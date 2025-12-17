Ngày 17-12, Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin danh sách gần 300 xe bị phạt nguội ở phường Tân Mỹ, Tân Hưng.

Theo đó, từ 17-11 đến 28-11, Trạm CSGT Đa Phước đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trong đó, lỗi vi phạm phổ biến là dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định với gần 300 trường hợp vi phạm.

Vi phạm giao thông tại TPHCM.

Đơn vị đánh giá đây là các hành vi vi phạm gây cản trở sự lưu thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trạm CSGT Đa Phước đề nghị chủ phương tiện vi phạm đến trụ sở đơn vị tại địa chỉ: 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ để phối hợp giải quyết vụ việc.

Trước đó, nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn đơn vị đảm trách trong những tháng cuối năm 2025, Trạm CSGT Đa Phước đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.