HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chỉ sau hơn 2 năm, đường sắt cao tốc hơn 18 tỷ USD, dài 665 km do Trung Quốc xây dựng tại nước láng giềng Việt Nam chuẩn bị khai thác thương mại giai đoạn 1

Y Vân
|

Tuyến đường sắt 18,4 tỷ USD đang được triển khai đúng tiến độ.

Chỉ sau hơn 2 năm, đường sắt cao tốc hơn 18 tỷ USD, dài 665 km do Trung Quốc xây dựng tại nước láng giềng Việt Nam chuẩn bị khai thác thương mại giai đoạn 1 - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Bờ Đông Malaysia (ECRL) đã bước vào giai đoạn mới khi các hoạt động kiểm tra hệ thống bắt đầu từ ngày 14/8, đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi tuyến đường sắt đi vào khai thác thương mại.

Đây là dự án trọng điểm thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Dự án cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông tại Đông Nam Á.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook chủ trì lễ khởi động kiểm tra hệ thống tại Nhà ga trung chuyển tích hợp Gombak, bang Selangor.

Nhắc lại lễ động thổ tại cùng địa điểm vào tháng 6/2024 với sự tham dự của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông Loke cho biết sự thay đổi cho thấy tiến độ nhanh chóng của dự án.

“Vào thời điểm đó, khu vực này vẫn chỉ là một bãi đất trống”, ông nói, đồng thời cho biết công trình Nhà ga trung chuyển tích hợp Gombak đã hoàn thành gần 99% chỉ sau 26 tháng.

Dự án đường sắt cao tốc ECRL dài 665 km, do Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) thực hiện với tổng chi phí 74,96 tỷ ringgit (18,4 tỷ USD). Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc là bên cung cấp vốn. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường sắt đầu tiên kết nối bờ biển phía đông và phía tây của bán đảo Malaysia, thúc đẩy sự phát triển thương mại, logistics, xuất nhập khẩu và du lịch của Malaysia.

Bắt đầu hai đợt kiểm tra quan trọng

Theo ông Loke, ECRL sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các khu vực và rút ngắn thời gian di chuyển của hành khách.

Lễ khởi động cũng đánh dấu việc bắt đầu 2 đợt kiểm tra quan trọng, do CCCC thực hiện.

Zhang Bingnan, Chủ tịch CCCC, cho biết việc bắt đầu chạy thử là bước quan trọng hướng tới hoàn thành giai đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt.

Giai đoạn 1 của ECRL, kết nối Kota Bharu tại bang Kelantan với Gombak, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 và bắt đầu khai thác thương mại vào tháng 1/2027.

Giai đoạn 2, kéo dài từ Gombak tới Port Klang ở Selangor, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Tuyến ECRL dự kiến đi vào vận hành toàn bộ vào tháng 1/2028.

Chỉ sau hơn 2 năm, đường sắt cao tốc hơn 18 tỷ USD, dài 665 km do Trung Quốc xây dựng tại nước láng giềng Việt Nam chuẩn bị khai thác thương mại giai đoạn 1 - Ảnh 2.

Một trong hai đợt kiểm tra tập trung vào khả năng tích hợp các hệ thống quan trọng của tuyến đường sắt, bao gồm tín hiệu, thông tin liên lạc và hệ thống cấp điện kéo.

Đợt kiểm tra còn lại là hành trình chạy thử nhằm đánh giá mức độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống trước khi vận chuyển hành khách.

Ông Zhang cho biết quá trình xây dựng sẽ được thực hiện với “tiêu chuẩn, chất lượng và hiệu quả cao”, hướng tới xây dựng một tuyến đường sắt có khả năng vận hành bền vững trong dài hạn.

Từ tháng 1/2027, người dân Malaysia sẽ có thể sử dụng ECRL để về quê, đặc biệt trong dịp Eid al-Fitr. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất tại quốc gia có đa số dân số theo đạo Hồi.

Theo ông Loke, hành trình từ Gombak tới Kuantan bằng dịch vụ tàu tốc hành ECRL sẽ mất khoảng 1 giờ 35 phút, so với khoảng 3 giờ nếu di chuyển bằng đường bộ.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của “khả năng di chuyển liền mạch”, cho rằng những tuyến đường sắt hiện đại và hiệu quả như ECRL có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển các thành phố, thị trấn và cộng đồng dọc tuyến.

Theo Global Times, NST﻿

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại