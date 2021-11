Chi phí dưới 10 triệu đồng thì mua loại bếp từ nào là tốt nhất?

Ngay sau khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam, bếp từ đã nhanh chóng chiếm trọn được tình cảm người tiêu dùng. Điều khiến nhiều người băn khoăn nhất khi sử dụng loại bếp này chính là giá thành.

Không giống như bếp gas, để mua được một chiếc bếp từ tốt bạn sẽ phải bỏ ra chi phí không hề ít bởi không chỉ phải mua bếp mà bạn còn phải bỏ tiền ra mua bộ nồi đi kèm. Vì vậy, mua được một chiếc bếp từ hợp túi tiền mà chất lượng đảm bảo là nhu cầu của nhiều người.

Sẽ thật khó để nói chiếc bếp từ nào tốt nhất trong tầm giá dưới 10 triệu bởi hầu hết các chiếc bếp từ hiện nay đều có độ hoàn thiện sản phẩm cũng như tính năng như nhau. Bạn cũng chẳng thể nhớ nổi những thông tin về các chiếc bếp từ mà mình so sánh để rồi thật khó để đưa ra quyết định sẽ mua chiếc bếp nào.

Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu nói chiếc bếp từ nào phù hợp nhất với gia đình bạn từ kiểu dáng, kích thước bếp, giá thành đến những trải nghiệm mà nó mang lại. Dưới đây là 5 chiếc bếp từ nhận được nhiều đánh giá tốt trong phân khúc dưới 10 triệu đồng:

1. Bếp từ Spelier SPM-980i (giá dao động từ 5.500.000 - 6.500.000 đồng)

Bếp từ Spelier SPM-980i là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Hà Nội chính bởi ở mức giá của nó đem lại trải nghiệm tốt hơn nhiều so với các sản phẩm khác.

Chiếc bếp này được sản xuất ra để dành cho những cặp vợ chồng trẻ - những người đang dần có xu hướng hiện đại hóa gian bếp của mình đi kèm với đó là những sản phẩm tính năng thông minh, chất lượng vượt trội, tiết kiệm tối đa thời gian cho gia chủ.

Thông số kỹ thuật bếp từ Spelier SPM- 980i

Công suất: 4800W, Điện áp: 220 - 240V / 50 - 60 Hz

Kích thước bếp (D x R x C): 73 x 43 x 5,5 cm

Kích thước khoét đá: (D x R): 70 x 40 cm.

2. Bếp từ Cata I2 Plus (giá dao động từ 6.500.000 - 7.500.000 đồng)

Bếp từ Cata là dòng thương hiệu bếp từ cao cấp nổi tiếng của Tây Ban Nha. Nhờ thiết kế đặc biệt chỉ với 2 vùng nấu nhỏ gọn với kích thước bếp 59 x 35 cm nên bếp từ Cata I2 Plus rất phù hợp với không gian bếp nhỏ của nhiều gia đình người Việt đặc biệt những gia đình sống chung cư nhỏ.

Bên cạnh đó, sự nhỏ gọn của bếp từ Cata I2 Plus trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho các bữa tiệc ngoài trời.

Bếp có hệ thống cảm ứng từ Touch Control điều khiển thông minh có thể cài đặt riêng cho mỗi vùng nấu. Bếp có nhiệt độ tăng nhanh nhờ chức năng gia nhiệt nhanh (Booster).

Chức năng Booster giúp bếp làm nóng nhanh hơn 50%, làm giảm lượng thời gian dành cho việc nấu nướng và tiết kiệm điện. Đặc biệt, mặt bếp không bị nóng khi nấu.

Sản phẩm bếp từ này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình có trẻ nhỏ hiếu động. Bếp từ Cata I2 Plus có chức năng nấu độc lập cho mỗi vùng nấu, có thể nấu song song 2 bếp với 2 chế độ nấu khác nhau. Sản phẩm Bếp từ cao cấp Cata I2 Plus tương thích với mọi kích cỡ nồi nhờ khả năng nhận diện đáy nồi tự động thông minh.

3. Bếp từ Chefs EH-DIH 321 (giá dao động từ 7.500.000 - 8.500.000 đồng)

Đây là bếp từ có độ bền cao, thiết kế đẹp. Bếp từ Chefs EH DIH321 được thiết kế với chất liệu bền và mẫu mã rất đẹp mắt, thời trang, bên cạnh đó bếp từ Chefs EH DIH321 với một thiết kế nhỏ gọn nên bếp từ Chefs EH DIH321 rất thuận lợi trong việc lắp đặt nhất là với những không gian bếp nhỏ.

