Chỉ trong 12 giờ, camera AI phát hiện hơn 1.400 phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hệ thống camera AI này bắt đầu hoạt động từ ngày 24/9 và ngay lập tức cho thấy hiệu quả vượt trội. Không giống như camera giám sát thông thường chỉ ghi hình, công nghệ AI cho phép hệ thống tự động phân tích, nhận diện hành vi vi phạm, trích xuất dữ liệu biển số và chuyển thẳng về trung tâm chỉ huy để xác minh trước khi gửi hồ sơ xử lý "phạt nguội".

Thống kê từ 0h đến 12h ngày 24/9 cho thấy một bức tranh đáng báo động về ý thức tham gia giao thông. Trong tổng số 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ, có tới 1.339 xe máy và 113 ô tô. Ngoài ra, hệ thống còn phát hiện 343 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và 3 trường hợp đi ngược chiều.

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP.Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Camera AI phát hiện ô tô vượt đèn đỏ trên phố Phạm Văn Bạch. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông) Camera AI phát hiện ô tô vượt đèn đỏ trên phố Phạm Văn Bạch. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhận định, những con số ban đầu này phản ánh thực trạng đáng lo ngại về ý thức chấp hành luật lệ của một bộ phận người dân tại thủ đô, đòi hỏi phải có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt.

Không chỉ được triển khai ở nội đô, hai camera AI khác cũng đang được thí điểm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đã phát hiện hàng nghìn trường hợp lái xe không thắt dây an toàn.

Dự kiến trong thời gian tới, hàng nghìn camera AI tương tự sẽ được lắp đặt rộng rãi tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Điều này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong công tác giám sát giao thông, chuyển từ việc xử lý thủ công sang tự động hóa hoàn toàn, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc xử phạt vi phạm.

Mức phạt hiện hành cho các lỗi vi phạm:

Ôtô vượt đèn đỏ: Phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm.

Xe máy vượt đèn đỏ: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.