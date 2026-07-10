Chi tiết quan trọng nhất trong đám cưới của Taylor Swift bại lộ?

Chiếc váy này được cho là "rất Taylor", tương tự phong cách thường thấy của cô.

Taylor Swift bảo mật kỹ càng đám cưới, nên từng chi tiết nhỏ đều được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Được biết, Taylor Swift đã diện váy cưới của Dior Couture, do nhà thiết kế Jonathan Anderson đảm nhận.

Sau đám cưới của Taylor, Jonathan Anderson đã trình diễn bộ sưu tập mới cho Dior. Rất nhanh chóng, chiếc váy cưới kết bộ sưu tập được giới mộ điệu thời trang cho rằng giống với váy cưới của Taylor Swift nhất. Chiếc váy trắng mỏng manh hở vai được cho là "rất Taylor", tương tự phong cách thường thấy của cô.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Chiếc váy kết show Dior được giới mộ điệu cho rằng có thiết kế gần giống với váy cưới của Taylor Swift nhất. Ảnh: Page Six

Chiếc váy được tô điểm bằng những họa tiết thêu hình lá dương xỉ, gợi liên tưởng đến tán lá bao phủ khắp địa điểm tổ chức buổi trình diễn. Trùng hợp thay, đám cưới của Taylor Swift ở Madison Square Garden cũng mang chủ đề khu vườn.

Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Đến nay, dáng hình váy cưới thực sự của nữ ca sĩ vẫn còn là ẩn số. Trong nhiều tháng trước đám cưới, giọng ca You Belong With Me đã úp mở sự yêu thích của mình với Dior bằng cách đăng ảnh hàng loạt túi xách của hãng trước ngày trọng đại.

Taylor Swift từng diện váy cưới nhiều lần trong các MV âm nhạc, nhưng váy cưới thật của cô vẫn còn là 1 ẩn số. Ảnh: Page Six

Jonathan Anderson là nhà thiết kế đến từ Bắc Ireland, người sáng lập thương hiệu JW Anderson và có 11 năm kinh nghiệm tại Loewe, đã tiếp quản vị trí giám đốc sáng tạo tại Dior vào năm ngoái. Theo truyền thống, một buổi trình diễn thời trang cao cấp thường kết thúc bằng màn trình diễn váy cô dâu, và Jonathan Anderson cũng thiết kế váy cưới cho nhiều người nổi tiếng toàn cầu.

Gần đây, anh là người đứng sau váy cưới cao cấp của Hề Mộng Dao trong đám cưới với thiếu gia trùm sòng bạc Hà Du Quân. Influencer nổi tiếng Elisa Zarzur cũng lựa chọn thiết kế của Jonathan Anderson. Không ngạc nhiên khi nhà thiết kế này được Taylor Swift "chọn mặt gửi vàng" thực hiện chiếc váy cưới trong mơ.

Jonathan Anderson là nhà thiết kế váy cưới của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như...

... Hề Mộng Dao...

... hay Elisa Zarzur. Ảnh: Vogue

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD, mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz.

Đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Cặp đôi bảo mật đám cưới rất kỹ. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Những hình ảnh hiếm hoi từ trong đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: DailyMail

Nguồn: Page Six



