Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng (kỳ giữa tháng 1-2026), Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần, hiện tiến độ thi công các dự án thành phần đang cơ bản bám sát kế hoạch, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6-2026.
Đối với Dự án Thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đến nay, tất cả 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng
Với Dự án Thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục công trình xây dựng gồm: Đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19-12-2025
Tại Dự án Thành phần 4, các công trình khác, hiện nay có 7 công trình gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; kỹ thuật thương mại mặt đất; các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay) đang được triển khai thi công. Các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026.
Riêng Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay do Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6-2026.
Cụ thể, gói thầu 4.6 - đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh) đã cơ bản hoàn thành và phục vụ chuyến bay ngày 19-12-2025.
Gói thầu 4.12, hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2 được khởi công ngày 30-5-2025 dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2026. Hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục nền, móng đường, thoát nước, lớp bê tông xi măng M150, M350.
Bộ Xây dựng yêu cầu ACV cần chỉ đạo Liên doanh nhà thầu tăng cường nhân sự, thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo kế hoạch bay hiệu chuẩn kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ với các gói thầu khác để đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 6-2026.
Gói thầu 4.7 - sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách được khởi công tháng 9-2024. Khối lượng thi công đến nay tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ.
Với gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành: Kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1 đến 4; kết cấu thép mái (khu mái trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, khung đỡ mặt dựng, khung bảo trì, khung đỡ viền mái...); các lớp mái nhà ga.
Trong khi đó, công tác lắp đặt vách kính mặt dựng dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026; công tác hoàn thiện xây dựng (xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, công tác trần, vách ngăn, nội thất, cảnh quan...) dự kiến hoàn thành trước 30-6-2026.