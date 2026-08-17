Chỉ sau hơn 2 năm, đường sắt cao tốc hơn 18 tỷ USD, dài 665 km do Trung Quốc xây dựng tại nước láng giềng Việt Nam chuẩn bị khai thác thương mại giai đoạn 1

Tuyến đường sắt 18,4 tỷ USD đang được triển khai đúng tiến độ.

Tuyến đường sắt Bờ Đông Malaysia (ECRL) đã bước vào giai đoạn mới khi các hoạt động kiểm tra hệ thống bắt đầu từ ngày 14/8, đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi tuyến đường sắt đi vào khai thác thương mại.

Đây là dự án trọng điểm thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Dự án cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông tại Đông Nam Á.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook chủ trì lễ khởi động kiểm tra hệ thống tại Nhà ga trung chuyển tích hợp Gombak, bang Selangor.

Nhắc lại lễ động thổ tại cùng địa điểm vào tháng 6/2024 với sự tham dự của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông Loke cho biết sự thay đổi cho thấy tiến độ nhanh chóng của dự án.

“Vào thời điểm đó, khu vực này vẫn chỉ là một bãi đất trống”, ông nói, đồng thời cho biết công trình Nhà ga trung chuyển tích hợp Gombak đã hoàn thành gần 99% chỉ sau 26 tháng.

Dự án đường sắt cao tốc ECRL dài 665 km, do Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) thực hiện với tổng chi phí 74,96 tỷ ringgit (18,4 tỷ USD). Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc là bên cung cấp vốn. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường sắt đầu tiên kết nối bờ biển phía đông và phía tây của bán đảo Malaysia, thúc đẩy sự phát triển thương mại, logistics, xuất nhập khẩu và du lịch của Malaysia.

Bắt đầu hai đợt kiểm tra quan trọng

Theo ông Loke, ECRL sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các khu vực và rút ngắn thời gian di chuyển của hành khách.

Lễ khởi động cũng đánh dấu việc bắt đầu 2 đợt kiểm tra quan trọng, do CCCC thực hiện.

Zhang Bingnan, Chủ tịch CCCC, cho biết việc bắt đầu chạy thử là bước quan trọng hướng tới hoàn thành giai đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt.

Giai đoạn 1 của ECRL, kết nối Kota Bharu tại bang Kelantan với Gombak, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 và bắt đầu khai thác thương mại vào tháng 1/2027.

Giai đoạn 2, kéo dài từ Gombak tới Port Klang ở Selangor, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Tuyến ECRL dự kiến đi vào vận hành toàn bộ vào tháng 1/2028.

Một trong hai đợt kiểm tra tập trung vào khả năng tích hợp các hệ thống quan trọng của tuyến đường sắt, bao gồm tín hiệu, thông tin liên lạc và hệ thống cấp điện kéo.

Đợt kiểm tra còn lại là hành trình chạy thử nhằm đánh giá mức độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống trước khi vận chuyển hành khách.

Ông Zhang cho biết quá trình xây dựng sẽ được thực hiện với “tiêu chuẩn, chất lượng và hiệu quả cao”, hướng tới xây dựng một tuyến đường sắt có khả năng vận hành bền vững trong dài hạn.

Từ tháng 1/2027, người dân Malaysia sẽ có thể sử dụng ECRL để về quê, đặc biệt trong dịp Eid al-Fitr. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất tại quốc gia có đa số dân số theo đạo Hồi.

Theo ông Loke, hành trình từ Gombak tới Kuantan bằng dịch vụ tàu tốc hành ECRL sẽ mất khoảng 1 giờ 35 phút, so với khoảng 3 giờ nếu di chuyển bằng đường bộ.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của “khả năng di chuyển liền mạch”, cho rằng những tuyến đường sắt hiện đại và hiệu quả như ECRL có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển các thành phố, thị trấn và cộng đồng dọc tuyến.

Theo Global Times, NST﻿