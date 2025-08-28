Chi tiết gần 180 điểm trông giữ xe để xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để phục vụ Nhân dân và du khách tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.

Hệ thống điểm trông giữ được phân bổ rộng khắp, tập trung ở các khu vực cửa ngõ, dọc các trục tuyến chính và quanh Quảng trường Ba Đình – nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80. Cụ thể, có 92 vị trí do Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí, gồm các bến xe, đề-pô đường sắt, bãi đất trống, lòng đường và khuôn viên nhiều trường đại học, cao đẳng.

Một số bãi có sức chứa lớn như bãi đất gần công ty Thuốc lá Thăng Long (200 xe khách), lòng đường đôi 70 (300 ô tô con), hay bãi đỗ xe tại ga Nhổn (700 ô tô con).

Song song, 86 vị trí do các xã, phường rà soát, bổ sung cũng được huy động, chủ yếu tận dụng khuôn viên trường học, nhà văn hóa, công viên, vườn hoa. Riêng tại quận Ba Đình, phường Ngọc Hà bố trí 6 điểm, phường Giảng Võ có tới 13 điểm, gồm các trường học và vườn hoa trên địa bàn.

Danh sách cụ thể các điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 như sau:

I. CÁC VỊ TRÍ DO SỞ XÂY DỰNG BỐ TRÍ

STT Vị trí Đơn vị QL Sức chứa Loại phương tiện I Trục tuyến 2A 1 Một phần trong bến xe Yên Nghĩa Tổng Vận tải Khoảng 150 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách 2 Đề pô Phú Lương Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách 3 Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5 Khoảng 35 xe ô tô con Để xe ô tô con 4 Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Đề nghị Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 5 Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 6 Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi Khoảng 200 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách II Trục tuyến 3.1 1 Đề pô của tuyến tại Nhổn Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách 2 Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn Tổng Vận tải khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng) Để xe ô tô con, xe máy, xe đạp 3 Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp) Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội Đề nghị Công ty rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Để xe máy, xe đạp 4 Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lý Trung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội Đề nghị Trung tâm rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận Để xe máy, xe đạp 5 Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) Khoảng 300 xe ô tô con Để xe khách, xe con 6 Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, …) Khoảng 500 xe ô tô con Để xe ô tô con 7 Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận xe ô tô con, xe máy, xe đạp III Tuyến Quốc lộ 1 1 Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ Khoảng 400 xe ô tô con Sắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều 2 Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con Khoảng 300 xe ô tô con xe ô tô con 3 Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận xe ô tô con, xe máy, xe đạp IV Phía cầu Nhật Tân Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)) Khoảng 80 xe ô tô con xe ô tô con V Phía cầu Chương Dương Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con) Khoảng 80 xe ô tô con xe ô tô con VI Phía cầu Vĩnh Tuy 1 Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con), khoảng 200 xe ô tô con xe ô tô con 2 Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ Để xe ô tô khách Tổng 92 vị trí

II. CÁC XÃ, PHƯỜNG BỐ TRÍ RÀ SOÁT:

STT XÃ, PHƯỜNG ĐỊA ĐIỂM Địa chỉ GHI CHÚ 1 Bạch Mai (3 vị trí) Trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô Số 1 Võ Thị Sáu Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng 29 Đại Cồ Việt Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng 27 Đại Cồ Việt 2 Đại Mỗ (1 vị trí) Công viên Phùng Khoang Diện tích khoảng 500m2 3 Phường Láng (4 vị trí) Ký túc xã DDH Giao thông 99 Nguyễn Chí Thanh Học viện Phụ nữ Việt Nam 68 Nguyễn Chí Thanh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 58 Nguyễn Chí Thanh Viện máy và dụng cụ công nghiệp 46 Láng Hạ 4 Yên Hòa (1 vị trí) Ô đất 216 Trần Duy Hưng Diện tích khoảng 4.506m2 5 Vĩnh Thanh (02 vị trí) Nhà văn hóa thôn Cổ Điển Nhà văn hóa thôn Ngọc Chi 6 Ba Vì (05 vị trí) Trụ sở UBND xã Ba Vì Thôn Lặt Trường THPT Minh Quang Thôn Lặt Nhà văn hóa thôn Lặt Thôn Lặt Nhà văn hóa thôn Gò Đá Chẹ Thôn Gò Đá Chẹ Trục sở UBND xã Khánh Thượng (cũ) Thôn Bưởi 7 Khương Đình (0 vị trí) 8 Tây Hồ (04 vị trí) Nhà khách Bộ Quốc phòng 266 đường Thụy Khuê Trường Tiểu học Chu Văn An 260 đường Thụy Khuê Khu đất trông tại 161 Yên Phụ 161 Yên Phụ Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê) 9 Ngọc Hà (06 vị trí) Trường Tiểu học Hoàng Diệu 526 phố Đội Cấn Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 02 phố Vĩnh Phúc Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 46 phố Liễu Giai Trường Tiểu học Đại Yên 167 phố Đội Cấn Trường Tiểu học và THCS Ba Đình 145 Hoàng Hoa Thám Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 06 phố Vĩnh Phúc 10 Kiến Hưng (02 vị trí) Trụ sở Đảng ủy phường Kiến Hưng 51 đường Đa Sỹ Trường Tiểu học Kiến Hưng 70 đường Đa Sỹ 11 Giảng Võ (13 vị trí) Vườn thú Hà Nội Công viên Indira Gandhi Phố Nguyên Hồng Trường Tiểu học Kim

