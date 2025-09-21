Chi tiết chứng tỏ chồng chủ tịch mê mệt Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm cưới

Mới đây, chủ tịch Đỗ Vinh Quang đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong chuyến du lịch Hàn Quốc cùng cô và con gái. Chủ tịch Vietravel Airlines dành lời âu yếm cho vợ: "Tựa như lê hoa từng cánh nở…. Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu".

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mê mệt vợ sau 3 năm cưới.

Trong bức ảnh, Chủ tịch CLB Hà Nội vòng tay ôm vợ đầy tình cảm khi cả hai tạo dáng tại cung điện Gyeongbokgung, tọa lạc ở phía Bắc thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng diện Hanbok - trang phục truyền thống đặc trưng của xứ sở kim chi. Người đẹp Hà thành gây ấn tượng với vẻ dịu dàng, nền nã trong thiết kế màu trắng kết hợp xanh nhạt, mái tóc tết gọn gàng điểm xuyết vài bông hoa nhỏ, càng tôn thêm nét duyên dáng.

Chi tiết này chứng tỏ chồng Chủ tịch rất thương yêu, gắn bó với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm là vợ, là chồng. Nhiều người ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Phía dưới bức ảnh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phản hồi bằng một bức ảnh chụp vợ chồng cô cùng "thế lực nhí" mang tên Ti Mướp. Gia đình Hoa hậu cùng nở nụ cười hạnh phúc khi ở bên nhau.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng con gái.

Gia đình Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh qua ống kính của "team qua đường".

Trong khi đó, anh Đỗ Quang Vinh- anh chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khéo léo nhắc chuyện em trai đăng ảnh mà chưa chỉnh sửa khiến bức ảnh không được lung linh như mong đợi.

" Up không bao giờ cho vợ edit trước khi up nhỉ ", anh trai chồng Hoa hậu bình luận.

" Không kịp chỉnh 1 chút da, 1 chút mây trời" , người đẹp viết.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh than với anh chồng vì ông xã đăng ảnh... chưa kịp chỉnh sửa.

Được biết, đồng hành trong chuyến đi Hàn Quốc lần này, ngoài vợ chồng Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh, còn có doanh nhân Đỗ Quang Vinh cùng hai con sinh đôi Gấu và Thỏ.

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Đến tháng 7/2023, cả hai hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng - bé Tuệ An. Từ sau khi sinh con, Hoa hậu Việt Nam 2016 hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, ưu tiên dành thời gian chăm sóc gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Sau thời gian dành trọn cho tổ ấm nhỏ, Đỗ Mỹ Linh đã trở lại với công việc nhưng lựa chọn phát triển theo hướng doanh nhân thay vì tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 từng là gương mặt đắt show sự kiện và đảm nhận vai trò biên tập viên tại một đài truyền hình.

Ngoài hỗ trợ chồng kinh doanh, cô muốn học hỏi kinh nghiệm từ bạn đời. Tại công ty, Đỗ Mỹ Linh thường gọi Vinh Quang là "sếp" để phù hợp với môi trường công sở.

Người đẹp rời showbiz, về làm việc tại công ty của gia đình chồng.

" Thời gian đầu đi làm, tôi còn bỡ ngỡ nên thường nhận được chỉ dẫn của chồng. Anh khuyên tôi cầu tiến, không ngừng học hỏi. Khi gặp khó khăn, chúng tôi thường bàn bạc để tìm hướng giải quyết. Việc sống cùng ba năm qua giúp cả hai hiểu nhau, mọi trao đổi diễn ra nhanh chóng ", cô nói.

Người đẹp cho biết, sau gần một năm làm việc tại công ty nhà chồng, cô đã rèn luyện thêm nhiều kỹ năng như giao tiếp, lãnh đạo, xử lý tình huống và làm việc nhóm. Đồng thời, trải nghiệm này cũng giúp cô thấu hiểu hơn những áp lực mà chồng từng trải qua.