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Chi tiết mức án 227 bị cáo trong đại án ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không

Tân Châu Tân Châu
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Sau 17 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án VN10. Trong đó có 11 bị cáo bị tuyên án tử hình; các bị cáo An Tây, Trúc Phương, Chi Dân cùng bị tuyên phạt tù.

Từ ngày 17/8, TAND TPHCM xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến vụ án VN10 - chuyên án được mở rộng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2023.

Chi tiết Mức án trong đại án ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 1.

HĐXX phiên tòa VN10 đang tuyên án ngày 3/9. Ảnh: Nguyễn Tiến.

227 bị cáo bị xét xử về nhiều tội danh như: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản.

Chi tiết Mức án trong đại án ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không - Ảnh 2.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án ngày 3/9. Ảnh chụp qua màn hình.

Đến ngày 3/9, HĐXX đã tuyên án sơ thẩm. Dưới đây là mức án mà HĐXX TAND TPHCM đã tuyên đối với 227 bị cáo:

VỤ THỨ NHẤT

STT Họ và tên Tội danh Mức án
1 Hoàng Sỹ Thắng Vận chuyển trái phép chất ma túy Chung thân
2 Bùi Văn Ánh Vận chuyển trái phép chất ma túy Chung thân
3 Hà Danh Nậm Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
4 Lê Thắng Anh Tú Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
5 Lê Nguyễn Gia Bảo Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
6 Nguyễn Huy Hoàng Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
7 Nguyễn Tuấn Anh Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
8 Huỳnh Thanh Hưng Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
9 Đào Duy Phương Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
10 Văn Hoàng Minh Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
11 Nguyễn Hồ Ta Xin Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
12 Võ Minh Duy Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
13 Lê Quốc Anh Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
14 Lê Công Hùng Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
15 Trịnh Văn Thanh Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Chung thân
16 Trần Phạm Cao Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
17 Huỳnh Thanh Hảo Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
18 Trần Kiến An Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
19 Trần Minh Trung Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
20 Nguyễn Thị Thúy Vân Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
21 Nguyễn Hoàng Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
23 Trần Tứ Hướng Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
24 Đỗ Huỳnh Phúc Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
25 Phạm Xuân Hào Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù*
26 Nguyễn Trọng Nhân Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
27 Nguyễn Thế Trân Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
28 Trịnh Trung Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
29 Phạm Anh Khoa Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy Tử hình
30 Nguyễn Xuân Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
31 Nguyễn Nhựt Trường Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
32 Lâm Nhật Hòa Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
33 Trần Thành Tiến Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
34 Lê Minh Đức Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
35 Phạm Thanh Huy Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 22 năm tù
36 Nguyễn Thái Duy Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy 16 năm tù
37 Nguyễn Ngọc Nhung Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
38 Trịnh Bảo Quân Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức Tử hình
39 Nguyễn Thị Nhã Uyên Không tố giác tội phạm 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo
40 Nguyễn Trương Nhật Lam Không tố giác tội phạm 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo
41 Phạm Quang Anh Che giấu tội phạm 3 năm tù

VỤ THỨ HAI

STT Họ và tên Tội danh Mức án
42 Trương Trung Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
43 Nguyễn Duy Thanh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
44 Phạm Phú Sỉ Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
45 Nguyễn Phương Bảo Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
46 Nguyễn Minh Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
47 Phan Thị Thanh Thúy Chiếm giữ trái phép tài sản 2 năm tù, cho hưởng án treo

VỤ THỨ BA

STT Họ và tên Tội danh Mức án
48 Trần Hồng Kông Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27 năm tù
49 Hồ Thị Phương Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
50 Nguyễn Tấn Việt Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
51 Nguyễn Ngọc Lương Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
52 Nguyễn Hoàng Hảo Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
53 Võ Ngọc Châu Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
54 Hoàng Ngọc Hiếu Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
55 Hồ Ngọc Vũ Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù
56 Chung Hạnh Phước Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù
57 Tôn Võ Lan Vy Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù

VỤ THỨ TƯ

STT Họ và tên Tội danh Mức án
58 Phạm Đức Duy Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình
59 Nguyễn Anh Kha Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù
60 Thân Đức Phát Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
61 Nguyễn Hoàng Anh Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
62 Lục Chí Bảo Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Chung thân
63 Trần Thị Ái Nhi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù

VỤ THỨ NĂM

STT Họ và tên Tội danh Mức án
64 Nguyễn Hòa Thuận Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
65 Phạm Tài Phúc Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
66 Nguyễn Thị Mười Hai Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù

VỤ THỨ SÁU

STT Họ và tên Tội danh Mức án
67 Nguyễn Anh Vũ Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
68 Trà Đỗ Thanh Thái Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
69 Trần Ngọc Tuyết Oanh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
70 Trần Đức Thắng Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù*
71 Nguyễn Thế Anh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
72 Nguyễn Hồng Huy Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
73 Trần Hoàng Phước Khang Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
74 Vũ Trường Hân Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
75 Nguyễn Hữu Trí Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
76 Võ Huỳnh Minh Công Mua bán trái phép chất ma túy 8 năm tù
77 Nguyễn Đỗ Hiếu Nhi Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
78 Ngô Phúc Hậu Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù

