Chỉ sau 1 ngày mở bán, Moto RAZR đã bị lỗi màn hình hàng loạt

Có vẻ như những chiếc smartphone màn hình gập luôn gặp phải sự khởi đầu không suôn sẻ. Vào hồi tháng 4/2019, khi Galaxy Fold đến tay những reviewer đầu tiên, đã có hàng loạt trường hợp máy bị hỏng màn hình chỉ sau vài ngày sử dụng. Và nay, điều tương tự đang xảy ra với chiếc RAZR của Motorola.

Chỉ sau 1 ngày chính thức bán ra, người ta đã ghi nhận được hàng loạt trường hợp Moto RAZR bị hỏng màn hình. Điểm chung của tất cả những chiếc máy "xấu số" này là chúng đều là máy trưng bày tại các cửa hàng. Do những chiếc smartphone màn hình gập vẫn là xu thế mới và có rất nhiều người hiếu kỳ muốn trải nghiệm, vậy nên đó cũng là lý do tại sao những chiếc RAZR này lại trở nên "tàn tạ" đến vậy.

Hàng loạt trường hợp Moto RAZR bị hỏng màn hình

Bên cạnh các trường hợp bị sọc và xanh nửa màn hình mà người dùng đã tương đối quen thuộc khi màn OLED bị hỏng, thì có một trường hợp cá biệt dưới đây khi mà màn hình của chiếc máy đã bị xé rách hoàn toàn.

Hình ảnh đau xót của một chiếc RAZR bị xé rách màn hình

Tình cảnh "đau thương" này xảy ra là do màn hình của RAZR thực chất là một lớp plastic rất mỏng và có thể uốn dẻo được, bởi đây là yếu tố cần thiết để tạo ra một chiếc smartphone có thể gập. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ màn hình của RAZR không được cố định với khung máy, thậm chí người dùng còn có thể nhấc nó lên chỉ bằng móng tay của mình. Điều này khiến cho nguy cơ hỏng hóc của nó là rất cao, không chỉ do người dùng cố tình, mà còn là do bụi và dị vật có thể vô tình lọt vào khe hở "chết người" này và tác động vào màn hình.

Người dùng có thể nhấc toàn bộ màn hình của RAZR chỉ bằng móng tay (ảnh: BBC)

Trước đó, theo thử nghiệm của CNET, RAZR cũng chỉ gập được khoảng 27.000 lần là bắt đầu gặp vấn đề về bản lề. Tuy thử nghiệm của CNET chỉ mang tính chất tương đối, nhưng sau vụ việc đó kèm theo hàng loạt những hình ảnh ở trên, có lẽ Moto RAZR không phải sự lựa chọn phù hợp dành cho những ai muốn sở hữu cho mình một chiếc smartphone bền bỉ qua thời gian.

Moto RAZR có giá 1500 USD và hiện mới chỉ được bán tại duy nhất một quốc gia là Mỹ.