ sĩ Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh... hướng dẫn họ thực hiện những công việc hằng ngày. Xuất hiện tại Gia đình Haha, chị Thông nhận được sự yêu mến vì cách nói chuyện tự nhiên, gần gũi.

Trên mạng xã hội, Jun Phạm từng tiếc nuối trước sự ra đi của bố chồng chị Vàng Thị Thông. Ảnh: Chụp màn hình