VỤ THỨ BẢY

STT Họ và tên Tội danh Mức án
79 Từ Thị Hồng Loan Mua bán trái phép chất ma túy 13 năm tù
80 Liêu Chí Phúc Mua bán trái phép chất ma túy 13 năm tù
81 Võ Tuấn Kiệt Mua bán trái phép chất ma túy 10 năm tù

VỤ THỨ TÁM

STT Họ và tên Tội danh Mức án
82 Trần Ngọc Hiệp Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
83 Nguyễn Thành Thái Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù

VỤ THỨ CHÍN

STT Họ và tên Tội danh Mức án
84 Nguyễn Thị Vy Khanh Mua bán trái phép chất ma túy 8 năm tù
85 Huỳnh Nhật Duy Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 6 tháng tù
86 Nguyễn Thái Nguyễn Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 2 tháng 12 ngày tù
87 Nguyễn Quang Tuấn Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 2 tháng 12 ngày tù
88 Bùi Minh Kha Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 2 tháng 12 ngày tù

Ba bị cáo từ STT 86-88 được trả tự do theo thông tin bảng tuyên án.

VỤ THỨ MƯỜI

STT Họ và tên Tội danh Mức án
89 Phạm Thị Thanh Phương Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
90 Trần Thị Thu Thảo Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
91 Bùi Thị Mai Thi Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI MỘT

STT Họ và tên Tội danh Mức án
92 Nguyễn Thanh Nhân Mua bán trái phép chất ma túy Tử hình

VỤ THỨ MƯỜI HAI

STT Họ và tên Tội danh Mức án
93 Phùng Đình Ngọc Mẫn Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
94 Hồ Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI BA

STT Họ và tên Tội danh Mức án
95 Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
96 Đoàn Nguyễn Tiến Trung Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
97 Lê Xuân Hưng Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27 năm tù
98 Phan Thị Thùy Dương Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
99 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
100 Thái Thị Như Hạ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 5 năm tù
101 Phạm Đào Tuyết Minh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
102 Lê Ngọc Phương Trinh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 5 năm tù
103 Nguyễn Đan Trường Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI BỐN

STT Họ và tên Tội danh Mức án
104 Lý Thiên Phương Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 28 năm tù
105 Nguyễn Minh Tân Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
106 Trần Thị Nhã Chúc Mua bán trái phép chất ma túy 8 năm tù
107 Trần Thị Thanh Hằng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
108 Nguyễn Vũ Cát Tiên Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
109 Nguyễn Thị Kim Ngân Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
110 Nguyễn Thị Lý Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
111 Lê Thị Kim Yến Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI LĂM

STT Họ và tên Tội danh Mức án
112 Nguyễn Thị Kim Vy Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
113 Trần Tấn Toàn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
114 Nguyễn Thị Thùy Trâm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
115 Nguyễn Thị Diễm Trinh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
116 Nguyễn Ngọc Vân Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 5 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI SÁU

STT Họ và tên Tội danh Mức án
117 Phan Huỳnh Nhân Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 23 năm tù
118 Trương Thiên Ân Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù

VỤ THỨ MƯỜI BẢY

STT Họ và tên Tội danh Mức án
119 Nguyễn Thị Trúc Ly Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
120 Nguyễn Văn Tùng Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
121 Trần Tiến Minh Tân Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
122 Nguyễn Hoàng Nhân Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
123 Trần Thị Chiêu Anh Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
124 Nguyễn Đình Toàn Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
125 Nguyễn Ngọc Thủy Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
126 Vương Lý Vĩnh An Mua bán trái phép chất ma túy 12 năm tù
127 Nguyễn Thị Ngọc Hương Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
128 Trần Bình Trọng Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
129 Trần Đình Công Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
130 Nguyễn Thanh Sơn Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù
131 Nguyễn Đắc Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
132 Dương Thị Hồng Nhung Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
133 Châu Thanh Nhựt Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
134 Đoàn Minh Nhựt Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
135 Đinh Thị Thanh Tuyền Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
136 Lê Thành Long Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù
137 Phạm Huỳnh Hoàng Vũ Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 12 năm tù
138 Nguyễn Hoàng Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù
139 Đồng Thị Ngọc Thanh Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù

