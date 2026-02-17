Chi tiết mức phạt nồng độ cồn dịp Tết 2026: "Kịch khung" lên đến 40 triệu đồng, bị trừ sạch điểm bằng lái

Trong không khí hối hả của những buổi tiệc tất niên và chuẩn bị đón năm mới, câu chuyện "đã uống rượu bia thì không lái xe" là vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với ô tô và xe máy vẫn duy trì 3 mức độ, nhưng mức phạt tiền và hình thức xử lý bổ sung đã trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều so với trước đây. Đây là "liều thuốc mạnh" nhằm răn đe các tài xế có ý định cầm lái sau khi sử dụng chất kích thích trong dịp lễ lớn nhất năm.

Theo đó, mức phạt nồng độ cồn chính thức năm 2025 của ô tô, xe máy sẽ theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP thay thế cho mức phạt cũ trước đó tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) như sau:

Có 3 mức mức phạt về vi phạm nồng độ cồn từ 1/1/2025

Luật Trật tự ATGT đường bộ 2024 vẫn giữ nguyên quy định 3 mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên điều chỉnh tăng tiền phạt như sau:

- Điều khiển xe máy hoặc ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô năm 2025:

Theo Nghị định hướng dẫn luật này, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, giữ nguyên mức 1 và mức 3 nhưng điều chỉnh tăng mức 2 từ phạt 16-18 triệu đồng lên phạt mức 18-20 triệu đồng. Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

(Theo điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

2. Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

(Theo điểm a khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

(Theo điểm a khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy năm 2025:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

(Theo điểm a khoản 6 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

(Theo điểm b khoản 8 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

(Theo điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Chi tiết mức phạt nồng độ cồn của xe đạp, xe đạp máy

Mức phạt nồng độ cồn chính thức năm 2025 của xe đạp, xe đạp máy được nêu tại Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trường hợp này chỉ áp dụng phạt tiền, không có trừ điểm giấy phép lái xe hay hình phạt bổ sung.

- Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, thì phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. (Điểm p khoản 1 Điều 9).

- Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, thì phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. (Điểm d khoản 3 Điều 9).

- Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. (Điểm b khoản 4 Điều 9).

Mức trừ điểm Giấy phép lái xe:

-Đối với ngưỡng thấp nhất, trừ 6 điểm giấy phép pái xe.

-Vi phạm nồng độ cồn ngưỡng thứ hai bị trừ là 10 điểm.

-Vi phạm ở ngưỡng cao nhất sẽ bị trừ hết 12 điểm.

Các mức trừ điểm này được áp dụng chung cho cả người điều khiển xe máy và ô tô khi tham gia giao thông.