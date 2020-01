Chỉ sau một lần cởi áo khoe 6 múi, 'Vua Ai Cập' Salah trở thành niềm cảm hứng của hàng triệu anh em

Một phút trước khi trận đấu giữa Liverpool và Manchester United kết thúc, Mohamed Salah thực hiện thành công pha chạy nước rút rồi dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành David de Gea. Daniel James phía MU đuổi kịp Salah, nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh, kỹ thuật che bóng của "Vua Ai Cập".

Sau khi ghi bàn, Salah cũng giải thích luôn tại sao anh sở hữu tốc độ và sự càn lướt khủng khiếp đến vậy. Số 11 của Liverpool lột bỏ áo đấu, để lộ ra thân hình chuẩn chỉ, 6 múi cơ bắp cuồn cuộn.

Ghi bàn vào lưới MU, Salah được dịp cởi áo khoe thành quả luyện tập bấy lâu nay.

Pha ăn mừng đầy ngạo nghễ của Salah sau khi nhấn chìm đại kình địch trên thánh địa Anfield.

Nhìn Salah, nhiều người không khỏi giật mình về sự thay đổi quá nhanh của tiền đạo 27 tuổi. 6 năm trước, anh chân ướt chân ráo đến Premier League với thể hình nhỏ nhắn, "thư sinh". Ngôi sao người Ai Cập được so sánh với Lionel Messi nhưng chơi không thành công dưới màu áo CLB Chelsea.

Lý do là bởi Salah nhanh, nhưng lại quá "mỏng cơm" so với những trung vệ cao to ở giải đấu nền tảng thể lực được đặt lên làm đầu. Anh chàng tiền đạo nhỏ bé không lâu sau phải khăn gói rời xứ sở sương mù, tìm đến miền đất hứa mang tên Serie A.

Salah khá "thiếu cơ" khi mới vào nghề.

Khi cập bến Chelsea, tiền đạo người Ai Cập mới thêm chút cơ bắp.

Trở lại trong màu áo Liverpool, Salah vẫn phải nhận những ánh mắt ngờ vực. Nhìn anh không khác nhiều thời điểm còn chơi cho Chelsea, vậy nên chẳng ai nghĩ rằng Salah có thể xô đổ hàng loạt kỷ lục ngay trong mùa giải đầu tiên. Sau chức vô địch Champions League, người ta mới thôi gọi anh là "sao sáng một mùa".

Trong trận đấu với Manchester United, Mohamed Salah một lần nữa tái khẳng định anh hiện đang ở vị thế khác xưa, là nhà vô địch châu Âu chứ chẳng phải chàng tiền đạo mỏng manh như trước. Minh chứng hiện hữu trước mặt CĐV chính là bàn thắng cùng với sự biến chuyển tuyệt vời về hình thể. Nhìn Salah chạy ăn mừng thôi fan cũng phải cảm thấy rạo rực và tự nhủ: Niềm cảm hứng, mục tiêu phấn đấu tập gym của mình đây chứ đâu!

Salah giờ có thể hình chẳng thua kém Cristiano Ronaldo.