VỤ THỨ MƯỜI TÁM

STT Họ và tên Tội danh Mức án
140 Trần Mai Quí Vy Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
141 Nguyễn Thịnh Hà Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
142 Lê Tiểu Trinh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
143 Trần Gia Minh Mua bán trái phép chất ma túy 13 năm tù
144 Bùi Triều Cường Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
145 Nguyễn Hoàng Linh Dương Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
146 Lê Hoàng Gia Huy Mua bán trái phép chất ma túy 16 năm tù*
147 Bùi Đức Hòa Mua bán trái phép chất ma túy 15 năm tù
148 Trần Thành Trung Mua bán trái phép chất ma túy 9 năm tù
149 Bùi Đăng Hưng Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 21 năm tù
150 Nguyễn Gia Phong Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 13 năm tù
151 Andrea Aybar Carmona Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
152 Nguyễn Thục Anh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
153 Văn Anh Duy Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
154 Hoàng Thanh Tài Tàng trữ trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy 6 năm tù
155 Lê Thị Hoài Phương Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 9 năm tù
156 Võ Thu Huệ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
157 Asikin Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
158 Trần Thanh Phú Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
159 Nguyễn Hoài Thương Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm 6 tháng tù
160 Lương Thùy Trang Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
161 Nguyễn Văn Gia Phát Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm 6 tháng tù
162 Nguyễn Đỗ Trúc Phương Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 6 năm tù
163 Vũ Hải Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
164 Nguyễn Thanh Huy Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
165 Võ Thị Diễm An Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
166 Trịnh Hoàng Thanh Trung Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
167 Lê Thị Yến Nhi Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
168 Đỗ Ngọc Đức Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
169 Trần Ngọc Phương Trinh Mua bán trái phép chất ma túy 6 năm tù
170 Phạm Văn Duy Bảo Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
171 Nguyễn Quốc Sơn Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
172 Nguyễn Phước Bảo Lộc Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
173 Trần Nguyễn Phương Tín Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
174 Trần Thị Thu Yến Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
175 Nguyễn Bá Hiển Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
176 Văn Ngọc Linh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
177 Huỳnh Thành Long Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
178 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
179 Phan Thanh Hùng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
180 Lê Thị Phương Linh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
181 Nguyễn Phương Đông Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 năm tù
182 Thái Huệ Băng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù
183 Cao Phi Yến Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù
184 Lê Thành Phú Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù
185 Huỳnh Thị Ánh Linh Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm tù
186 Trần Châu Thanh Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm 6 tháng tù
187 Hoàng Anh Tuấn Tàng trữ trái phép chất ma túy 2 năm tù
188 Phạm Hùng Cường Tàng trữ trái phép chất ma túy 3 năm tù
189 Lương Trọng Lợi Tàng trữ trái phép chất ma túy 1 năm 1 tháng 5 ngày tù

* Lê Hoàng Gia Huy: tổng hợp với bản án trước là 18 năm 6 tháng tù.

VỤ THỨ MƯỜI CHÍN

STT Họ và tên Tội danh Mức án
190 Trương Quang Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù*
191 Võ Thị Kim Tuyến Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
192 Võ Văn Nhật Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
193 Trần Linh Chi Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
194 Vi Quốc Minh Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
195 Nguyễn Khánh Dư Mua bán trái phép chất ma túy 20 năm tù
196 Ngô Ngọc Kha Mua bán trái phép chất ma túy 17 năm tù
197 Nguyễn Hoàng Hiệp Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 27 năm tù
198 Lê Công Minh Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 24 năm tù
199 Nguyễn Minh Quang Tàng trữ trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy 21 năm tù
200 Trần Hoàng Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 22 năm tù
201 Nguyễn Hữu Thùy Trang Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 10 năm tù
202 Đinh Quốc Tuấn Mua bán trái phép chất ma túy 10 năm tù
203 Võ Thị Ánh Tuyết Mua bán trái phép chất ma túy 7 năm tù
204 Nguyễn Mạnh Duy Mua bán trái phép chất ma túy 2 năm 6 tháng tù
205 Nguyễn Đăng Khánh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 17 năm tù
206 Nguyễn Thị Hồng Nhung Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 17 năm tù
207 Lê Công Thành Mua bán trái phép chất ma túy 10 năm tù
208 Phạm Trần Thanh Phong Mua bán trái phép chất ma túy 18 năm tù
209 Nguyễn Hoàng Sinh Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
210 Nông Đình Niên Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm 6 tháng tù
211 Nguyễn Thị Kim Ngọc Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 9 năm tù
212 Trần Thị Cẩm Tú Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
213 Đào Xuân Hoa Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
214 Lê Huỳnh Yến Trang Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm 6 tháng tù
215 Nguyễn Ngọc Giàu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
216 Trần Tuấn Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
217 Lê Thị Triều Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
218 Lê Ngọc Minh Anh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 8 năm tù
219 Nguyễn Thị Đào Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
220 Trần Cẩm Giang Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
221 Phạm Thông Điệp Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
222 Nguyễn Trung Hiếu (Chi Dân) Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
223 Nguyễn Trung Tín Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
224 Hòa Thị Hồng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
225 Thái Thị Huyền Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 7 năm tù
226 Trần Hoàng Nghĩa Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 năm tù

VỤ THỨ HAI MƯƠI

STT Họ và tên Tội danh Mức án
227 Đinh Trọng Hải Mua bán trái phép chất ma túy Chung thân
Tags

TAND TPHCM

Tiếp viên hàng không

ma túy

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