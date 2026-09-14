Chi tiết các bước làm thủ tục nhận trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng

Mức trợ cấp hưu trí xã hội mới áp dụng 540.000 đồng/tháng mở rộng cơ hội thụ hưởng cho nhóm người cao tuổi không có nguồn thu nhập cố định. Quy trình đăng ký hiện đã được rút ngắn, cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã mà không phải chờ đợi lâu.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu nhận trợ cấp 540.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP.

Đối tượng từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được hưởng mức này nếu không có lương hưu.

Hồ sơ cần chuẩn bị: Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp (theo Mẫu số 01), kèm theo Căn cước công dân để đối chiếu. Người từ 70–74 tuổi cần thêm giấy xác nhận hộ nghèo/cận nghèo.

Cách nộp: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND xã/phường nơi cư trú, qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời hạn giải quyết trong 7 ngày làm việc. Tiền trợ cấp được nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt tại bưu điện, đồng thời được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Chính sách này nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi không có điều kiện hưởng lương hưu, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với thế hệ cao tuổi.