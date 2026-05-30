Chi tiết cách tính lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Luân Dũng
|

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ ngày 1/7.

Ngày 29/5, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động…

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công thức tính mức lương thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng lương cơ sở 2.530.000 nhân hệ số lương hiện hưởng.

Trong khi đó, mức phụ cấp hiện hưởng sẽ bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Cách tính lương với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, hoạt động phí thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán theo quy định và được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng…

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

