Chi tiết danh sách các dòng sữa NAN bị Nestlé thu hồi

Đợt thu hồi, vốn đã được triển khai ở quy mô nhỏ từ tháng 12 năm ngoái, đang tạo thêm áp lực lên tân Giám đốc điều hành Philipp Navratil, người vừa tiếp quản vị trí lãnh đạo và đang tìm cách khôi phục tăng trưởng thông qua việc rà soát lại danh mục sản phẩm sau giai đoạn biến động nội bộ của ban quản lý.

Trong thông báo đưa ra muộn vào tối ngày 5/1, Nestlé khẳng định đến nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh lý nào được xác nhận có liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Tập đoàn cho biết sự cố bắt nguồn từ việc phát hiện vấn đề chất lượng ở một nguyên liệu do một nhà cung cấp lớn cung ứng.

Một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Nestlé đang được thu hồi (Ảnh: Nestlé)

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), các dòng sữa nằm trong diện thu hồi không giống nhau giữa các quốc gia, mà được xác định theo từng thị trường phân phối và từng giai đoạn sản xuất cụ thể. Danh sách thu hồi được FSA đưa ra như sau:

SMA Advanced First Infant Milk (800g) với các mã lô 51450742F1, 52319722BA, 52819722AA, hạn sử dụng đến tháng 5/2027.

SMA Advanced Follow-On Milk (800g) gồm các lô 52879722AA (hạn tháng 4/2027), 51240742F2 (tháng 5/2027) và 51890742F2 (tháng 8/2027).

SMA Anti-Reflux (800g) với các lô 52099722BA (tháng 4/2027), 51570742F3, 52099722BB, 52739722BA (tháng 6/2027).

SMA ALFAMINO (400g), với các lô 51210017Y1 (Tháng 1/2027), 51220017Y1 (Tháng 2/2027), 51200017Y3 (Tháng 4/2027), 51250017Y1 (Tháng 5/2027), 51390017Y1 (Tháng 5/2027), 51420017Y2 (Tháng 5/2027), 51430017Y1 (Tháng 5/2027), 51460017Y1 (Tháng 5/2027), 51690017Y2 (Tháng 6/2027), 51690017Y3 (Tháng 6/2027), 51700017Y1 (Tháng 6/2027), 51710017Y1 (Tháng 6/2027), 51740017Y1 (Tháng 6/2027), 52760017Y5 (Tháng 10/2027), 52790017Y1 (Tháng 10/2027), 52860017Y1 (Tháng 10/2027), 53100017Y3 (Tháng 11/2027), 53110017Y1 (Tháng 11/2027), 53140017Y1 (Tháng 11/2027), 53140017Y2 (Tháng 11/2027), 53150017Y1 (Tháng 11/2027).

SMA First Infant Milk (400g) với các lô 51350346AA (Tháng 5/2027), 52750346AD (Tháng 10/2027).

SMA First Infant Milk (800g) với các lô 51170346AA (Tháng 4/2027),

51170346AB (Tháng 4/2027), 51340346AB (Tháng 5/2027), 51580346AA (Tháng 6/2027), 51590346AA (Tháng 6/2027), 51590346AB (Tháng 6/2027), 52760346AB (Tháng 10/2027), 52760346AD (Tháng 10/2027), 52780346AA (Tháng 10/2027), 52750346AE (Tháng 10/2027).

SMA First Infant Milk (1,2kg) với các lô 51340346BE (Tháng 11/2026), 52740346BA (Tháng 4/2027), 52750346BA (Tháng 4/2027).

SMA LITTLE STEPS First Infant Milk (800g) với các lô 51220346AD (Tháng 5/2027), 51540346AC (Tháng 6/2027), 52740346AD (Tháng 10/2027).

SMA Comfort (800g) gồm các lô 51240742F3 (Tháng 5/2027), 51439722BA (Tháng 5/2027), 51479722BA (Tháng 5/2027), 51769722BA (Tháng 5/2027), 52049722AA (Tháng 5/2027), 52620742F3 (Tháng 9/2027).

SMA First Infant Milk dạng pha sẵn dung tích 70ml mã lô 53170742B1 (Tháng 11/2026).

SMA First Infant Milk dạng pha sẵn dung tích 200ml với các lô 52860295M (Tháng 10/2026), 52870295M (Tháng 10/2026), 53030295M (Tháng 10/2026), 53040295M (Tháng 10/2026), 53220295M (Tháng 11/2026), 53230295M (Tháng 11/2026), 53070295M (Tháng 11/2026), 53080295M (Tháng 11/2026).

