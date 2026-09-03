Chi tiết mức án 227 bị cáo trong đại án ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không

Sau 17 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án VN10. Trong đó có 11 bị cáo bị tuyên án tử hình; các bị cáo An Tây, Trúc Phương, Chi Dân cùng bị tuyên phạt tù.

Từ ngày 17/8, TAND TPHCM xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến vụ án VN10 - chuyên án được mở rộng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2023.

HĐXX phiên tòa VN10 đang tuyên án ngày 3/9. Ảnh: Nguyễn Tiến.

227 bị cáo bị xét xử về nhiều tội danh như: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án ngày 3/9. Ảnh chụp qua màn hình.

Đến ngày 3/9, HĐXX đã tuyên án sơ thẩm. Dưới đây là mức án mà HĐXX TAND TPHCM đã tuyên đối với 227 bị cáo:

VỤ THỨ NHẤT

STT Họ và tên Tội danh Mức án 1 Hoàng Sỹ Thắng Vận chuyển trái phép chất ma túy Chung thân 2 Bùi Văn Ánh Vận chuyển trái phép chất ma túy Chung thân 3 Hà Danh Nậm Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 4 Lê Thắng Anh Tú Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 5 Lê Nguyễn Gia Bảo Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 6 Nguyễn Huy Hoàng Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 7 Nguyễn Tuấn Anh Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 8 Huỳnh Thanh Hưng Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 9 Đào Duy Phương Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 10 Văn Hoàng Minh Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 11 Nguyễn Hồ Ta Xin Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 12 Võ Minh Duy Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 13 Lê Quốc Anh Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 14 Lê Công Hùng Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 15 Trịnh Văn Thanh Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Chung thân 16 Trần Phạm Cao Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 17 Huỳnh Thanh Hảo Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 18 Trần Kiến An Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 19 Trần Minh Trung Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 20 Nguyễn Thị Thúy Vân Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 21 Nguyễn Hoàng Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 23 Trần Tứ Hướng Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 24 Đỗ Huỳnh Phúc Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 25 Phạm Xuân Hào Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù* 26 Nguyễn Trọng Nhân Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 27 Nguyễn Thế Trân Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 28 Trịnh Trung Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 29 Phạm Anh Khoa Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy Tử hình 30 Nguyễn Xuân Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 31 Nguyễn Nhựt Trường Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 32 Lâm Nhật Hòa Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 33 Trần Thành Tiến Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 34 Lê Minh Đức Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 35 Phạm Thanh Huy Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 22 năm tù 36 Nguyễn Thái Duy Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy 16 năm tù 37 Nguyễn Ngọc Nhung Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 38 Trịnh Bảo Quân Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức Tử hình 39 Nguyễn Thị Nhã Uyên Không tố giác tội phạm 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo 40 Nguyễn Trương Nhật Lam Không tố giác tội phạm 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo 41 Phạm Quang Anh Che giấu tội phạm 3 năm tù

VỤ THỨ HAI

STT Họ và tên Tội danh Mức án 42 Trương Trung Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 43 Nguyễn Duy Thanh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 44 Phạm Phú Sỉ Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 45 Nguyễn Phương Bảo Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 46 Nguyễn Minh Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 47 Phan Thị Thanh Thúy Chiếm giữ trái phép tài sản 2 năm tù, cho hưởng án treo

VỤ THỨ BA

STT Họ và tên Tội danh Mức án 48 Trần Hồng Kông Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27 năm tù 49 Hồ Thị Phương Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 50 Nguyễn Tấn Việt Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 51 Nguyễn Ngọc Lương Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 52 Nguyễn Hoàng Hảo Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 53 Võ Ngọc Châu Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 54 Hoàng Ngọc Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 55 Hồ Ngọc Vũ Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù 56 Chung Hạnh Phước Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù 57 Tôn Võ Lan Vy Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù

VỤ THỨ TƯ

STT Họ và tên Tội danh Mức án 58 Phạm Đức Duy Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình 59 Nguyễn Anh Kha Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù 60 Thân Đức Phát Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 61 Nguyễn Hoàng Anh Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 62 Lục Chí Bảo Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Chung thân 63 Trần Thị Ái Nhi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù

VỤ THỨ NĂM

STT Họ và tên Tội danh Mức án 64 Nguyễn Hòa Thuận Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 65 Phạm Tài Phúc Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 66 Nguyễn Thị Mười Hai Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù

