Chỉ trong 1 tháng, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã có 5 tỷ phú Độc đắc!

Chỉ trong tháng 8, Vietlott đã ghi nhận 5 người chơi trúng giải Độc đắc, trong đó có giải thưởng trị giá hàng chục tỷ đồng.

‏Ra mắt với mô hình xổ số quay nhanh, Lotto 5/35 đang tạo dấu ấn nhờ hai kỳ quay số vào 13h00 và 21h00 mỗi ngày. Chỉ riêng trong tháng 8, đã có 5 lần giải Độc đắc của Lotto 5/35 "nổ", đưa 5 người chơi trở thành những chủ nhân của các giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng. Đặc biệt, chuỗi may mắn diễn ra trong 3 ngày liên tiếp 22, 23 và 24/8 đều ghi nhận kỳ quay có người trúng Độc đắc. ‏

‏Đằng sau mỗi giải Độc đắc là một câu chuyện khác nhau. Có người vốn đã quen với các sản phẩm xổ số tự chọn, có người lần đầu trải nghiệm xổ số quay nhanh Lotto 5/35, cũng có người đưa ra lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng lại bất ngờ trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn.‏‏

‏Ông Đ.T.N, chủ nhân giải Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT #00820 là một trường hợp như vậy. Hai vợ chồng ông vốn có thói quen ghé điểm bán để mua các sản phẩm có giải thưởng lớn như Mega 6/45 và Power 6/55. Ngày 12/8/2026, sau khi mua một vài tờ vé số, ông còn dư 50.000 đồng và được chủ điểm bán mời mua thêm xổ số quay nhanh Lotto 5/35. "‏ ‏Lúc đó còn dư 50.000 đồng và được chủ điểm mời nên lại nổi hứng quyết định mua luôn một vài bộ số Lotto 5/35 cho kỳ quay tối. Ai ngờ lại may mắn đến vậy‏ ‏", ông Đ.T.N chia sẻ. Bộ số được lựa chọn trong phút ngẫu hứng ấy sau đó đã mang về cho ông giải Độc đắc hơn 11,3 tỷ đồng. ‏

‏Câu chuyện của ông H.V.H - một khách hàng hiện đang sinh sống và kinh doanh vật liệu xây dựng tại tỉnh Ninh Bình lại bắt đầu từ một lựa chọn khác. Anh cho biết, anh bị xổ số quay nhanh Lotto 5/35 thu hút bởi tần suất quay 2 lần mỗi ngày, mang đến cho anh nhiều cơ hội tham gia dự thưởng hơn. Về thói quen mua vé, anh không trực tiếp nghiên cứu hay lựa chọn các con số cụ thể mà thường để hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên hoặc sử dụng tính năng "Thần tài chọn" trên ứng dụng Vietlott SMS. Anh tin rằng may mắn sẽ đến với mình ngẫu nhiên thay vì bản thân tự quyết định. Không ngờ bộ số này mang lại cho anh giải Độc đắc trị giá gần 7 tỷ đồng hoàn toàn do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên thông qua tính năng "Thần tài chọn".‏

‎ ‏Anh H.V.H nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với giá trị gần 7 tỷ đồng ‏ ‏- Ảnh: DNCC





‏Những câu chuyện trúng thưởng liên tiếp cũng phần nào lý giải sức hút của Lotto 5/35. Với đặc trưng xổ số quay nhanh, người chơi có 2 kỳ quay mỗi ngày vào 13h00 và 21h00, thay vì phải chờ nhiều ngày cho một kỳ quay. Giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 có giá trị khởi điểm từ 6 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng. Đặc biệt, khi giá trị Độc đắc vượt 12 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng, cơ chế chia giải sẽ được kích hoạt tại kỳ quay 21h00 ngày hôm sau nếu tiếp tục không có người trúng Độc đắc. Khi đó, giá trị Độc đắc sẽ được chia hết cho các hạng giải còn lại, giải Nhất nhận 1/3 giá trị Độc đắc, các hạng giải còn lại nhận 1/6 giá trị Độc đắc (trừ giải Khuyến khích).‏

‏5 tỷ phú Lotto 5/35, trong đó 3 người trúng Độc đắc trong 3 ngày liên tiếp chỉ, đây là những dấu mốc nổi bật của Lotto 5/35 trong tháng 8. Từ những tấm vé được mua trong những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, những câu chuyện nhận thưởng trị giá hàng tỷ đồng liên tiếp được viết nên, Lotto 5/35 đang ngày càng thu hút nhiều người chơi và tìm kiếm thêm những câu chuyện trên hành trình của dòng xổ số quay nhanh này. ‏

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