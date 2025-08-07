Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng

Chỉ sau 2 tháng vợ sinh, khoản tiền được mọi người thăm nom hết sạch. Vợ chồng trẻ vật lộn nuôi 3 con nhỏ với vỏn vẹn 25 triệu/tháng. Mâu thuẫn tưởng chừng nổ tung, cho đến khi người chồng cầm tờ bảng chi tiêu và lặng người…

"25 triệu tiêu gì mà hết?" – Khi tình yêu bị bóp nghẹt bởi hóa đơn

Minh (31 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) chưa từng nghĩ mình sẽ có 3 con chỉ sau 2 lần sinh. Bé đầu 6 tuổi, tưởng chừng đã "ổn", thì vợ chồng anh quyết định sinh thêm bé thứ hai. Ai ngờ trời cho hẳn… 1 đôi.

Lúc sinh xong, mọi thứ vẫn khá thoải mái. Gia đình nội ngoại cho gần 100 triệu mừng sinh, hai vợ chồng vui vẻ chuẩn bị cuộc sống mới. Nhưng rồi chỉ sau chưa đầy 2 tháng, khoản đó "bốc hơi" không dấu vết.

"Tôi đi làm về mệt, đưa vợ 25 triệu tiền lương, chưa đầy 20 ngày lại thấy vợ bảo hết. Tôi nổi khùng. 25 triệu chứ có ít đâu! Mỗi tháng tiêu cái gì mà ghê vậy?", Minh kể lại, không giấu bực tức.

Anh trách vợ không biết vun vén. Rồi hai vợ chồng cãi nhau ngay khi các con đang ngủ trưa. Câu cuối cùng anh nói khiến vợ anh im lặng bật khóc: "Em chỉ ở nhà thôi, mà lo mấy việc còn không xong, cũng thuê cả giúp việc rồi chứ có phải mình em đâu".

Sáng hôm sau, trên bàn ăn là một tờ giấy A4 ghi đầy chi chít từng khoản chi tiêu. Nhìn vào, Minh như bị ai đó tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.

Khoả n chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú Sữa cho 2 bé sinh đôi 4.000.000 8 hộp/tháng cho 2 bé (500.000/hộp) Bỉm 1.200.000 4 bịch x 300.000 Tiền ăn gia đình 10.000.000 2 vợ chồng + 3 con nhỏ + 1 người giúp việc Học phí + chi phí cho con lớn 3.000.000 Trường công + ăn sáng + sữa ăn vặt Thuê giúp việc 5.500.000 Trông 1 bé ban ngày Tiền điện 1.500.000 Dùng điều hòa thường xuyên vì 3 con nhỏ Nước + mạng + dịch vụ khác 700.000 Các loại hóa đơn cố định Chi phí phát sinh khác 1.500.000 Thuốc, khăn giấy, nước rửa bình, xà phòng… Tổng cộng 27.400.000 Vượt quá thu nhập 2.4 triệu Thu nhập vợ làm thêm (online đêm) +5.000.000 Viết bài thuê, làm việc từ 11h đêm đến 2h sáng

Cô tâm sự: "Anh biết không, em làm việc lúc 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, chỉ để mỗi tháng kiếm thêm 5 triệu đỡ cho anh. Em không dám than, vì biết anh đã rất mệt…".

Khi tài chính minh bạch, tình cảm mới thở được

Sau hôm đó, họ không cãi nhau nữa. Thay vào đó họ thiết lập 4 nguyên tắc rõ ràng để tiền không còn là cái cớ bóp nghẹt cảm xúc.

1. Bảng chi tiêu minh bạch, cập nhật hàng tuần

Mỗi khoản đều được ghi lại bằng Google Sheets hoặc app Money Lover giúp vợ chồng cùng theo dõi mọi chi tiêu. Không ai nói "em tiêu gì mà hết" hay "anh đưa ít quá".

2. Thiết lập quỹ dự phòng chung

Mỗi tháng, cố gắng để lại 1–2 triệu từ khoản "có thêm" để lập quỹ dự phòng, chi tiêu đột xuất như bệnh, sửa đồ, quà biếu…

Gợi ý công cụ: App Sổ Thu Chi MISA có thể phân loại chi tiêu, ghi mục đích rõ ràng.

3. Tận dụng hỗ trợ từ gia đình, không ngại chia sẻ

Minh nhờ mẹ ruột lên trông cháu vài buổi cuối tuần, giúp vợ có thời gian nghỉ. Chia sẻ không có nghĩa là kém cỏi mà là biết vận dụng nguồn lực.

4. Ghi nhận nỗ lực của nhau, mỗi tháng "họp gia đình" 30 phút

Mỗi cuối tháng, vợ chồng họp tại nhà không cần bàn to ghế lớn, chỉ cần ly cà phê và chiếc điện thoại mở app chi tiêu.

Gợi ý công cụ: App "Spendee" cho phép lập nhóm tài khoản chia sẻ giữa hai vợ chồng, minh bạch dễ theo dõi.

Tiền có thể ít nhưng tình yêu thì không thể thiếu lòng thấu hiểu. Hôn nhân không chết vì thiếu tiền. Nó chết khi thiếu thấu hiểu mà tài chính là thứ dễ làm người ta hiểu lầm nhau nhất.