Chi tiết nhân sự Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025–2030
Nội dung: Phùng Quang | Thiết kế: Linh Anh |
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nghiêm Xuân Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.
