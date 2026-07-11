Chi Pu tung bộ ảnh mới cùng Geely, chuẩn bị khuấy động Vạn Hạnh Mall

Từ hình ảnh năng động, cá tính đến thanh lịch, hiện đại, Chi Pu mang tới nhiều sắc thái khác nhau trong bộ ảnh mới chụp cùng Geely EX2 và Geely EX5 EM-i.

Nữ ca sĩ cũng sẽ có mặt tại Vạn Hạnh Mall tối 19/7 để giao lưu cùng người hâm mộ trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Đi cùng Geely".

Là Đại sứ thương hiệu của Geely Việt Nam, Chi Pu không chỉ đồng hành cùng thương hiệu trong các hoạt động truyền thông, mà còn thể hiện tinh thần mà Geely theo đuổi: năng lượng, bản lĩnh và tiên phong.

Trước thềm buổi giao lưu cùng fan tại Vạn Hạnh Mall, Chi Pu gây chú ý với bộ ảnh mới chụp cùng hai mẫu xe năng lượng mới của Geely: EX2 và EX5 EM-i. Không đi theo cách thể hiện quảng cáo sản phẩm trực diện, bộ ảnh khai thác hình ảnh các mẫu xe trong những lát cắt đời sống quen thuộc của người trẻ hiện đại: đi làm, di chuyển, chơi thể thao, tận hưởng không gian riêng hay đơn giản là xuất hiện trong một khoảnh khắc "ăn hình".

Mở đầu bộ ảnh, Chi Pu với tạo hình nữ tính, bay bổng trong chiếc váy kem xếp tầng. Trên nền cỏ xanh hòa dưới ánh nắng mặt trời, Geely EX2 xuất hiện như một điểm nhấn nhẹ nhàng, đồng điệu với tinh thần trong trẻo của khung hình.

Đây là mẫu xe điện đô thị hạng A, sử dụng động cơ điện PMSM cho công suất 115 PS và mô-men xoắn 150Nm, đi cùng pin LFP dung lượng 39,4 kWh, phạm vi di chuyển 395 km cho mỗi lần sạc đầy. Với thiết kế bo tròn,kích thước nhỏ gọn, mẫu xe điện đô thị này được khai thác như một phần trong phong cách sống của người trẻ thay vì chỉ là phương tiện di chuyển.

Trong tạo hình váy ngắn màu nude, Chi Pu trở lại với vẻ ngoài thời thượng, gọn gàng và hiện đại. Bên trong EX2, khoang nội thất sáng màu, màn hình trung tâm lớn và bố cục tối giản giúp mẫu xe điện đô thị này giữ được tinh thần trẻ trung, hiện đại, tạo sự tương đồng với tạo hình của nữ ca sĩ.

Ở tạo hình thể thao, Chi Pu diện trang phục vàng nhạt, cầm vợt pickleball trong khung cảnh chiều muộn. Đây là hình ảnh năng động nhất của bộ ảnh, gợi tinh thần trẻ trung, khỏe khoắn và gần với lifestyle cuối tuần của người trẻ.

Nếu Geely EX2 gợi cảm giác linh hoạt, gần gũi với đời sống đô thị thì Geely EX5 EM-i lại được thể hiện ở sắc thái điềm tĩnh hơn. Trong bộ ảnh, mẫu SUV này đồng hành với hình ảnh Chi Pu trưởng thành, chủ động và thanh lịch, phù hợp với tinh thần của một người phụ nữ bận rộn, luôn dịch chuyển giữa nhiều lịch trình.

Đối lập với vẻ mềm mại ở ảnh đầu, Chi Pu chuyển sang phong cách "nữ tổng tài" trong bộ suit đen tối giản. Dáng đứng trực diện bên EX5 EM-i tạo cảm giác trưởng thành, sắc sảo và có phần quyền lực hơn.

EX5 EM-i được Geely định vị cho những người cần một chiếc xe linh hoạt hơn giữa đô thị và các hành trình dài. Theo công bố của hãng, mẫu xe có hành trình hỗn hợp hơn 1.500 km, quãng đường thuần điện từ 105 đến 170 km theo chuẩn NEDC tùy phiên bản, đi cùng pin LFP 18,4 kWh hoặc 29,8 kWh. Cách lồng ghép trong bộ ảnh vì vậy không chỉ nhấn vào dáng vẻ sang trọng của xe, mà còn gợi tinh thần chủ động của người dùng hiện đại.

Ngồi ở hàng ghế sau EX5 EM-i, Chi Pu giữ phong thái điềm tĩnh với tablet trên tay. Khoang xe trong khung hình này được nhìn như một không gian riêng, nơi nhân vật có thể làm việc, nghỉ ngơi hoặc tận hưởng khoảng lặng giữa các điểm đến.

Sự kết hợp giữa Chi Pu và Geely cho thấy cách các thương hiệu ô tô mới đang tiếp cận người dùng trẻ bằng ngôn ngữ gần với thời trang, âm nhạc và đời sống hơn. Thay vì chỉ nói về thông số hay trang bị, xe được đặt vào những tình huống có tính gợi mở: một buổi gặp gỡ, một ngày làm việc, một chuyến đi ngắn hay một hoạt động cuối tuần.

Điểm nhấn kế tiếp trong hành trình đồng hành giữa Chi Pu và Geely sẽ diễn ra vào tối 19/7 tại Vạn Hạnh Mall, TP.HCM. Từ 19h, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại không gian trưng bày Geely trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Đi cùng Geely", giao lưu và trực tiếp gia nhiều mini game thú vị với người hâm mộ và khách tham quan.

Sự kiện còn có sự tham gia của các khách hàng thân thiết của Geely Việt Nam theo chương trình 26 đặc quyền quyền "Trọn an tâm, Trọn gắn kết". Tại đây, khách mời có cơ hội chụp ảnh photobooth, trò chuyện cùng Chi Pu. Những vị khách check-in nhanh nhất tại sự kiện, đăng tải lên Facebook kèm hashtag chương trình cũng có thể nhận poster ký sẵn từ nữ ca sĩ.

Không chỉ là buổi gặp gỡ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, sự kiện tại Vạn Hạnh Mall còn nằm trong chuỗi hoạt động trưng bày và trải nghiệm xe của Geely tại Việt Nam. Với tên gọi "Đi cùng Geely", chương trình đưa các mẫu xe đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các địa điểm mua sắm, giải trí quen thuộc. Khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu xe, trải nghiệm không gian check-in, tham gia mini game và đăng ký lái thử.

Với sự xuất hiện của Chi Pu, loạt hoạt động tương tác cùng fan và bộ ảnh mới mang màu sắc thời trang - lifestyle, "Đi cùng Geely" tại Vạn Hạnh Mall hứa hẹn trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý của giới trẻ TP.HCM vào cuối tuần sau.