Chi tiết thủ đoạn của Shark Bình trong vụ lừa đảo tiền số Antex

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (SN 1981, còn gọi là Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nexttech – cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án tiền số Antex, với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hoà Bình cùng một số đối tượng bàn bạc, góp vốn để phát triển dự án "đồng tiền số Antex" – được giới thiệu là nền tảng tiền mã hoá Việt Nam lưu trữ trên ví điện tử Binance. Mục tiêu công bố ra ngoài là kêu gọi nhà đầu tư mua đồng Antex để huy động vốn xây dựng hai dự án khác gồm "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT".

Tuy nhiên, trên thực tế các dự án này chưa hoàn thiện và không có sản phẩm thật. Dưới danh nghĩa phát triển công nghệ blockchain, nhóm này thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam, với tổng vốn góp 5 tỷ đồng – trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, giữ vai trò chỉ đạo và điều hành dự án.

Shark Bình tại cơ quan điều tra.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Cùng thời gian, Nguyễn Hoà Bình đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tuyên bố ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" cam kết đầu tư 50 triệu USD vào lĩnh vực blockchain trong 10 năm – nhằm đánh bóng tên tuổi và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, Bình và các cổ đông Nexttech rút tiền từ ví tổng của Antex, chuyển vào ví cá nhân hoặc các công ty trong "hệ sinh thái" Nexttech rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Số tiền huy động từ 30.000 ví đầu tư đã bị chiếm đoạt với giá trị đặc biệt lớn.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong toả tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều thiết bị, tài liệu, chứng từ điện tử liên quan.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tiền số, điều tra còn phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó ra lệnh cho nhân viên hạ giá trị bán trên hợp đồng để che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về các tội danh nêu trên theo Điều 174 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.