VỤ THỨ SÁU

STT Họ và tên Tội danh Mức án 67 Nguyễn Anh Vũ Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 68 Trà Đỗ Thanh Thái Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 69 Trần Ngọc Tuyết Oanh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 70 Trần Đức Thắng Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù* 71 Nguyễn Thế Anh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 72 Nguyễn Hồng Huy Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 73 Trần Hoàng Phước Khang Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 74 Vũ Trường Hân Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 75 Nguyễn Hữu Trí Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 76 Võ Huỳnh Minh Công Mua bán trái phép chất ma túy 8 năm tù 77 Nguyễn Đỗ Hiếu Nhi Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 78 Ngô Phúc Hậu Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù

VỤ THỨ BẢY

STT Họ và tên Tội danh Mức án 79 Từ Thị Hồng Loan Mua bán trái phép chất ma túy 13 năm tù 80 Liêu Chí Phúc Mua bán trái phép chất ma túy 13 năm tù 81 Võ Tuấn Kiệt Mua bán trái phép chất ma túy 10 năm tù

VỤ THỨ TÁM

STT Họ và tên Tội danh Mức án 82 Trần Ngọc Hiệp Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 83 Nguyễn Thành Thái Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù

VỤ THỨ CHÍN

STT Họ và tên Tội danh Mức án 84 Nguyễn Thị Vy Khanh Mua bán trái phép chất ma túy 8 năm tù 85 Huỳnh Nhật Duy Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 6 tháng tù 86 Nguyễn Thái Nguyễn Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 2 tháng 12 ngày tù 87 Nguyễn Quang Tuấn Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 2 tháng 12 ngày tù 88 Bùi Minh Kha Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 2 tháng 12 ngày tù

Ba bị cáo từ STT 86-88 được trả tự do theo thông tin bảng tuyên án.

VỤ THỨ MƯỜI

STT Họ và tên Tội danh Mức án 89 Phạm Thị Thanh Phương Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 90 Trần Thị Thu Thảo Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 91 Bùi Thị Mai Thi Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI MỘT

STT Họ và tên Tội danh Mức án 92 Nguyễn Thanh Nhân Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình

VỤ THỨ MƯỜI HAI

STT Họ và tên Tội danh Mức án 93 Phùng Đình Ngọc Mẫn Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 94 Hồ Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI BA

STT Họ và tên Tội danh Mức án 95 Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 96 Đoàn Nguyễn Tiến Trung Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 97 Lê Xuân Hưng Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27 năm tù 98 Phan Thị Thùy Dương Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 99 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 100 Thái Thị Như Hạ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 5 năm tù 101 Phạm Đào Tuyết Minh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 102 Lê Ngọc Phương Trinh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 5 năm tù 103 Nguyễn Đan Trường Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI BỐN

STT Họ và tên Tội danh Mức án 104 Lý Thiên Phương Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 28 năm tù 105 Nguyễn Minh Tân Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 106 Trần Thị Nhã Chúc Mua bán trái phép chất ma túy 8 năm tù 107 Trần Thị Thanh Hằng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 108 Nguyễn Vũ Cát Tiên Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 109 Nguyễn Thị Kim Ngân Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 110 Nguyễn Thị Lý Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 111 Lê Thị Kim Yến Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI LĂM

STT Họ và tên Tội danh Mức án 112 Nguyễn Thị Kim Vy Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 113 Trần Tấn Toàn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 114 Nguyễn Thị Thùy Trâm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 115 Nguyễn Thị Diễm Trinh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 116 Nguyễn Ngọc Vân Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 5 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI SÁU

STT Họ và tên Tội danh Mức án 117 Phan Huỳnh Nhân Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 23 năm tù 118 Trương Thiên Ân Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI BẢY

STT Họ và tên Tội danh Mức án 119 Nguyễn Thị Trúc Ly Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân 120 Nguyễn Văn Tùng Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 121 Trần Tiến Minh Tân Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 122 Nguyễn Hoàng Nhân Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 123 Trần Thị Chiêu Anh Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 124 Nguyễn Đình Toàn Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 125 Nguyễn Ngọc Thủy Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 126 Vương Lý Vĩnh An Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù 127 Nguyễn Thị Ngọc Hương Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 128 Trần Bình Trọng Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 129 Trần Đình Công Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 130 Nguyễn Thanh Sơn Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù 131 Nguyễn Đắc Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 132 Dương Thị Hồng Nhung Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 133 Châu Thanh Nhựt Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 134 Đoàn Minh Nhựt Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 135 Đinh Thị Thanh Tuyền Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 136 Lê Thành Long Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù 137 Phạm Huỳnh Hoàng Vũ Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 12 năm tù 138 Nguyễn Hoàng Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù 139 Đồng Thị Ngọc Thanh Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù

