Chi tiết quy hoạch khu đô thị lớn nhất Hà Nội rộng tới 10.000ha

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có báo cáo các Thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị và Nông thôn thành phố Hà Nội tham gia ý kiến góp ý thẩm định về quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, thời gian qua UBND TP Hà Nội đã ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho 4 phân khu thành phần (ký hiệu A, B, C, D) thuộc khu đô thị thể thao Olympic, có quy mô 10.000 ha thuộc phạm vi 12 xã, phường bao gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

4 phân khu thành phần (ký hiệu A, B, C, D) thuộc khu đô thị thể thao Olympic

Bốn phân khu được phê duyệt nhiệm vụ có vị trí, quy mô và định hướng dân số cụ thể như sau:

Phân khu A (Quyết định 5397/QĐ-UBND) được quy hoạch trên tổng diện tích 3.278,71 ha, thuộc địa giới hành chính của phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Bình Minh, Thường Tín. Về ranh giới: Phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ; phía Nam giáp đường Vành đai 4; phía Đông tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và Cụm công nghiệp Ngọc Hồi; và phía Tây giáp phân khu đô thị C4. Về quy hoạch: Quy mô lập quy hoạch chi tiết là 3.280 ha, với dự báo dân số đến năm 2045 trong khoảng 270.000 – 310.000 người.

Phân khu A được quy hoạch trên tổng diện tích 3.278,71 ha

Phân khu B (Quyết định 5398/QĐ-UBND), đây là phân khu có diện tích lớn nhất, với 4.560,65 ha, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Về ranh giới: Phía Bắc giáp đường Vành đai 4; phía Nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa và Thượng Phúc; phía Đông giáp tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam; và phía Tây giáp với Quốc lộ 21C. Về quy hoạch: Phân khu B sẽ được xác định quy mô chi tiết trong quy hoạch phân khu là 4.560 ha. Dân số dự kiến phát triển lên 250.000 – 285.000 người vào năm 2045.

Phân khu B - phân khu có diện tích lớn nhất với 4.560,65 ha

Phân khu C (Quyết định 5399/QĐ-UBND) có quy mô 4.498,04 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín. Về ranh giới: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp, Khu dân cư thôn Hạ Thái; phía Nam giáp Khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp; phía Đông giáp đê Hữu sông Hồng; và phía Tây tiếp giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện hữu. Về quy hoạch: Quy mô lập quy hoạch là 4.498 ha. Dân số dự báo đến năm 2045 là 240.000 – 280.000 người.

Phân khu C có quy mô 4.498,04 ha

Phân khu D (Quyết định 5400/QĐ-UBND) được nghiên cứu trên diện tích 3.742,70 ha, thuộc địa giới các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa. Về ranh giới: Phía Bắc giáp với đường trục kinh tế Thanh Oai; phía Nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa; phía Đông tiếp giáp Quốc lộ 21C; và phía Tây tiếp giáp với đê sông Đáy và dân cư hiện hữu. Về quy hoạch: Quy mô xác định trong quy hoạch phân khu là 3.743 ha. Dân số định hướng đến năm 2045 là 240.000 – 275.000 người.

Phân khu D được nghiên cứu trên diện tích 3.742,70 ha

Việc đồng loạt phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho cả 4 phân khu này đánh dấu một bước tiến quan trọng, là cơ sở pháp lý để các đơn vị liên quan triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) chi tiết, làm rõ chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Nam Thủ đô.

Các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic (các khu A, B, C, D) mang tính định hướng, xác định các nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan toàn khu vực lập quy hoạch, làm cơ sở để triển khai lập các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư. Tuy nhiên cần làm rõ sự kết nối giữa các khu vực trong phân khu về giao thông và không gian.

Căn cứ theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và văn bản có liên quan; Đồ án Quy hoạch Phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 (gồm 4 phân khu thành phần: Khu A, Khu B, Khu C, Khu D) cần được gửi lấy ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị và Nông thôn làm cơ sở để Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng thẩm định, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) báo cáo các Thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị và Nông thôn thành phố Hà Nội tham gia ý kiến góp ý thẩm định. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban hành Thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định theo quy định.