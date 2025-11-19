Chi tiết các mức án đối với Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs

Sau một ngày xét xử, vào chiều ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên án vụ lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Toà tuyên án (Clip: Di Anh)

Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Ngoài ra, các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo mang tính chất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Dù hoàn toàn ý thức được sai phạm, các bị cáo vẫn vì động cơ vụ lợi mà phớt lờ việc sản phẩm không đúng chất lượng như quảng cáo, cố ý rao bán để thu lợi lớn. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gồm việc các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối lỗi, chủ động phối hợp trong quá trình điều tra, có nhiều đóng góp xã hội trước đó và đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, mức hình phạt được tuyên vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật vừa thể hiện sự khoan hồng.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra mới làm việc được với 22 khách hàng. Những người này đề nghị xử lý các bị cáo và yêu cầu được hoàn trả tiền. Với các khách hàng khác, HĐXX tách ra để giải quyết ở vụ án dân sự riêng nếu họ có yêu cầu. Do các bị cáo phạm tội theo hình thức đồng phạm nên phải liên đới bồi thường. Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ hơn 2 tỉ đồng của các bị cáo để bảo đảm thi hành án.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên rời toà (Ảnh: Viết Thanh)

Tòa cũng tuyên tịch thu hơn 12 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính, sung công quỹ; đồng thời buộc Công ty Chị Em Rọt hoàn trả tiền cho các khách hàng đã mua sản phẩm, căn cứ theo danh sách kèm theo bản án.

Đối với các cá nhân tham gia quảng bá sản phẩm cùng nhóm bị cáo, như Trần Chí Tâm và Phạm Thị Nhật Lệ (quản lý và chị gái của Quang Linh), HĐXX xác định họ không biết nguồn gốc hay nguyên liệu sản phẩm và không hưởng lợi, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bản án nêu rõ thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm do Thùy Tiên cùng các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt cùng hợp tác xây dựng ý tưởng.

Các bị cáo thống nhất phân công: Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ quay video, livestream quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Riêng hoa hậu Thùy Tiên đảm nhận thêm vai trò đại diện hình ảnh và tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của công ty.

Trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, Thùy Tiên và nhóm Chị Em Rọt dù là chủ sở hữu nhưng không quan tâm đúng mức đến thành phần và chất lượng sản phẩm. Dù biết hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,935%, không đáp ứng nhu cầu bổ sung chất xơ cho người kén rau; nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không có vùng trồng đạt chuẩn VietGAP; và không có cơ sở khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng một đĩa rau" nhưng vẫn tự công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam để lấy pháp nhân phân phối sản phẩm kẹo rau củ. Tuy nhiên do không kịp làm thủ tục thành lập, nên Công ty Chị Em Rọt sử dụng nhóm KOL lấy làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.