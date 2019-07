Chỉ quen qua Facebook, 9x tỏ tình rồi đe dọa giết người phụ nữ có chồng

Chiều 25/7, một lãnh đạo VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Quang Hùng (SN 1993, trú tại thôn 18, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.



Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2018, Hùng kết bạn, làm quen với chị P.T.D (SN 1980, trú tại xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, Hùng tỏ tình nhưng chị D. từ chối và cho biết mình đã có chồng con. Dù vậy, về sau Hùng và chị D. vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại để tâm sự.

Đến đầu năm 2019, Hùng đi làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh và thường xuyên nhắn tin cho chị D. Đáng nói, mỗi lần thấy chị D. đăng hình chồng con trên Facebook cá nhân, Hùng tỏ ra ghen tuông và gọi điện chửi mắng, đe dọa chị D. Đồng thời, Hùng còn cấm chị D. không được kết bạn, nói chuyện với những người đàn ông khác.

Đến ngày 4/7/2019, Hùng gọi điện hỏi chị D. có ngủ với chồng không. Khi chị D. trả lời có thì Hùng lên cơn ghen và dọa giết chị D. và người thân của chị. Ngày 5/7/2019, Hùng từ TP Hồ Chí Minh trở về nhà và tiếp tục nhắn tin đe dọa nhưng chị D. không trả lời.

Lúc này, Hùng gọi điện thoại đe dọa giết chị D.. Đến chiều 6/7, Hùng mua một con dao dài 29cm rồi bắt xe vào huyện Krông Nô để tìm chị D. Khi đến gần nhà chị D., Hùng gọi điện thoại, thông báo cho chị D. chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết.

Sợ Hùng làm liều, chị D. cùng người thân qua nhà hàng xóm trốn và báo tin cho Công an xã Nam Xuân. Ngay sau đó, Công an xã Nam Xuân đã bố trí lực lượng, tiếp cận và đưa Hùng về trụ sở để làm việc.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã Nam Xuân đã bàn giao Hùng cho Công an huyện Krông Nô điều tra, xử lý. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai rằng, do quá yêu chị D. nên tìm cách níu kéo.