Đồng Phố Trần Huy Liệu Trường THCS Giảng Võ 01 Trần Huy Liệu Trường THPT Nguyễn Trãi 50 Nam Cao Trường Mầm non Tuổi Hoa Khu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu Trường THPT Phạm Hồng Thái 01 phố Nguyễn Văn Ngọc Trường Tiểu học Thủ Lệ Số 03 ngõ 9 Đào Tấn Trường Tiểu học Ngọc Khánh Ngõ 20 phố Nguyễn Công Hoan Trường Tiểu học Thành Công A Khu D Tập thể Thành Công Trường Tiểu học Thành Công B Khu H Tập thể Thành Công Trường THCS Nguyễn Trãi 04 Giang Văn Minh Trường đội Lê Duẩn 306B Kim Mã 12 Cửa Nam (05 vị trí) Trường THPT Trần Phú 08 Hai Bà Trưng Trường THCS Trưng Vơng 26 Hàng Bài Trường THCS Ngô Sỹ Liên 27 Hàm Long Vườn hoa Tao Đàn Ngã tư Lý Thường Kiệt

– Lê Thánh Tông Vườn Hoa Mê Linh Ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng 13 Ba Đình (0 vị trí) 14 Yên Sở Đề nghị cung cấp từng vị trí cụ thể 15 Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (16 vị trí) Tuyến 2A Ga Láng Ga Thượng Đình Ga Vành đai 3 Ga Phùng Khoang Ga Văn Quán Ga Hà Đông Ga La Khê Ga Văn Khê Ga Yên Nghĩa Tuyến 3.1 Ga Nhổn Ga Minh Khai Ga Phú Diễn Ga Lê Đức Thọ Ga Đại học Quốc gia Hà Nội Ga Chùa Hà Ga Cầu Giấy 16 Bồ Đề (01 vị trí) Khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm 551 Nguyễn Văn Cừ và ngõ 481 Ngọc Lâm 17 Hai Bà Trưng (06 vị trí) Trường THCS Tây Sơn 52A phố Trần Nhân Tông Trường Tiểu học Tây Sơn 60 Lê Đại Hành Trường THCS Ngô Thì nhậm 09 phố Hòa Mã Trường TIểu học Lê Ngọc Hân 41 phố Lò Đúc Trường THCS Lê Ngọc Hân 51 phố Thi Sách Trường THCS Vân Hồ 193 phố Bà Triệu 18 Ô Chợ Dừa (03 vị trí) Mầm non Cát Linh 28 ngõ 27 Cát Linh Trường THCS Cát Linh 31 Cát Linh Mầm non Mầm Xanh 143 Hào Nam 19 Tương Mai (02 vị trí) Trường Tiểu học Tương Mai 145 đường Tân Mai (đường 2.5) Trường THCS Tương Mai 147 đường Tân Mai (đường 2.5) 20 Ứng Thiên (0 vị trí) 21 Thanh Liệt (03 vị trí) Trường THCS Chu Văn An Trường THCS Tân Triều Trường Tiểu học Tân Triều 22 Hồng Hà (04 vị trí) Trường Tiểu học Chương Dương 140 phố Vọng Hà Trường THCS Chương Dương 103 Vọng Hà Trường Tiểu học Phúc Tân 12 Phúc Tân Trường Tiểu học Nghĩa Dũng 57 phố Nghĩa Dũng 23 Hà Đông (04 vị trí) Khách sạn sông Nhuệ 150 Tần Phú (Hà Đông) Trụ sở Văn phòng cơ sở 2 – Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 100 Tần Phú (Hà Đông) Trường THPT Hà Đông 32 Vũ Trọng Khánh Trụ sở Ban quản lý các khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp thành

phố Hà Nội 04 Vũ Trọng Khánh 24 Hoàn Kiếm (02 vị trí) Trưởng tiểu học Trần Quốc Toản 33Nhà Chung Trung tâm chính trị khu vực Hoàn Kiếm 33 Nhà Chung Tổng 86 vị trí