Nên nếu như tiêu chí chọn mua bếp từ của bạn là đẹp và bền bỉ thì bếp từ Chefs EH DIH321 chính là sự lựa chọn của gia đình bạn.

An toàn khi sử dụng. Do được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào trong sản phẩm của mình đặc biệt là công nghệ an toàn cao như tự động tắt bếp khi không có nồi nấu, cảnh báo nhiệt lượng còn dư, hệ thống bảo vệ chống quá tải, quá nhiệt nên khi sử dụng bếp từ Chefs EH DIH321 mọi người không lo về khoản cháy nổ chập điện.

Không những thế trên sản phẩm bếp từ Chefs EH DIH321 còn có 1 tem bảo hiểm của quân đội trị giá 1 tỉ nên khi sử dụng mà có xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào thì sẽ được bồi hoàn theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài những ưu điểm trên thì bếp từ Chefs EH DIH321 còn có ưu điểm là tiết kiệm điện năng khi sử dụng. Do bếp từ Chefs EH DIH321 có công suất nấu nướng cao nên đun nấu sẽ nhanh hơn vì thế mà sẽ tiết kiệm, Không những thế bếp từ Chefs EH DIH321 còn tự động nhận diện đáy nồi nấu để ra nhiệt vì thế mà nhiệt lượng khi nấu nướng tập trung hết vào đáy nồi vì thế nên dùng bếp từ Chefs rất tiết kiệm điện năng.

4. Bếp từ Faster FS 712i (giá dao động từ 6.500.000 - 7.500.000 đồng)

Bếp từ Faster FS 712I gồm 2 vùng nấu có tổng công suất đạt 4600W, 1 vùng nấu từ bên trái với công suất 1800W có thể đạt mức công suất tối đa Booster 2300W và 1 vùng nấu bên phải có khả năng đun nấu siêu nhanh và tiết kiệm điện năng với công suất 2100W có thể đạt mức công suất tối đa Booster 2300W. Chức năng Booster nấu siêu nhanh, tuy nhiên thời gian tối đa mặc định dùng chức năng này là 10 phút / lần tránh quá tải.

Bếp từ Faster FS 712I sử dụng mặt kính Vitroceramic (Kanger), mặt kính được làm từ chất liệu gốm thủy tinh, có khả năng chịu lực va đập và sốc nhiệt tới 1000 độ C, chống xước tốt nên tuổi thọ cao. Mặt bếp tản nhiệt nhanh và được cách điện an toàn với các linh kiện điện tử bên trong thân. Bạn có thể yên tâm sử dụng mà không lo bị bỏng hay điện giật.

5. Bếp từ Lorca LCI-806 (giá dao động từ 7.900.000 - 8.500.000 đồng)

Bếp từ đôi Lorca LCI-806 lắp ráp tại Malaysia trên dây truyền, công nghệ từ Châu Âu. Công suất lò bên trái 2000W, booster 2400w. Công suất lò bên phải: 2000W, booster 2400W.

Tính năng Booster trợ giúp người nội trợ nấu ăn nhanh chóng, ứng dụng này sẽ mức công suất lên cao nhất chỉ với một nút nhấn, như vậy giúp bạn tiết kiệm điện năng và thời gian bạn bỏ ra tiết kiệm một cách tối đa nhất.

Hệ điều khiển trượt slide gồm 9 mức công suất, cùng nhiều chế độ nấu ăn thích hợp như: xào, rán, hầm,…, bạn chỉ cần chọn chế độ đặt mức nhiệt phù hợp là có thể nấu ăn ngon bằng chiếc bếp từ đôi nhập khẩu này rồi!

Mặt kính cũng là thành phần cực kỳ quan trọng của mỗi sản phẩm bếp từ, bếp điện từ. Lorca LCI-806 sử dụng mặt kính Kanger - dòng kính cường lực chuyên dụng cho bếp từ và bếp điện từ. Với khả năng chịu nhiệt, và lực cực tốt đồng thời tản nhiệt rất nhanh đây là một trong những loại mặt kính hàng đầu cho các dòng bếp từ hiện nay.

So sánh với mặt kính Schoot Ceran thì vẫn chưa thể bằng được. Tuy nhiên với mức giá dưới 10 triệu đồng đây có thể nói là loại mặt kính bếp từ tốt nhất.