Chỉ thị của Ban Bí thư về việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Chỉ thị của Ban Bí thư cũng nêu rõ tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, duy trì môi trường hoà bình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội của đất nước. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội....

Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui xuân, đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong toàn xã hội. Các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường ngay sau đợt nghỉ Tết, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.