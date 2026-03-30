Chi Pu thẳng thắn khi bị so sánh với cách Sơn Tùng quản lý talent: “Đây là công ty nói được làm được”

Chiều 30/03/2026, buổi họp báo ra mắt công ty C-Global Entertainment do Chi Pu đồng sáng lập đã diễn ra tại TP.HCM. Tại đây, Chi Pu công bố đội hình nghệ sĩ độc quyền gồm Rayeon, Naomi và HENRII. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của Chi Pu - từ một nghệ sĩ sang vai trò đồng sáng lập một công ty giải trí.

Không còn đơn thuần là ca sĩ hay diễn viên, Chi Pu xuất hiện với tư cách Co-founder, trực tiếp tham gia vào việc vận hành và định hướng chiến lược cho C-Global. Theo chia sẻ từ phía nữ nghệ sĩ, hơn một năm qua là khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc tìm hiểu thị trường, nghiên cứu mô hình hoạt động, đến xây dựng đội ngũ và hoàn thiện hệ sinh thái cho công ty. Đây không phải một quyết định mang tính thử nghiệm, mà là bước đi có tính toán, được đặt trong một lộ trình dài hơi.

Việc một nghệ sĩ đang hoạt động mạnh mẽ chuyển sang vai trò điều hành công ty lập tức làm dấy lên lo ngại về khả năng cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân và trách nhiệm với “gà nhà”. Tuy nhiên, Chi Pu phủ nhận việc bị phân tâm, cho rằng chính vai trò mới giúp cô có thêm góc nhìn toàn diện hơn trong sáng tạo. Thay vì làm nhạc dựa trên cảm xúc cá nhân, cô hướng đến việc xây dựng các sản phẩm có định hướng rõ ràng, phù hợp với chiến lược dài hạn. Trong năm 2026, Chi Pu xác nhận sẽ trở lại đường đua âm nhạc với một album, một EP hợp tác quốc tế, đồng thời tham gia các dự án gameshow và điện ảnh.

Song song với hoạt động cá nhân Chi Pu, C-Global cũng công bố kế hoạch phát triển cụ thể cho từng nghệ sĩ trực thuộc. Rayeon sẽ ra mắt sản phẩm debut, Naomi phát hành EP riêng, HENRII được đào tạo bài bản và thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Đáng chú ý, công ty đặt mục tiêu kết thúc năm bằng một concert quy tụ toàn bộ nghệ sĩ, cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái giải trí hoàn chỉnh thay vì chỉ tập trung vào một cá nhân.

Chi Pu nhận được câu hỏi từ truyền thông, đặt quyết định làm công ty quản lý của cô lên bàn cân với Sơn Tùng M-TP. Trước đó, thị trường Việt Nam đã chứng kiến trường hợp của Sơn Tùng M-TP với công ty riêng, nhưng sau nhiều năm, công ty M-TP chỉ tập trung vào nghệ sĩ Sơn Tùng, đồng thời là Chủ tịch. Những năm qua, nghệ sĩ của M-TP như Kay Trần, onionn, Ben Phạm lần lượt rời đi. Hải Tú gia nhập với vai trò diễn viên cũng không có hoạt động nổi bật. Cùng định hướng với Sơn Tùng, việc Chi Pu vừa là nghệ sĩ vừa là người sáng lập công ty quản lý, tham gia vào việc phát triển nghệ sĩ khiến dân tình không khỏi đưa ra sự đối chiếu.

Trả lời thẳng thắn, Chi Pu không né tránh nhưng cũng giữ sự thận trọng khi nhắc đến những mô hình đi trước. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Rất là nhạy cảm khi nhắc đến một ai đó trong họp báo công ty mình. Tuy nhiên tôi cũng muốn chia sẻ rằng, với những dự án được công bố trên timeline, đây là công ty dám nghĩ dám làm, và nói được sẽ làm được. Khi tôi và anh Cường cũng như C Global đã dám công bố timeline sản phẩm các nghệ sĩ thì chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Sắp tới, cả tôi và các nghệ sĩ Naomi, Rayeon, HENRII đều có hoạt động rất cụ thể và không hứa hẹn sẽ làm sản phẩm, mà chúng tôi đã và đang làm sản phẩm cho nghệ sĩ của mình rồi. Đó là những điều cụ thể C Global đã - đang làm được. Không ai nói trước được tương lai các sản phẩm ấy có thành công hay không, nhưng chúng ta phải làm đã mới biết được nó sẽ đi đến đâu.”

Thực tế luôn là phép thử khắc nghiệt nhất. Việc xây dựng một công ty giải trí không chỉ nằm ở việc ra mắt sản phẩm đúng tiến độ, mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì đường dài, giữ chân nghệ sĩ và tạo ra giá trị bền vững. Khi tự đặt mình vào vị trí vừa là nghệ sĩ chủ lực, vừa là người dẫn dắt C-Global, Chi Pu cũng đồng thời đặt cược uy tín cá nhân vào thành công của mô hình này. Toàn bộ hành trình của C-Global sẽ được công chúng theo dõi sâu sát trong thời gian tới.

