HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chi tiết các bước làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng

Hà Linh
|

Mức trợ cấp hưu trí xã hội mới áp dụng 540.000 đồng/tháng mở rộng cơ hội thụ hưởng cho nhóm người cao tuổi không có nguồn thu nhập cố định. Quy trình đăng ký hiện đã được rút ngắn, cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã mà không phải chờ đợi lâu.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP.

Đối tượng từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được hưởng mức này nếu không có lương hưu.

Hồ sơ cần chuẩn bị: Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp (theo Mẫu số 01), kèm theo Căn cước công dân để đối chiếu. Người từ 70–74 tuổi cần thêm giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo.

Cách nộp: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND xã/phường nơi cư trú, qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời hạn giải quyết trong 7 ngày làm việc. Tiền trợ cấp được nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt tại bưu điện, đồng thời được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Chính sách này nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi không có điều kiện hưởng lương hưu, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với thế hệ cao tuổi.

Tags

trợ cấp BHXH

Trợ cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại