Chỉ trong 6 tháng, Campuchia thu hơn 5 tỷ USD từ một ngành hàng, Việt Nam thu gấp 4 lần

Ảnh: Mrtsconsulting

Theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm may mặc của Campuchia đạt 5,28 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của GDCE , các thị trường xuất khẩu chính sản phẩm may mặc hiện nay của Campuchia là Mỹ, EU, Canada và Nhật Bản.

Theo tờ Khmer Times, ông Penn Sovicheat, người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia, cho biết sự tăng trưởng trên là do nhu cầu về hàng may mặc và dệt may tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực này ở Campuchia cũng đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn sau thông báo áp thuế đối ứng gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, vào ngày 7/7, Mỹ đã công bố mức thuế 36% đối với hàng nhập khẩu từ Campuchia, giảm từ mức 49%. Mức thuế này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/8 tới đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm may mặc của Campuchia đạt 5,28 tỷ USD. Ảnh: Khmer Times

Người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia cho biết, Campuchia đang tích cực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để hỗ trợ phát triển bền vững cơ sở sản xuất của mình. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, nhưng quốc gia này cũng đang mở rộng sang các thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, UAE,... và nhất là các đối tác khu vực trong khối RCEP.

Ngành dệt may là một ngành kinh tế quan trọng của Campuchia, khi đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tạo ra nhiều việc làm. Hàng may mặc và các sản phẩm liên quan (như giày dép, sản phẩm du lịch) cũng chính là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngành này đã và đang tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, chủ yếu cho lao động nữ ở Campuchia.

Tuy nhiên, ngành dệt may của Campuchia đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam. Nguyên nhân là Việt Nam có lợi thế về công nghệ, trình độ lao động và cơ sở vật chất.

Ngành dệt may của Việt Nam vừa thu về gần 22 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt gần 22 tỷ USD chỉ trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: TH

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 22 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD, tương ứng 10% so cùng kỳ năm trước. Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, với kim ngạch đạt 8,77 tỷ USD, tăng 17,1%. Kế tiếp là các thị trường như EU; Nhật Bản...

Các sản phẩm dệt may của Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang 132 quốc gia, vùng lãnh thổ. Điều này đã chứng tỏ vị thế của ngành dệt may nước ta trên bản đồ thế giới.

Theo các chuyên gia, với mức tăng trưởng hơn 10% như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7 của Việt được dự báo sẽ có bước đột phá về tỷ trọng xuất khẩu. Đồng thời, đây sẽ là tiền đề quan trọng để ngành hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 46 - 47 tỷ USD cả năm.

Để đạt được mục tiêu này, theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần phải tận dụng hiệu quả lợi thế từ 17 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có hiệu lực mang lại; cũng như có giải pháp thích ứng những biến đổi về hoàn cảnh, điều kiện thể chế, vì một số nước lớn đang bất đồng về quan điểm kinh tế, thương mại.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần được hỗ trợ qua việc tạo ra các kênh thông tin tiếp cận, phát triển thị trường; đồng thời khai thác hiệu quả chính sách xuất, nhập khẩu, thanh toán,... nhằm hạn chế rủi ro cũng như tránh bất lợi từ sự thay đổi cơ chế, chính sách do một số thị trường lớn mang lại.