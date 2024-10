Chi tiết Hyundai Tucson 2024 bản mạnh nhất giá 979 triệu: Thiết kế hiện đại hơn, bổ sung nhiều trang bị an toàn

Trong chuyến hành trình lái thử do TC Motor tổ chức cho giới truyền thông, chúng tôi được dịp cầm lái chiếc Hyundai Tucson bản 1.6T có mức giá là 979 triệu đồng.

Ở phía bên ngoài, điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt mang phong cách Parametric Hidden Light với đèn định vị cỡ lớn nằm ẩn như phiên bản cũ, nhưng được tinh chỉnh lại. Tổng thể giúp xe trông cứng cáp và hiện đại hơn hẳn.

Phiên bản Turbo được trang bị bộ mâm 19 inch tạo hình mới mẻ, thanh thoát hơn Tucson cũ. Chưa hết, phiên bản facelift 2024 giờ đây có thêm cảm biến bên hông trước/sau.

Kích thước của Hyundai Tucson 2024 giữ nguyên, lần lượt 4.640 x 1.865 x 1.665 mm (DxRxC) và chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755 mm, khoảng sáng gầm 181 mm.

Đuôi xe không có quá nhiều sự thay đổi, hãng xe Hàn Quốc chỉ tinh chỉnh lại giao diện của phần cản dưới cũng như cách bố trí đèn lùi kết hợp đèn báo rẽ.

Vào bên trong, thay đổi dễ thấy là bệ trung tâm và cụm màn hình cong kết hợp từ 2 màn hình khác nhau giống với Hyundai Santa Fe thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam. Cách làm này còn được hãng xe Hàn Quốc áp dụng cho hầu hết các dải sản phẩm hiện nay.

Vô-lăng thiết kế mới 3 chấu, loại bỏ logo Hyundai ở chính giữa giống trên mẫu điện Ioniq 5 và thay bằng 4 chấm tròn của mã Morse, tạm dịch là chữ "H" trong tên gọi của hãng. Phía sau tay lái là màn hình tốc độ 12,3 inch.

Cần số trên bản cao cấp sẽ là dạng cần xoay, đặt sau vô-lăng giúp bệ trung tâm trở nên hiện đại và gọn gàng hơn. Trong khi đó bản thấp vẫn sử dụng cần số thông thường.

Màn hình giải trí cảm ứng có giao diện mới, kích thước 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh trên bản 1.6T là 8 loa Bose.

Dàn phím tắt của hệ thống media được tinh chỉnh lại, gọn gàng hơn. Trong khi các phím chức năng của hệ thống làm mát dạng cảm ứng đặt trong màn hình cỡ nhỏ. Một điểm cộng trên Hyundai Tucson 2024 là hai núm vật lý chỉnh nhiệt độ thay cho nút bấm cảm ứng ở bản cũ.

Toàn cảnh hai hàng ghế của Hyundai Tucson 2024. Không có sự thay đổi nào. Không gian hàng hai vẫn rất thoải mái, rộng rãi ở khoảng để chân cũng như độ ngả của ghế. Riêng bản 1.6T sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh.

Hàng ghế trước có đủ sưởi/làm mát. Ghế lái sẽ có thêm nhớ vị trí.

Hyundai Tucson 2024 bản 1.6T sử dụng máy xăng 1.6L tăng áp, cho ra 180 mã lực và 265 Nm. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Danh sách trang bị an toàn của Hyundai Tucson facelift rất phong phú, với gói an toàn chủ động ADAS gồm các tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn,... Một tính năng an toàn mới được bổ sung trên Tucson 2024 đó là hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, có khả năng cảnh báo và tự động phanh.