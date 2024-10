Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2024 giá 3,48 tỷ vừa về đại lý: Cách định giá trúng đích

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay trong đó, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Đặc biệt, Land Cruiser Prado thế hệ mới còn trang bị thêm hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe và trên màn hình đa thông tin đồng thời phát ra âm thanh cảnh báo. Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe sẽ đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể tĩnh, giảm thiểu va chạm. Hệ thống chống giả lập bước sóng tăng cường độ mạnh của sóng từ khóa đến xe, ngăn chặn kẻ trộm mô phỏng và phá sóng để đột nhập vào xe. Bên cạnh đó, cảm biến chuyển động trong xe sẽ báo động bằng âm thanh và đèn cảnh báo khi phát hiện các chuyển động trong xe như để quên trẻ nhỏ hoặc thú cưng, hay tình huống có người lạ đột nhập…đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.