VỤ THỨ MƯỜI TÁM

STT Họ và tên Tội danh Mức án 140 Trần Mai Quí Vy Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 141 Nguyễn Thịnh Hà Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 142 Lê Tiểu Trinh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 143 Trần Gia Minh Mua bán trái phép chất ma túy 13 năm tù 144 Bùi Triều Cường Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 145 Nguyễn Hoàng Linh Dương Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 146 Lê Hoàng Gia Huy Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù* 147 Bùi Đức Hòa Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù 148 Trần Thành Trung Mua bán trái phép chất ma túy 9 năm tù 149 Bùi Đăng Hưng Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 21 năm tù 150 Nguyễn Gia Phong Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 13 năm tù 151 Andrea Aybar Carmona Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 152 Nguyễn Thục Anh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 153 Văn Anh Duy Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 154 Hoàng Thanh Tài Tàng trữ trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy 6 năm tù 155 Lê Thị Hoài Phương Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 9 năm tù 156 Võ Thu Huệ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 157 Asikin Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 158 Trần Thanh Phú Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 159 Nguyễn Hoài Thương Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm 6 tháng tù 160 Lương Thùy Trang Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 161 Nguyễn Văn Gia Phát Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm 6 tháng tù 162 Nguyễn Đỗ Trúc Phương Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 6 năm tù 163 Vũ Hải Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 164 Nguyễn Thanh Huy Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 165 Võ Thị Diễm An Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 166 Trịnh Hoàng Thanh Trung Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 167 Lê Thị Yến Nhi Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 168 Đỗ Ngọc Đức Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 169 Trần Ngọc Phương Trinh Mua bán trái phép chất ma túy 6 năm tù 170 Phạm Văn Duy Bảo Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 171 Nguyễn Quốc Sơn Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 172 Nguyễn Phước Bảo Lộc Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 173 Trần Nguyễn Phương Tín Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 174 Trần Thị Thu Yến Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 175 Nguyễn Bá Hiển Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 176 Văn Ngọc Linh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 177 Huỳnh Thành Long Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 178 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 179 Phan Thanh Hùng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 180 Lê Thị Phương Linh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 181 Nguyễn Phương Đông Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 năm tù 182 Thái Huệ Băng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù 183 Cao Phi Yến Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù 184 Lê Thành Phú Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù 185 Huỳnh Thị Ánh Linh Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm tù 186 Trần Châu Thanh Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 6 tháng tù 187 Hoàng Anh Tuấn Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm tù 188 Phạm Hùng Cường Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm tù 189 Lương Trọng Lợi Tàng trữ trái phép chất ma túy 1 năm 1 tháng 5 ngày tù

* Lê Hoàng Gia Huy: tổng hợp với bản án trước là 18 năm 6 tháng tù.

VỤ THỨ MƯỜI CHÍN

STT Họ và tên Tội danh Mức án 190 Trương Quang Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù* 191 Võ Thị Kim Tuyến Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 192 Võ Văn Nhật Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 193 Trần Linh Chi Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 194 Vi Quốc Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 195 Nguyễn Khánh Dư Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù 196 Ngô Ngọc Kha Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù 197 Nguyễn Hoàng Hiệp Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27 năm tù 198 Lê Công Minh Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 24 năm tù 199 Nguyễn Minh Quang Tàng trữ trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy 21 năm tù 200 Trần Hoàng Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 22 năm tù 201 Nguyễn Hữu Thùy Trang Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 10 năm tù 202 Đinh Quốc Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy 10 năm tù 203 Võ Thị Ánh Tuyết Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù 204 Nguyễn Mạnh Duy Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù 205 Nguyễn Đăng Khánh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 17 năm tù 206 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 17 năm tù 207 Lê Công Thành Mua bán trái phép chất ma túy 10 năm tù 208 Phạm Trần Thanh Phong Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù 209 Nguyễn Hoàng Sinh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 210 Nông Đình Niên Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm 6 tháng tù 211 Nguyễn Thị Kim Ngọc Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 9 năm tù 212 Trần Thị Cẩm Tú Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 213 Đào Xuân Hoa Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 214 Lê Huỳnh Yến Trang Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm 6 tháng tù 215 Nguyễn Ngọc Giàu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 216 Trần Tuấn Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 217 Lê Thị Triều Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 218 Lê Ngọc Minh Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù 219 Nguyễn Thị Đào Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 220 Trần Cẩm Giang Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 221 Phạm Thông Điệp Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 222 Nguyễn Trung Hiếu (Chi Dân) Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 223 Nguyễn Trung Tín Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 224 Hòa Thị Hồng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 225 Thái Thị Huyền Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù 226 Trần Hoàng Nghĩa Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù

VỤ THỨ HAI MƯƠI