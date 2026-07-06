Bộ thiết bị Standard 4X sử dụng cho thị trường Việt Nam gồm một Router Wi-Fi 6 và dàn anten có khả năng chịu gió trên 96km/h, tích hợp tính năng tự rã băng tuyết.

Hệ thống đăng ký của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink (thuộc Tập đoàn SpaceX, Mỹ) vừa bổ sung tùy chọn địa chỉ tại Việt Nam. Dù thời điểm thương mại hóa cụ thể chưa được hãng ấn định, động thái cũng công khai toàn bộ cơ cấu chi phí từ giá cước đến phần cứng phần mềm, báo hiệu ngày dịch vụ chính thức lăn bánh không còn xa.

Theo dữ liệu cập nhật từ tính năng đặt hàng trước, gói dịch vụ dành cho hộ gia đình tại Việt Nam được định giá chi tiết bằng đơn vị tiền tệ nội địa. Người dùng sẽ phải chi trả hơn 1,7 triệu đồng cho cước thuê bao hàng tháng.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng dịch vụ, trong tháng đầu tiên lắp đặt, người dùng sẽ phải bỏ số tiền lớn hơn rất nhiều để trang bị phần cứng. Cụ thể, chi phí sở hữu bộ phần cứng đầu cuối thế hệ mới Standard 4X là 10,27 triệu đồng, đi kèm phí vận chuyển và xử lý thiết bị khoảng 579.000 đồng.

Ngoài ra, để giữ chỗ, khách hàng cần thanh toán khoản đặt cọc trước trị giá khoảng 1,84 triệu đồng. Số tiền này sẽ được khấu trừ thẳng vào hóa đơn phần cứng khi thanh toán chính thức. Hiện tại, biểu phí dành cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa được cập nhật.

Như vậy, tính các chi phí phần cứng, vận chuyển, thuê bao, người dùng cần chi ra hơn 12,5 triệu đồng cho tháng đầu tiên sử dụng.

Trang đặt hàng của Starlink. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ thiết bị Standard 4X sử dụng cho thị trường Việt Nam bao gồm một Router Wi-Fi 6 và dàn anten có khả năng chịu gió trên 96km/h, tích hợp tính năng tự rã băng tuyết. Thiết bị có trọng lượng 2,9 kg, tiêu thụ điện năng trung bình 75W - 100W.

Theo Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam với trang bị phần cứng nêu trên sẽ cho tốc độ tải xuống từ 135 tới 305 Mbps, trong khi tốc độ tải lên dao động 20 - 40 Mbps. Nếu so sánh với dịch vụ Internet cáp quang do các doanh nghiệp trong nước đang cung cấp, tốc độ này thua kém rất nhiều, thậm chí không bằng gói cước cơ bản có mức giá khoảng 200.000 đồng/tháng.

Bộ thiết bị chính thức của Starlink dành cho nhóm khách hàng cá nhân sử dụng tại Việt Nam. (Ảnh: Starlink)

Hiện nay, các cổng trạm mặt đất (Gateway) của Starlink tại Việt Nam đều đang trong trạng thái xây dựng. Trước đó, Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp phép cho doanh nghiệp này thiết lập và vận hành 4 trạm Gateway chiến lược trên toàn quốc. Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên, Starlink được giới hạn trần cung cấp tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối, tương đương 2,5% tổng quy mô thuê bao băng rộng cố định hiện nay tại Việt Nam. Dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ từ trong tháng 7 này.

Cơ quan quản lý lưu ý, người dân sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh chính ngạch thông qua đơn vị được cấp phép trong nước sẽ được miễn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện riêng lẻ.

Tuy nhiên, khách hàng bắt buộc phải dùng thiết bị đầu cuối đã được chứng nhận hợp quy và đăng ký dịch vụ trực tiếp với pháp nhân Starlink tại Việt Nam. Mọi hành vi tự xách tay thiết bị từ nước ngoài về rồi kích hoạt lậu thông qua tính năng chuyển vùng (roaming) đều bị coi là vi phạm pháp luật.