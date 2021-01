Chi tiết nghi vấn Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm rạn nứt từ trước, không phải tháng 12 như thông tin trong drama 'trà xanh'?

Gần đây, drama "trà xanh" của bộ 3 Sơn Tùng , Thiều Bảo Trâm và Hải Tú đã có những diễn biến mới vô cùng phức tạp. Và ngày 29/1, netizen tiếp tục soi ra một số điểm nghi vấn liên quan đến việc Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã rạn nứt từ lâu, tức là tận 6 tháng trước khi drama nổ ra.

Được biết vào tháng 8/2020, Thiều Bảo Trâm đăng tải hình ảnh đã xóa hình xăm trên tay. Chính nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ đó là hình xăm liên quan đến người thân. Giải đáp thắc mắc của fan, Thiều Bảo Trâm chia sẻ:

"Trâm thấy thật sự không hợp với hình xăm nữa. Mặc váy thấy hình xăm là cứ thấy sai sai, rồi đi làm cứ phải che mất nửa lọ nền của chị make up, mà lý do to đùng nhất vẫn là thấy không hợp". Qua chi tiết này, nhiều người nghi ngờ Thiều Bảo Trâm đã xóa hình xăm vì rạn nứt tình cảm với Sơn Tùng.

Mới đây, drama cũng tiếp tục căng thẳng khi netizen rần rần truyền tay nhau hình ảnh cuống vé máy bay được cho là của Sơn Tùng và Hải Tú. Theo như hình ảnh này, chuyến bay đã khởi hành vào ngày 20/1/2021 với chặng đi từ TP.HCM ra Hà Nội.

Kết hợp với những thông tin đồn đoán về hình xăm của Thiều Bảo Trâm, netizen đặt ra nghi vấn cặp đôi Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm đã rạn nứt tình cảm từ hồi tháng 8/2020, sau đó chủ tịch đã hẹn hò người mới.

Tháng 8/2020, Thiều Bảo Trâm đăng tải hình ảnh với cánh tay sưng tấy, cô nàng đã xóa hình xăm được cho là liên quan đến Sơn Tùng

Cô nàng từng úp mở với fan rằng xóa xăm vì thấy nó không phù hợp với mình nữa

Mới đây, netizen truyền tay nhau hình ảnh cuống vé máy bay có tên Sơn Tùng - Hải Tú vào 20/1/2021

Với những điểm trên, nhiều người cho rằng Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm đã rạn nứt tình cảm từ tháng 8/2020 chứ không phải mới đây

Nguồn ảnh: Sưu tầm, Instagram nhân vật