SMA Lactose-Free (400g) với các lô 51150346AB, 51719722BA, 51759722BA, 51829722BA, 51979722BA, 52109722BA, 53459722BA, 51500346AB và 53299722BA, hạn sử dụng từ tháng 4 đến tháng 8/2027.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng Tây Ban Nha (AESAN), các sản phẩm Nestlé bị thu hồi tại thị trường Tây Ban Nha bao gồm:

Alfamino lon 400g và Alfamino Junior lon 400g.

NAN AR lon 800g và NAN AR dạng gói.

NAN Total Comfort 1 lon 800g và dạng gói.

NAN Total Comfort 2 lon 800g.

NAN Optipro 1 lon 800g và hộp 1.200g.

NAN SupremePro 1 lon 800g.

NAN SupremePro 2 lon 800g và dạng gói.

Native 1 lon 800g.

Nidina 1 lon 800g.

Nidina Comfort Digest lon 800g.

Nidina Comfort Digest 1 lon 800g.

Nguyên nhân thu hồi

Nestlé xác nhận đợt thu hồi áp dụng cho các lô sản phẩm được bán tại nhiều quốc gia do nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho biết cereulide khó bị phá hủy trong quá trình nấu nướng, kể cả khi sử dụng nước sôi hoặc khi pha sữa công thức cho trẻ. Theo bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của cơ quan này, độc tố cereulide có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng xuất hiện nhanh, bao gồm nôn mửa và đau quặn bụng.

Theo cập nhật mới nhất từ Nestlé, các thông báo thu hồi đã được ban hành tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Tại châu Âu, đợt thu hồi áp dụng tại hàng loạt quốc gia, bao gồm Áo, Bỉ, Bulgaria, CH Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Italy, Bắc Macedonia, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ukraine.

Tại khu vực châu Mỹ, các thị trường nằm trong diện thu hồi gồm Argentina, Chile, Mexico, Paraguay, Peru và Uruguay.

Trong khi đó, tại châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, Nestlé cho biết đã ghi nhận thông báo thu hồi tại Trung Quốc đại lục, bao gồm cả kênh thương mại điện tử xuyên biên giới (CBEC), cùng với thị trường Hong Kong.

Cách kiểm tra số lô sản phẩm

Phụ huynh có thể kiểm tra số lô và mã sản phẩm để xác định liệu sữa đang sử dụng có thuộc diện thu hồi hay không thông qua website chính thức của Nestlé.

Đối với sữa bột, mã lô thường được in ở đáy lon hoặc hộp. Với sữa pha sẵn, mã này có thể nằm ở đáy hộp ngoài hoặc ở mặt bên hoặc mặt trên của bao bì.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý rằng tại một số quốc gia, các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể được bán dưới tên gọi khác. Ví dụ, tại nhiều nước châu Âu, sản phẩm có tên Beba hoặc Alfamino, trong khi tại Anh được bán dưới thương hiệu SMA. Người tiêu dùng cần lưu ý điều này khi kiểm tra sản phẩm.

Nếu trẻ đã sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi và xuất hiện triệu chứng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời mang theo thông tin về sản phẩm, số lô hoặc hình ảnh bao bì để phục vụ công tác kiểm tra.

Dù Nestlé cho biết lượng vi khuẩn phát hiện trong sản phẩm ở mức rất thấp và khó gây nguy hiểm nghiêm trọng, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ và chủ động đi khám nếu có dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, người tiêu dùng được khuyến nghị kiểm tra hạn sử dụng trước khi mua sản phẩm, lưu giữ hóa đơn hoặc lịch sử mua hàng điện tử để thuận tiện trong trường hợp có thông báo thu hồi, không thử nếm các sản phẩm nghi ngờ và nên trả lại hoặc tiêu hủy nếu không chắc chắn về độ an toàn.

Trên website chính thức, Nestlé khẳng định: “Sự an toàn và sức khỏe của trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Sau khi phát hiện khả năng tồn tại của cereulide trong một số lô sản phẩm cụ thể, chúng tôi đã quyết định chủ động thu hồi như một biện pháp phòng ngừa.”

Nguồn: Reuters, FSA, Euroweeklynews