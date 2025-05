Chi tiết trụ sở các phường, xã mới ở Bình Dương sau sáp nhập

Những ngày qua, các địa phương tại tỉnh Bình Dương đang khảo sát các vị trí đặt trụ sở xã, phường mới.

Sau khi sắp xếp , tỉnh Bình Dương từ 91 xã, phường còn lại 36. Trụ sở làm việc của 36 xã, phường mới được chọn địa điểm một trụ sở cũ, hoặc xây mới đáp ứng các điều kiện về không gian, diện tích, thuận lợi cho người dân.

Công trình trụ sở mới phường Dĩ An

Tên gọi và địa điểm đặt trụ sở xã, phường sau khi sáp nhập tại Bình Dương

Phường Đông Hòa, trụ sở đặt tại phường Đông Hòa (quốc Lộ 1K, khu phố Đông A, phường Đông Hòa cũ).

Phường Dĩ An trụ sở đặt tại UBND thành phố Dĩ An (đường số 10, KP. Nhị Đồng 2, trụ sở cũ UBND TP Dĩ An).

Phường Tân Đông Hiệp, trụ sở đặt tại phường Tân Bình hiện tại (Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Thắng).

Phường Thuận An, trụ sở đặt tại phường Hưng Định hiện tại (đường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ).

Phường Thuận Giao, trụ sở đặt tại phường Bình Chuẩn hiện tại (đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Phú).

Phường Bình Hòa, trụ sở đặt tại phường Bình Hòa hiện tại (đường ĐT 743C, khu phố Bình Đức 1).

Phường Lái Thiêu, trụ sở đặt tại UBND thành phố Thuận An hiện tại (Khu phố chợ, Phường Lái Thiêu).

Phường An Phú, trụ sở đặt tại phường An Phú hiện tại (đường ĐT743, khu phố 1A)

Phường Bình Dương, trụ sở đặt tại phường Hòa Phú hiện tại (khu phố 1).

Phường Chánh Hiệp, trụ sở đặt tại phường Tương Bình Hiệp (đường Hồ Văn Cống, Khu Phố 3).

Phường Thủ Dầu Một, trụ sở đặt tại UBND thành phố Thủ Dầu Một hiện tại (đường Quang Trung, phường Phú Cường).

Phường Phú Lợi, trụ sở đặt tại phường Phú Hòa hiện tại (đường Phú Lợi, khu phố 8).

Phường Vĩnh Tân, trụ sở đặt tại phường Vĩnh Tân hiện tại (đường ĐT.742, khu phố 4).

Phường Bình Mỹ, trụ sở đặt tại phường Bình Mỹ (đường ĐT.747, ấp Đồng Sặc).

Phường Tân Uyên, trụ sở đặt tại UBND thành phố Tân Uyên hiện tại (Khu phố 1, phường Uyên Hưng).

Phường Tân Hiệp, trụ sở đặt tại phường Tân Hiệp cũ (KP. Tân Bình).

Phường Tân Khánh, trụ sở đặt tại phường Thái Hòa hiện tại (đường ĐT.747B, Khu phố Ba Đình).

Phường Phú An, trụ sở đặt tại phường Hiệp An hiện tại (đường Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 4).

Phường Tây Nam, trụ sở đặt tại phường An Tây hiện tại (đường ĐT.744, khu phố Lồ Ồ).

Phường Long Nguyên, trụ sở đặt tại phường An Điền hiện tại (đường Hùng Vương, KP Kiến An).

Phường Bến Cát, trụ sở đặt tại UBND thành phố Bến Cát hiện tại (đường 30/4, Khu phố 2).

Phường Chánh Phú Hòa, trụ sở đặt tại phường Chánh Phú Hòa (đường ĐT.741, Khu phố 9).

Phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng hiện nay (Quốc lộ 13, KP 3A).

Phường Tân Định, trụ sở đặt tại phường Hòa Lợi hiện tại (đường ĐT.741, Khu phố An Hòa).

Xã Bắc Tân Uyên, trụ sở đặt tại UBND huyện Bắc Tân Uyên hiện tại (ĐT.746, Khu phố 2, thị trấn Tân Thành).

Xã Thường Tân, trụ sở đặt tại xã Thường Tân (ĐT.746, ấp 3).

Xã Phú Giáo, trụ sở đặt tại xã An Long hiện tại (ĐT.750, ấp Xóm Quạt).

Xã Phước Thành, trụ sở đặt tại xã Phước Sang hiện tại (HL.508, ấp Sa Dụp).

Xã Phước Hòa, trụ sở đặt tại xã Vĩnh Hòa hiện tại (đường ĐT.741, ấp Trảng Sắn).

Xã Phước Vĩnh, trụ sở đặt tại UBND huyện Phú Giáo hiện tại (đường Hùng Vương, KP 2, thị trấn Phước Vĩnh).

Xã Trừ Văn Thố, trụ sở đặt tại xã Trừ Văn Thố (Quốc lộ 13, ấp 1).

Xã Bàu Bàng, trụ sở đặt tại UBND huyện Bàu Bàng hiện tại (D3-5A, khu phố Đồng Sổ).

Xã Minh Thạnh, trụ sở đặt tại xã Minh Hòa hiện tại (ĐT.749B, ấp Bình Lợi).

Xã Long Hòa, trụ sở đặt tại xã Long Hòa (ĐT.749A, ấp Long Điền).

Xã Dầu Tiếng, trụ sở đặt tại UBND huyện Dầu Tiếng hiện tại (ĐT.744, Khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng).

Xã Thanh An, trụ sở đặt tại xã Thanh An (ĐT.744, ấp Cần Giăng).