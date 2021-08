Chị phiên dịch khiến Nam vương thi ứng xử khóc thét: Dịch tiếng Anh tệ hết chỗ nói, đến màn giải nghĩa tiếng Việt cũng chẳng ra hồn

Ứng xử là một trong những phần thi có yếu tố quyết định để tìm ra người chiến thắng ở hầu hết các cuộc thi nhan sắc dù là dành cho nam hay nữ.

Những ứng cử viên biết tiếng Anh sẽ rất có lợi thế để ghi điểm với khán giả và giám khảo vì họ dễ dàng bày tỏ suy nghĩ, truyền tải thông điệp mình muốn nói mà không gặp rào cản về ngôn ngữ. Với các thí sinh chưa tự tin về khoản này thì các cuộc thi đều bố trí phiên dịch viên, tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn gặp được người dịch thuật có tâm.

Trong cuộc thi Mister International 2017 được tổ chức tại Thái Lan, đại diện của Việt Nam là Nam vương Nguyễn Tiến Đạt.

Anh xuất sắc lọt top 6 chung cuộc, nhiều khán giả kỳ vọng với sự nổi trội về nhiều mặt, anh sẽ tiến sâu hơn và có khả năng tranh chấp giải cao nhất. Song, sự cố phiên dịch ở phần ứng xử đã làm tiêu tùng tất cả hy vọng này.

Câu hỏi của MC dành cho Tiến Đạt là: "What do you think is the next big thing in your country in the next decade?" (Tạm dịch: Bạn nghĩ điều gì là điều lớn lao tiếp theo ở nước bạn trong thập kỷ tới?). Người phiên dịch cho anh chàng không biết đã nghe thế nào mà lại thành ra: "Bạn nghĩ là năm tiếp theo, điều gì quan trọng nhất đối với bạn?" Sau đó người này sửa "của bạn" lại thành "của nước bạn".

Dù không thuận lợi về ngoại ngữ nhưng có lẽ chính Tiến Đạt cũng đã thấy có gì đó sai sai ở người phiên dịch nên đứng hình một lúc khá lâu trước khi gửi lời chào tới khán giả. Sau đó, chàng hotboy 9X xin được nghe lại câu hỏi một lần nữa.

Lần này, phiên dịch viên lại thay đổi một phần nội dung câu hỏi so với lúc đầu thành: "Điều gì bạn cần suy nghĩ lớn nhất đối với năm tiếp theo của đất nước bạn?"

phiên dịch hết sức tệ của chị phiên dịch viên

Chàng trai này đưa ra câu trả lời: "Việt Nam hiện tại đang hội nhập hóa, nghĩa là đang cố gắng vươn lên toàn cầu, em nghĩ điều này Việt Nam đang rất là yếu, thế nên trong năm tiếp theo, Việt Nam cần mở rộng hội nhập ra toàn cầu hơn!"



Câu trả lời ấp úng này vừa sai đề, lệch nội dung, không đúng trọng tâm, sau đó lại còn bị cô phiên dịch "bẻ lái"đáp án theo một hướng khác mà có vẻ đã chệch đi 80% câu nói của Tiến Đạt: "Chúng tôi nghĩ điều lớn lao của quốc gia là chúng tôi phải mở rộng để chào đón mọi người từ mọi quốc gia đến đất nước chúng tôi."

Không ngoa khi dành hai từ thảm họa cho cô phiên dịch viên trong đoạn clip trên. Không chỉ gặp vấn đề trong việc chuyển ý, cách diễn đạt tiếng Việt của cô cũng gặp thất bại lớn. Việc chuyển nghĩa hai từ khóa quan trọng của câu hỏi là "the next big thing" (điều lớn lao/điều tiềm năng) và "the next decade" (10 năm tới/thập kỷ tới) đã khiến Tiến Đạt mất phương hướng trong phần trả lời của mình.

Hàm ý của câu hỏi hướng những giá trị lớn lao, những thành tựu của đất nước, song phiên dịch viên đã khiến Tiến Đạt hiểu lầm rằng BGK đang muốn tìm hiểu những thách thức, những vấn đề mà quốc gia mình gặp phải.

Thế mới thấy, tiếng Anh quan trọng thế nào, không chỉ ở các cuộc thi sắc đẹp mà ngay cả trong cuộc sống hằng ngày. Thế nên những ai đang có ý định "mang chuông đi đánh xứ người" thì nên trau dồi tiếng Anh sớm thôi!