Chi tiết Honda Lead 2026: Cuối cùng thì "vua cốp rộng" cũng đã có phanh ABS!

Vào những ngày qua, hãng xe Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Honda Lead 125 thế hệ mới năm 2026 tại thị trường Thái Lan. Sự kiện ra mắt lần này đánh dấu một bước chuyển mình nhẹ nhàng từ phong cách thiết kế tối giản sang một tầm cao mới của sự sành điệu.

Mẫu xe mang đậm hơi hướng thể thao, đồng thời được nhà sản xuất trang bị đầy đủ các chức năng tiện ích hiện đại. Việc bổ sung các dải màu sắc mới cùng điểm nhấn là công nghệ chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước chắc chắn sẽ làm hài lòng và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới trẻ tại quốc gia này.

Khi nhắc đến ngoại hình, thiết kế của chiếc Honda Lead 125 phiên bản 2026 vẫn trung thành với phong cách tối giản vốn đã làm nên thương hiệu. Thân xe nổi bật với những đường nét bo tròn mượt mà, kết hợp hài hòa cùng dải đèn định vị ban ngày DRL hình chữ V đặc trưng ở mặt nạ trước.

Về cơ bản, nhà sản xuất không thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào về mặt kiểu dáng hay khuôn mẫu thân vỏ, ngoại trừ việc cung cấp thêm những lựa chọn màu sắc ngoại thất hoàn toàn mới để khách hàng thoải mái thể hiện cá tính.

Nằm ở vị trí trung tâm cung cấp sức mạnh cho chiếc xe vẫn là khối động cơ eSP+ tiên tiến. Cỗ máy 4 van này được tích hợp hệ thống Piston Oil Jet, tức là vòi phun dầu làm mát trực tiếp dưới đáy piston. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu lực ma sát và hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả cho động cơ trong quá trình vận hành liên tục. Nhờ đó, động cơ không chỉ trở nên mạnh mẽ, hoạt động vô cùng bền bỉ mà còn tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Đi sâu vào các thông số kỹ thuật, đây là loại động cơ xi-lanh đơn, có dung tích 124,8 phân khối và được làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa đạt 11 mã lực tại dải vòng tua 8.500 vòng/phút, cùng lực kéo mô-men xoắn cực đại ở mức 11,7 Nm tại 5.250 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng ấn tượng, đạt 47,62 km cho mỗi lít xăng.

Chuyển sang hệ thống khung gầm và hệ thống treo, chiếc Lead 125 mới tiếp tục kế thừa những trang bị tiêu chuẩn từ thế hệ trước. Xe sử dụng bộ khung sườn dạng underbone chắc chắn, phuộc trước ống lồng êm ái cùng giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn kết hợp gắp đơn. Bánh xe sử dụng mâm đúc hợp kim, bọc bên ngoài là bộ lốp không săm với kích thước lốp trước 90/90-12 và lốp sau 100/90-10.

Điểm nâng cấp sáng giá và đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống phanh trước của phiên bản ABS. Hãng Honda đã trang bị cho phiên bản này ngàm phanh 2 piston hoạt động song song với hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiên tiến. Trong khi đó, hệ thống phanh ở bánh sau vẫn tiếp tục sử dụng loại phanh tang trống truyền thống mà không có sự thay đổi nào.

Mặc dù sở hữu một thân xe có thiết kế tối giản và gọn gàng, chiếc xe tay ga này lại ẩn chứa hàng loạt các tính năng công nghệ đáp ứng hoàn hảo cho nhịp sống năng động của người dùng hiện đại. Tính năng an toàn được đặt lên hàng đầu với phanh ABS ở bánh trước. Nhằm tăng cường hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop sẽ tự động tắt máy khi xe dừng chờ đèn đỏ.

Sự tiện lợi tiếp tục được khẳng định qua hệ thống khóa thông minh không cần tra chìa. Ngay tại khu vực phía trước, người dùng sẽ tìm thấy một hộc chứa đồ nhỏ được tích hợp sẵn cổng sạc điện thoại chuẩn USB-C.

Bên cạnh đó, nắp bình xăng dung tích 6 lít được đặt khéo léo ở phía trước, giúp thao tác đổ xăng trở nên cực kỳ tiện lợi mà không cần phải bước xuống xe mở yên. Nổi bật nhất vẫn là không gian cốp chứa đồ cực lớn nằm dưới yên xe với dung tích lên đến 37 lít, nay đã được trang bị thêm đèn chiếu sáng LED giúp việc tìm kiếm vật dụng trong đêm tối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với kích thước thân xe nhỏ gọn, chiều cao yên được thiết kế thấp và thân thiện, chiếc xe tay ga này mang lại cảm giác cực kỳ dễ lái và thoải mái tối đa cho người sử dụng. Chính vì vậy, nó hoàn toàn phù hợp với mọi giới tính và lứa tuổi, từ các bạn học sinh, sinh viên thanh niên năng động cho đến những nhân viên văn phòng bận rộn.

Hiện tại, thị trường Thái Lan đã chính thức mở bán mẫu xe này với hai phiên bản tùy chọn. Phiên bản CBS đi kèm 2 tông màu là trắng-đen và đen sẽ có mức giá bán lẻ đề xuất ở mức 60.200 baht (tương đương khoảng 50,7 triệu đồng). Đối với những ai đề cao tính năng an toàn, phiên bản ABS với hai sắc màu xám và đen sẽ được bán với giá 67.000 baht (tương đương khoảng 56,5 triệu đồng).

Dưới góc nhìn từ thị trường Việt Nam, dòng xe Honda Lead vốn đã tự khẳng định được vị thế vững chắc và trở thành một biểu tượng xe tay ga quốc dân, đặc biệt là đối với tệp khách hàng nữ giới và những người đã lập gia đình. Chiếc cốp siêu rộng 37 lít luôn là vũ khí tối thượng đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng trong nước, những người thường xuyên phải mang theo rất nhiều đồ đạc cá nhân, túi xách hay áo mưa.

Việc Honda trình làng phiên bản Lead 125 mới tại quốc gia láng giềng Thái Lan với nâng cấp hệ thống phanh ABS chắc chắn sẽ tạo ra một sự mong chờ vô cùng lớn từ phía khách hàng Việt. Trước thực trạng giao thông đô thị đông đúc và điều kiện thời tiết thường xuyên mưa ướt trơn trượt tại nước ta, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã không còn là một trang bị xa xỉ, mà đang dần trở thành một tiêu chuẩn an toàn thiết yếu được người dùng đặc biệt quan tâm khi chọn mua xe mới. Rất nhiều người tiêu dùng nội địa đang háo hức hy vọng hãng Honda Việt Nam sẽ sớm cập nhật và phân phối phiên bản trang bị an toàn này trong thời gian sắp tới.