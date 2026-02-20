"Trước sự quan tâm to lớn đã được thể hiện, tôi sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan liên quan khác bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài hành tinh và sinh vật ngoài Trái Đất, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), các vật thể bay không xác định (UFO), cũng như mọi thông tin liên quan đến những vấn đề hết sức phức tạp nhưng cực kỳ thú vị và quan trọng này" – Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó cùng ngày, ông chủ Nhà Trắng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì nói rằng người ngoài hành tinh là "có thật" trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

"Ông ấy đã tiết lộ thông tin mật, ông ấy không được phép làm như vậy" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, theo New York Post.

Khi được hỏi liệu ông có tin người ngoài hành tinh là có thật hay không, ông Donald Trump trả lời: "Tôi không biết họ có tồn tại hay không".

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tin người ngoài hành tinh tồn tại, song ông khẳng định họ không bị giam giữ ở Khu vực 51. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn được công bố vào cuối tuần trước, ông Obama nói rằng ông tin người ngoài hành tinh có thật.

"Người ngoài hành tinh có thật, nhưng tôi chưa từng thấy họ. Họ cũng không bị giam giữ ở Khu vực 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ mà Tổng thống Mỹ không được biết" - ông nói.

Sau khi phát ngôn này trên chú ý trên truyền thông, ông Obama đã làm rõ rằng ông cho rằng về mặt thống kê thì khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất là cao, xét đến sự rộng lớn của vũ trụ.

Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Obama dựa vào thông tin mật để đưa ra bình luận trên.

Lầu Năm Góc đã theo dõi các báo cáo về UFO trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ cho biết trong một báo cáo năm 2024 rằng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ về UAP đã xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.

Năm 2023, Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần về UFO.

Phiên điều trần không đưa ra bất kỳ tiết lộ gây chấn động nào hay xác nhận về sự sống ngoài hành tinh.