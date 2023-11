Chi tiết nhầm lẫn đáng yêu của hai bà thông gia trong đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Đám cưới của cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Những chi tiết lớn nhỏ trong ngày vui của nam cầu thủ người Thái Bình đều nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Một chi tiết nhầm lẫn thú vị của mẹ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong lúc làm lễ xin dâu đã khiến mọi người bật cười. Theo đó, mẹ chú rể sẽ thực hiện trao nón cho con dâu trước khi chính thức đón con về làm dâu nhà mình. Tuy nhiên, có lẽ do quá hồi hộp hay sao mà thay vì trao nón cho Doãn Hải My, mẹ Đoàn Văn Hậu lại trao nón cho… bà thông gia.

Hai bà thông gia nhầm lẫn trong lúc thực hiện nghi thức trao nón trước khi đón dâu.

Nhờ được mọi người nhắc nhở nên hai bà thông gia đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình. Mẹ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cười tươi rói vì sự cố nhầm lẫn hài hước. Sau đó, mẹ của chú rể đã tiến đến trao nón cho con dâu.

Trước đó, hai bà thông gia đã dành cho nhau cái ôm thắm thiết thể hiện sự yêu mến, thân thiết giữa hai gia đình.



Về việc mẹ chồng trao nón cho con dâu, đây là tục lệ trong đám cưới của nhiều vùng quê như Thái Bình, Thanh Hóa,... Mẹ chồng sẽ tự tay chuẩn bị một chiếc nón mới tinh, quai nón được thắt bằng dải lụa hồng mềm mại.

Mẹ Đoàn Văn Hậu trao nhầm nón cho... bà thông gia.

Khi được mọi người nhắc nhở, hai bà sui mới nhận ra sự nhầm lẫn của mình.

Cô dâu Doãn Hải My âu yếm ôm mẹ chồng.

Theo quan niệm của người xưa, khi mẹ chồng trao nón cho nàng dâu mới là trao cả niềm tin, hy vọng về một tương lai đủ đầy, sung túc mà con dâu sắp đón nhận. Chiếc nón nghiêng nghiêng che trên đầu như ví von rằng mai đây, cô dâu sẽ được che chở trong tình yêu thương của chồng và gia đình nhà chồng.

Việc trao nón cũng mang ý nghĩa từ nay con đã chính thức là một thành viên mới của gia đình, của họ hàng nội ngoại hai bên. Nàng dâu mới sẽ được mẹ chồng dạy bảo về lòng hiếu thảo, tình nghĩa anh em, bổn phận dâu thảo mẹ hiền và nề nếp của gia đình.

