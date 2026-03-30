Chi Pu bất ngờ tiết lộ thời điểm lấy chồng sinh em bé!

Chiều 30/3, Chi Pu đã tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM chính thức ra mắt vai trò Co-founder, lãnh đạo chiến lược của C-Global Entertainment. Sự kiện giới thiệu đội hình nghệ sĩ độc quyền gồm Chi Pu, Rayeon, Naomi và Henrii và công bố các dự án mới của nghệ sĩ trực thuộc C-Global cũng như những dự án công ty sẽ sản xuất trong năm 2026. Đáng chú ý trong buổi họp báo, bên cạnh việc chia sẻ về định hướng chiến lược của công ty, Chi Pu còn gây “sốc” khi tiết lộ về kế hoạch lấy chồng sinh con.

Clip Chi Pu chia sẻ về việc sinh em bé

Cụ thể trong buổi họp báo, Quỳnh Anh Shyn - bạn thân Chi Pu đã thẳng thắn hỏi về việc với lịch trình dày đặc trong năm 2026 thì khi nào cô nàng mới lấy chồng. Chia sẻ về điều này, Chi Pu cho biết: “Chi và anh Cường (Nhà đồng sáng lập, Giám đốc điều hành C-Global Entertainment) đã có kế hoạch rồi. Là vào năm cá nhân số 7 của Chi và năm cá nhân số 4 của anh Cường thì hai anh em sẽ quyết định off (nghỉ) 1 năm để Chi đi đẻ và anh Cường lo cho gia đình. Còn năm số 7 của Chi và năm số 4 của anh Cường là năm nào thì mọi người tự tính nha”.

Chi Pu gây bất ngờ khi chia sẻ về năm sẽ nghỉ và sinh em bé

Chi Pu sinh ngày 14/6/1993, theo thần số học, năm cá nhân số 7 của cô nàng chính là năm 2030, khi ấy Chi Pu đã 37 tuổi. Nếu đúng như chia sẻ tại họp báo, vào năm 2030, nữ ca sĩ sẽ thực hiện kế hoạch rời xa công việc, tập trung cho cuộc sống cá nhân và hành trình làm mẹ.

Không nói quá khi khoảnh khắc này khiến cả khán phòng “đứng hình” bởi từ trước đến nay, Chi Pu luôn gắn với hình ảnh một nghệ sĩ năng động, đa tài và chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Đặc biệt sau cú “lột xác” tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, khán giả đã rất mong đợi Chi Pu sẽ có nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn tại quê nhà.

Thế nhưng, thay vì liên tục ra sản phẩm hay hoạt động liên tục thì sau thành công này, Chi Pu quyết định mở quán phở ở Trung Quốc, trình diễn ở một số sự kiện âm nhạc và chỉ hợp tác với Văn Mai Hương trong dự án MV Vườn Hồng ra mắt vào cuối năm 2025. Chính sự thay đổi này cũng phần nào cho thấy ưu tiên của Chi Pu không còn chỉ xoay quanh việc chạy đua sản phẩm hay duy trì tần suất xuất hiện. Việc nữ ca sĩ chủ động nhắc đến chuyện sinh con thậm chí còn vạch ra timeline cụ thể thế này là điều trước giờ nữ ca sĩ rất ít khi làm.

Đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi Chi Pu cởi mở về đời sống cá nhân và hãy cùng chờ đến năm 2030, xem Chi Pu có thực hiện đúng như kế hoạch đã chia sẻ không nhé!

Chi Pu tại buổi họp báo vào chiều 30/3

Trước đó tại sự kiện, nói về vai trò mới, Chi Pu chia sẻ: “Trong 17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi đã trải qua nhiều khó khăn và không ngừng cố gắng mỗi ngày. Nhìn lại chặng đường đã qua, Chi nhận ra rằng vẫn còn nhiều điều mình chưa thực hiện được, Chi cũng từng mong mình sẽ có thời gian để làm nhiều hơn nữa. Từ 3 năm trước, Chi đã ấp ủ việc thành lập một công ty giải trí, nơi có thể chắp cánh ước mơ cho các nghệ sĩ.

Chi muốn tạo ra một môi trường nơi nghệ sĩ không chỉ được phát triển về hình ảnh, mà còn có chiến lược dài hạn, có tiếng nói và có cơ hội bước ra thị trường quốc tế một cách bài bản hơn. Hơn một năm qua Chi cũng như tất cả mọi người đã có khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đây là thời điểm tốt nhất để chính thức ra mắt công ty”.

Đối với Chi Pu, việc thành lập công ty là bước chuyển mình lớn nhất trong sự nghiệp nhưng đồng thời cũng là bước tiến tự nhiên. Cô không chỉ đơn thuần đứng ở vai trò là nghệ sĩ, mà còn là người đồng hành cùng các nghệ sĩ của C-Global.

“Trước đây, Chi tập trung xây dựng bản thân như một nghệ sĩ. Hiện tại, Chi muốn xây dựng nhiều câu chuyện hơn - không chỉ cho mình, mà cho cả những nghệ sĩ khác. Chi muốn đồng hành cùng các nghệ sĩ C-Global để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có thể tiếp cận khán giả trong nước lẫn quốc tế”, Chi Pu chia sẻ.